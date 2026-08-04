Explained: क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म? अजीत अगरकर के इस फैसले पर उठे सवाल, घरेलू क्रिकेट में 37 विकेट भी बेकार

Mohammed Shami Career: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से चयन को लेकर तीखी बहस के केंद्र में हैं. जसप्रीत बुमराह के लगातार फिटनेस समस्याओं से जूझने और श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद टीम प्रबंधन को एक भरोसेमंद विकल्प की तलाश थी. अनुभवी शमी को वापस बुलाने के बजाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम में आकिब नबी को शामिल किया. इस फैसले ने बड़ी चर्चा छेड़ दी है, जिससे प्रशंसकों और विशेषज्ञों को यह कठिन सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या भारत के बेहतरीन आधुनिक तेज गेंदबाजों में से एक के लिए आगे की राह प्रभावी रूप से बंद हो गई है?
चयनकर्ताओं के रुख को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर शमी के हालिया घटनाक्रम को देखना जरूरी है. शमी ने जून 2023 में 'द ओवल' में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद से भारत के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. हालांकि, उन्होंने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में कुछ समय के लिए वापसी की थी. मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे और फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच खेला, लेकिन फिटनेस समस्याओं ने उन्हें तीन साल से अधिक समय तक लाल गेंद के खेल से दूर रखा है.
एक शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में शमी ने 64 टेस्ट मैचों में 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए हैं, साथ ही 206 वनडे और 27 टी20 विकेट भी उनके नाम हैं.हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूर्ण शारीरिक तत्परता की मांग करता है और अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने पिछले नाम और शोहरत के बजाय मजबूत फिटनेस मापदंडों को प्राथमिकता दी है.
विवाद का मुख्य कारण शमी के शानदार घरेलू आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने लाल गेंद के लिए अपनी तैयारी साबित करने के लिए वह सब कुछ किया है जो उनसे मांगा गया था. अपने पिछले सात रणजी ट्रॉफी मैचों शमी ने 1,383 गेंदों का भारी वर्कलोड संभाला और 16.72 के असाधारण औसत से 37 विकेट झटके.उनके इस प्रदर्शन में 50 मेडन ओवर और तीन बार पांच विकेट लेने का कारनामा शामिल था, जिसमें 90 रन देकर 8 विकेट का उनके प्रथम श्रेणी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल रहा.
इन प्रभावी प्रदर्शनों के बावजूद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज में अभी भी कठिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आवश्यक फिटनेस बेंचमार्क की कमी है. हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इतने शानदार घरेलू आंकड़ों की अनदेखी करना उन वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए एक कठिन मिसाल कायम करता है जो पारंपरिक तरीकों से वापसी की कोशिश कर रहे हैं.
अनुभवी खिलाड़ियों के स्थान पर आकिब नबी को चुनने का निर्णय बीसीसीआई की नीति में एक स्पष्ट बदलाव को दिखाता है. नबी ने एक असाधारण रणजी ट्रॉफी अभियान के बाद अपना पहला टेस्ट कॉल-अप अर्जित किया. उन्होंने 12.56 के शानदार औसत से 60 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था. विकेटों की संख्या और निरंतर ऊर्जा के माध्यम से युवा गेंदबाजों द्वारा स्थापित सितारों को सीधे चुनौती देने के कारण अनुभवी खिलाड़ियों के लिए वापसी की गुंजाइश नाटकीय रूप से कम हो गई है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की फिटनेस चिंताओं का मतलब है कि भारत को उपमहाद्वीप और विदेशी दौरों के लिए एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी आक्रमण की सख्त जरूरत है.
शमी की टीम से छुट्टी प्रबंधन की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि टीम के आधुनिक एथलेटिक मानकों को पूरा किए बिना केवल पिछला गौरव और घरेलू विकेटों की संख्या राष्ट्रीय टीम में वापसी की गारंटी नहीं देगी. यदि अनुभवी तेज गेंदबाज टेस्ट टीम में वापसी की वास्तविक महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें दलीप ट्रॉफी जैसे आगामी घरेलू टूर्नामेंटों में अपनी पूर्ण शारीरिक सहनशक्ति साबित करनी होगी और उभरते हुए गेंदबाजों को निर्णायक रूप से पछाड़ना होगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शमी में फिलहाल पांच दिवसीय क्रिकेट की थकान झेलने के लिए आवश्यक शारीरिक कंडीशनिंग की कमी है. ऐसे में शमी को अब हर स्तर पर मिलने वाले मौकों को भुनाना होगा और अपनी फिटनेस भी साबित करनी होगी.