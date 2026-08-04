Explained: क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म? अजीत अगरकर के इस फैसले पर उठे सवाल, घरेलू क्रिकेट में 37 विकेट भी बेकार

शमी की टीम से छुट्टी प्रबंधन की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि टीम के आधुनिक एथलेटिक मानकों को पूरा किए बिना केवल पिछला गौरव और घरेलू विकेटों की संख्या राष्ट्रीय टीम में वापसी की गारंटी नहीं देगी. यदि अनुभवी तेज गेंदबाज टेस्ट टीम में वापसी की वास्तविक महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें दलीप ट्रॉफी जैसे आगामी घरेलू टूर्नामेंटों में अपनी पूर्ण शारीरिक सहनशक्ति साबित करनी होगी और उभरते हुए गेंदबाजों को निर्णायक रूप से पछाड़ना होगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शमी में फिलहाल पांच दिवसीय क्रिकेट की थकान झेलने के लिए आवश्यक शारीरिक कंडीशनिंग की कमी है. ऐसे में शमी को अब हर स्तर पर मिलने वाले मौकों को भुनाना होगा और अपनी फिटनेस भी साबित करनी होगी.