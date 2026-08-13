Explained: क्या टीम इंडिया श्रीलंका के स्पिन अटैक को कर पाएगी डील? ये 5 स्पिनर बन सकते हैं बड़ा खतरा

श्रीलंका की धरती पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. पहला टेस्ट मैच गॉल में 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा. भारत की मौजूदा टेस्ट टीम में ज्यादातर बल्लेबाज ऐसे हैं, जो स्पिन के खिलाफ बहुत कमजोर खेलते हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टेस्ट टीम पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गई है.
भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गई. इस टेस्ट सीरीज में भारत को विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की कमी खली थी. भारत की मौजूदा टेस्ट टीम में ऐसे बल्लेबाजों की कमी हो गई है, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं. फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम में शुभमन गिल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ही स्पिन के माहिर बल्लेबाज हैं. श्रीलंका ने भी भारत के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 16 सदस्यीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं.
श्रीलंका ने अपनी टेस्ट टीम में प्रभात जयसूर्या, रमेश मेंडिस, सोनल दिनुषा, कामिंदु मेंडिस, केशरा नुवांथा जैसे घातक स्पिन गेंदबाजों को चुना हैं. खासतौर पर प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस पहले गॉले में और फिर कोलंबो में भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं. भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज यह साबित करने का मौका है कि स्पिन के खिलाफ उनकी साख बरकरार है. भारत के लिए प्रभात जयसूर्या सबसे बड़ी चुनौती होंगे. श्रीलंका के 5 खतरनाक स्पिनर्स के नाम इस प्रकार हैं-
प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के बेहद खतरनाक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 23 टेस्ट मैचों में 125 विकेट लिए हैं, जिनमें से 81 विकेट तो सिर्फ गॉले के 11 टेस्ट मैचों में ही हैं.
सोनल दिनुषा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी में भी माहिर हैं. सोनल दिनुषा ने 3 टेस्ट मैचों में 6 विकेट और 68 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट झटके हैं.
रमेश मेंडिस श्रीलंका के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो जरूरत पड़ने पर लोअर ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं. रमेश मेंडिस ने 16 टेस्ट मैचों में 71 विकेट और 114 फर्स्ट क्लास मैचों में 327 विकेट झटके हैं.
केशरा नुवांथा भी श्रीलंका के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी में भी माहिर हैं. केशरा नुवांथा ने 15 फर्स्ट क्लास मैचों में 64 विकेट झटके हैं.
कामिंदु मेंडिस भी श्रीलंका के एक धाकड़ स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो दोनों हाथों से गेंदबाजी करते हैं. कामिंदु मेंडिस ने श्रीलंका के लिए 16 टेस्ट मैचों में 1453 रन बनाने के अलावा 3 विकेट भी झटके हैं. कामिंदु मेंडिस ने 63 फर्स्ट क्लास मैचों में 5373 रन बनाए हैं और 31 विकेट भी हासिल किए हैं.
प्रभात जयसूर्या गॉल के मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंजबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं. उनसे आगे मुथैया मुरलीधरन (111 विकेट) और रंगना हेराथ (102 विकेट) हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2024 में श्रीलंका की 2-0 से सीरीज जीत में प्रभात जयसूर्या की अहम भूमिका रही थी. उन्होंने पहले टेस्ट में पांच विकेट लिए और फिर दूसरे टेस्ट में छह विकेट लिए. ऐसी पिच जहां गेंद टर्न होती है और जहां लो बाउंस मिलता है, वहां बल्लेबाजों के पास प्रभात जयसूर्या के खिलाफ रन बनाने के कम मौके होते हैं और वे गलती कर बैठते हैं.
हालांकि गॉल का मैदान प्रभात जयसूर्या के लिए सबसे सफल मैदान रहा है, लेकिन उन्हें कोलंबो के SSC मैदान पर भी सफलता मिली है. कोलंबो के SSC मैदान पर खेले गए तीन टेस्ट मैचों में उन्होंने 30.66 की औसत से 15 विकेट लिए हैं, जो गॉल में उनके 26.62 के औसत से थोड़ा ही ज्यादा है. दोनों मैदानों पर प्रभात जयसूर्या के रिकॉर्ड को देखते हुए, भारत को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.
रमेश मेंडिस भी श्रीलंका के एक अनुभवी ऑफ स्पिनर हैं, जो प्रभात जयसूर्या का साथ देंगे. रमेश मेंडिस को भी गॉल में सफलता मिली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रभात जयसूर्या सबसे शानदार खिलाड़ी रहे थे. रमेश मेंडिस ने 16 टेस्ट मैचों में पांच बार एक पारी में पांच विकेट लिए हैं और कुल 71 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी काबिलियत को साबित करता है. कोलंबो में हुए प्रैक्टिस मैच में भी रमेश मेंडिस ने ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को आउट किया था.
रमेश मेंडिस की मौजूदगी से श्रीलंका को अटैक का एंगल बदलने में मदद मिलती है. क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज और पिच के बर्ताव के हिसाब से प्रभात जयसूर्या की लेफ्ट-आर्म स्पिन और मेंडिस की ऑफ-स्पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत को हालात को जल्दी समझना होगा और तय करना होगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, अटैक करना, स्ट्राइक रोटेट करना या बस रन बनाने के मौकों का इंतजार करना. स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम की हालिया हार अक्सर तब हुई है, जब दबाव में उसके बल्लेबाजों ने अटैकिंग शॉट खेल हैं या डिफेंसिव गलतियां की हैं.
देवदत्त पडिक्कल की तैयारी से पता चलता है कि भारत ने स्पिन के खतरे को गंभीरता से लिया है. वह इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के इंडिया ए रेड-बॉल दौरे का हिस्सा थे, जिससे खिलाड़ियों को लोकल हालात और स्पिन के अनुकूल पिचों का कीमती अनुभव मिला. देवदत्त पडिक्कल को अलग-अलग तरह के स्पिनरों के खिलाफ अपनी तकनीक पर खास तौर पर काम करने का मौका भी मिला है.
(आखिर में, भारत की सफलता इस बात पर कम निर्भर करेगी कि गेंद कितनी घूमती है, बल्कि इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगी कि उसके बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनरों का कितना अच्छा जवाब देते हैं.)