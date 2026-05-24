Explained: 25 लाख का अंतर और जमीन-आसमान का फर्क! 27 करोड़ी पंत पर कैसे भारी पड़े 26.75 करोड़ के श्रेयस अय्यर?

Shreyas Iyer vs Rishabh Pant Captaincy Duel: आईपीएल 2026 में 23 मई की रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सिर्फ एक मैच नहीं खेला गया, बल्कि दो सबसे महंगे कप्तानों के बीच असली ‘इगो वॉर’ देखने को मिली. एक तरफ थे ₹27 करोड़ के ऋषभ पंत, तो दूसरी तरफ ₹26.75 करोड़ के श्रेयस अय्यर. लेकिन जब मैदान पर फैसला हुआ, तो अय्यर ने कप्तानी, रणनीति और बल्लेबाजी तीनों में पंत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. आखिर 25 लाख कम कीमत वाले अय्यर कैसे 27 करोड़ के पंत पर भारी पड़ गए? आइए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी इनसाइड स्टोरी.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला पंजाब ने 7 विकेट से जीतकर खुद को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रखा, जबकि लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर रहकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच था, लेकिन असल में यह जंग ₹26.75 करोड़ (श्रेयस अय्यर) बनाम ₹27 करोड़ (ऋषभ पंत) की थी, जिसमें अय्यर ने बाजी मारी.

आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए समझते हैं कि कैसे पंजाब किंग्स ने नीलामी की मेज पर ही लखनऊ से बाजी मार ली थी और कैसे श्रेयस अय्यर का बदलापुर पूरा हुआ.

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'सुपरस्टार का पागलपन' बनाम 'अनुभवी कप्तान'

बदलापुर की कहानी की शुरुआत आईपीएल 2026 से पहले मेगा ऑक्शन के बाद हुई थी. नीलामी के कुछ ही दिनों बाद ऋषभ पंत ने मजाकिया अंदाज में कहा था, 'मेरे को अंदर से एक ही टेंशन था, वो था पंजाब'. जब पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा, तो पंत ने पंजाब का मजाक उड़ाया था, लेकिन दो सीजन बीतने के बाद कहानी बिल्कुल उल्टी निकली.

पंजाब ने ₹26.75 करोड़ की भारी-भरकम रकम एक ऐसे कप्तान पर दांव लगाने के लिए खर्च की, जिसके पास आईपीएल में कप्तानी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था. श्रेयस अय्यर इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के फाइनल तक ले जा चुके थे, जबकि लखनऊ ने 27 करोड़ की रिकॉर्ड रकम ऋषभ पंत के 'सुपरस्टारडम' और एक्स-फैक्टर को देखकर खर्च की थी.

लखनऊ को ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि पंत का आक्रामक रवैया टीम को संभाल लेगा, लेकिन वे टीम को एक स्थिर पहचान देने में पूरी तरह नाकाम रहे, जबकि अय्यर कप्तानी के मामले में पंत से कहीं ज्यादा बढ़िया निकले. वो पहले ही सीजन पंजाब को फाइनल तक ले गए और अब दूसरे सीजन में भी पंजाब टीम प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी है.

मैदान पर अय्यर का 'मास्टरमाइंड' दिमाग

अब लौटते हैं मुकाबले पर...23 मई की शाम मैच के शुरुआती ओवरों में जब लखनऊ के जोश इंग्लिस ने पंजाब के मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए, तब कोई भी कप्तान घबरा जाता, लेकिन श्रेयस अय्यर और शांत हो गए. उन्होंने भावुक होकर फैसले लेने के बजाय रणनीतिक बदलाव किए. अर्शदीप के महंगे ओवर के तुरंत बाद अय्यर ने मार्को जानसन को रोकने का साहसिक फैसला किया और अजमतुल्लाह ओमरजई को गेंद थमाई.

ओमरजई ने पहली ही गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी को डक पर आउट कर दिया. इसके बाद जानसन को डेथ ओवरों के लिए बचाकर रखा, जिन्होंने 18वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर लखनऊ को 220 के पार जाने से रोक दिया.

इकाना की पिच पर टर्न नहीं था, फिर भी अय्यर ने युजवेंद्र चहल का आक्रामक इस्तेमाल किया. वे जानते थे कि ऋषभ पंत इस पूरे सीजन स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. चहल ने पहले खतरनाक दिख रहे आयुष बदोनी (43 रन) को आउट किया और फिर 14वें ओवर में सेट हो रहे कप्तान ऋषभ पंत का विकेट लेकर लखनऊ की पारी की रीढ़ ही तोड़ दी.

20 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद जब आयुष बदोनी ने लखनऊ को संकट से उबार दिया था, तब कप्तान ऋषभ पंत के पास क्रीज पर टिककर जोश इंग्लिस के साथ मिलकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका था, लेकिन पंत पूरे सीजन की तरह इस मैच में भी कन्फ्यूज दिखे कि उन्हें एंकर रोल निभाना है या आक्रामक खेलना है. वे 21 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाकर चहल का शिकार बन गए.

ऋषभ पंत का पूरा सीजन बेकार गया

ऋषभ पंत का पूरा सीजन बल्लेबाजी और कप्तानी के लिहाज से बेकार गया. वो 14 मैचों में सिर्फ 312 रन बना पाए, वो भी सिर्फ 138 के स्ट्राइक रेट से. यह प्रदर्शन 27 करोड़ के कप्तान के कद के मुताबिक कतई नहीं था. निकोलस पूरन की खराब फॉर्म और पंत की कप्तानी के भ्रम ने पूरी टीम को पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया.

'सरपंच' साहब ने शतक ठोक जिताया मैच

पंजाब के लिए लखनऊ के खिलाफ करो या मरो टाइप का मैच था. 197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही. प्रियांश आर्या और कूपर कॉनोली सिर्फ 22 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए. लगातार 6 मैच हार चुकी टीम के लिए यह एक और कोलैप्स (बिखराव) का संकेत था. यहां श्रेयस अय्यर (जिन्हें फैंस प्यार से 'सरपंच' कहते हैं) ने एक छोर संभाला. उन्होंने शुरुआत में दबाव सोखा, खुद को सेट किया और प्रभसिमरन सिंह (26 गेंदों में फिफ्टी) को खुलकर खेलने का मौका दिया. एक बार जब पिच आसान हुई, तो अय्यर ने गियर बदला.

22 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद मुश्किल वक्त में क्रीज पर उतरे अय्यर ने अपनी फिफ्टी 33 गेंदों में पूरी की, लेकिन इसके बाद के 51 रन उन्होंने महज 18 गेंदों में कूट डाले. उन्होंने लखनऊ के सबसे बढ़िया बॉलर मोहम्मद शमी को 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्का मारकर न सिर्फ पंजाब को मैच जिताया, बल्कि आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक भी पूरा किया. अय्यर ने 51 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे. दबाव में आई ये कप्तानी पारी सालों तक याद रखी जाएगी. इस सीजन अय्यर ने 14 मैचों में 55.33 की औसत और 168.81 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी शामिल हैं.

श्रेयस अय्यर का मिशन बदलापुर पूरा

इस मैच ने साफ कर दिया कि बड़े मैचों में दबाव को झेलने वाला कप्तान ही असली विनर होता है. ऋषभ पंत कीमत के मामले में जरूर आगे रहे, लेकिन जब सीजन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मैच में परफॉर्म करने की बात आई, तो श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन पंजाब किंग्स के लिए पूरी तरह 'प्राइसलेस' साबित हुआ. अय्यर ने लखनऊ को आखिरी मैच में घसीटकर पंत के उस बयान का बदला ले लिया, जिसमें उन्होंने पंजाब किंग्स का ये कहते हुए मजाक उड़ाया था कि 'मेरे को अंदर से एक ही टेंशन था, वो था पंजाब'. अय्यर ने उसी पंजाब टीम की कप्तानी संभाली और लखनऊ को उसके घर में 7 विकेट से रौंदकर मिशन बदलापुर पूरा किया.

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