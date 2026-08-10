/Explained: क्या टीम इंडिया का अनुभवहीन होना श्रीलंका में दिक्कत पैदा कर सकता है? 3 प्लेयर्स के अलावा किसी ने भी श्रीलंका में नहीं खेला टेस्ट

India vs Srilanka: एशिया की दो सबसे बड़ी क्रिकेट महाशक्तियों के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अब जल्द शुरू होने वाला है. भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है. इस टेस्ट सीरीज में भारत और श्रीलंका के बीच स्पिन वर्सेस स्पिन, पेस वर्सेस पेस और बल्लेबाजी में भी कड़ी और रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच 15-19 अगस्त तक खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23-27 अगस्त तक खेला जाएगा. दोनों ही टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेले जाएंगे.
श्रीलंका दौरे पर आई भारत की मौजूदा 15 सदस्यीय टेस्ट टीम के पास बहुत कम अनुभव है. कप्तान शुभमन गिल समेत 12 खिलाड़ियों ने मिलकर केवल 367 टेस्ट मैच ही खेले हैं. भारत के इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल 3 क्रिकेटर्स सारांश जैन, गुरनूर बरार और आकिब नबी ने तो अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. सारांश जैन, गुरनूर बरार और आकिब नबी को इस श्रीलंका के दौरे पर अपने-अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार है. भारत की इस मौजूदा टेस्ट टीम के पंद्रह में से बारह खिलाड़ियों ने श्रीलंका में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. सिर्फ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही श्रीलंका की धरती पर पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं.
श्रीलंका की धरती दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आई 15 सदस्यीय भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की बात करें तो शुभमन गिल ने 41 टेस्ट मैच, केएल राहुल ने 68 टेस्ट मैच, रवींद्र जडेजा ने 89 टेस्ट मैच, यशस्वी जायसवाल ने 29 टेस्ट मैच, ध्रुव जुरेल ने 10 टेस्ट मैच, सरफराज खान ने 6 टेस्ट मैच, कुलदीप यादव ने 18 टेस्ट मैच, मोहम्मद सिराज ने 46 टेस्ट मैच, देवदत्त पडिक्कल ने 2 टेस्ट मैच, ऋषभ पंत ने 50 टेस्ट मैच, प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 टेस्ट मैच और मानव सुथार ने 1 टेस्ट मैच खेले हैं. वहीं, श्रीलंकाई टीम की बात करें तो उसके टॉप-6 खिलाड़ियों ने ही मिलकर 300 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं. श्रीलंकाई टीम के टॉप क्रिकेटर दिनेश चांडीमल ने 92 टेस्ट मैच, कुसल मेंडिस ने 73 टेस्ट मैच, धनंजय डी सिल्वा ने 67 टेस्ट मैच, लाहिरू कुमारा ने 34 टेस्ट मैच, विश्व फर्नांडो ने 27 टेस्ट मैच, असिथा फर्नांडो ने 26 टेस्ट मैच खेले हैं.
मौजूदा भारतीय टीम में सिर्फ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने ही श्रीलंका की धरती पर पहले भी टेस्ट मैच खेले हैं. केएल राहुल ने श्रीलंका में 5 टेस्ट मैच, रवींद्र जडेजा ने 2 टेस्ट मैच और कुलदीप यादव ने 1 टेस्ट मैच खेला है. केएल राहुल ने श्रीलंका की धरती पर 5 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 33.50 की औसत से 268 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 108 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका की धरती पर 2 टेस्ट मैचों की 2 पारियों में 85.00 की औसत से 85 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान रवींद्र जडेजा का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 70 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका की धरती पर 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 13 विकेट भी झटके हैं. चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका की धरती पर 1 टेस्ट मैचों की 2 पारियों में 5 विकेट झटके हैं.
शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत , ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान ने श्रीलंका की धरती पर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. कुल मिलाकर भारत के 12 खिलाड़ियों के पास श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है, जो उसके लिए चिंता की बात है. श्रीलंका में टीम इंडिया के अनुभवहीन बल्लेबाजों को टर्निंग ट्रैक पर टॉप क्लास श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने जूझना पड़ सकता है. श्रीलंका की टीम का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि उसके 5 से लेकर 6 क्रिकेटर्स स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाजी में भी माहिर हैं. श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या, निशन पीरिस, धनंजय डी सिल्वा, रमेश मेंडिस और कामिंदु मेंडिस ये सभी क्रिकेटर्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं. जबकि भारतीय टीम में केवल रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ही टॉप स्पिनर हैं.
टीम इंडिया के ज्यादातर बल्लेबाजों को टर्निंग पिचों पर स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के नाम शामिल हैं. यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ने अतीत में स्पिनरों के खिलाफ संयम से बल्लेबाजी करने की बजाय जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर और छक्का लगाने के प्रयास में अपने विकेट गंवाए हैं. श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट हर हाल में टीम इंडिया के नए बल्लेबाजों को फंसाने के लिए गॉल और कोलंबो में स्पिन फ्रेंडली पिचें बनवा सकती हैं. अगर श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल रन नहीं बना पाते हैं, तो भारतीय टीम को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ने मिलकर भारत को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है.
मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम में जो बल्लेबाज स्पिन को थोड़ा बेहतर खेलते हैं, उनमें शुभमन गिल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान के नाम शामिल हैं. भारत के ये सभी बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं. इन सभी बल्लेबाजों को पता है कि स्पिनरों के खिलाफ रन बनाने के लिए क्या प्लान परफेक्ट रहेगा. सरफराज खान से टीम इंडिया को बहुत उम्मीदें हैं. सरफराज खान स्पिनरों के खिलाफ बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं. श्रीलंका के खिलाफ सरफराज खान दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भारत के लिए नंबर-3 या नंबर-6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. सरफराज खान स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट बहुत बेहतर खेलते हैं. रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल भी भारत के लिए बहुत अहम रहेंगे.
(भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज में दोनों ही टीमों के लिए जीत की सबसे बड़ी कुंजी 'स्पिन' होगी.)