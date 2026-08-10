/Explained: क्या टीम इंडिया का अनुभवहीन होना श्रीलंका में दिक्कत पैदा कर सकता है? 3 प्लेयर्स के अलावा किसी ने भी श्रीलंका में नहीं खेला टेस्ट

मौजूदा भारतीय टीम में सिर्फ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने ही श्रीलंका की धरती पर पहले भी टेस्ट मैच खेले हैं. केएल राहुल ने श्रीलंका में 5 टेस्ट मैच, रवींद्र जडेजा ने 2 टेस्ट मैच और कुलदीप यादव ने 1 टेस्ट मैच खेला है. केएल राहुल ने श्रीलंका की धरती पर 5 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 33.50 की औसत से 268 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 108 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका की धरती पर 2 टेस्ट मैचों की 2 पारियों में 85.00 की औसत से 85 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान रवींद्र जडेजा का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 70 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका की धरती पर 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 13 विकेट भी झटके हैं. चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका की धरती पर 1 टेस्ट मैचों की 2 पारियों में 5 विकेट झटके हैं.