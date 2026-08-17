Explained: गॉल टेस्ट जीतने के लिए भारत बेताब, श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए बनाने होंगे कितने रन?

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम मजबूत स्थिति में है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और अपनी पहली पारी में 462 रन बोर्ड पर लगा दिए. भारतीय पारी के दौरान देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज्यादा 167 रन, केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए.
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका की टीम को इस मैच में फॉलोऑन बचाने के लिए कम से कम कितने रन और बनाने होंगे. भारत के 462 रन के स्कोर के जवाब में जब श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो उसने महज 90 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए. निशान मदुष्का फर्नांडो (0 रन), दिनेश चांडीमल (4 रन), लाहिरू उदारा (27 रन), कामिन्दु मेंडिस (14 रन) और धनंजय डी सिल्वा (21 रन) बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए.
इसके बाद निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुषा ने मिलकर श्रीलंका को और झटका नहीं लगने दिया और पांचवें विकेट के लिए 146 रन की पार्टनरशिप की. श्रीलंकाई टीम को अगर भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में फॉलोऑन बचना है, तो उसे पहली पारी में कम से कम 262 रन बनाने होंगे. हालांकि निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुषा की शतकीय साझेदारी के बाद अब श्रीलंका की टीम फॉलोऑन बचाने के करीब है. आखिरकार श्रीलंका की पारी के 62वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी चौथी गेंद पर श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को 80 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया.
निरोशन डिकवेला का विकेट गिरते ही भारत के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली. प्रसिद्ध कृष्णा ने निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुषा के बीच 146 रनों की पार्टनरशिप को तोड़ दिया. बता दें कि इससे पहले गॉल टेस्ट के पहले सेशन के आखिर में स्पिनर्स ने लगातार विकेट लिए. मानव सुथार की शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंकाई टीम के आधे खिलाड़ियों को पहली पारी में 90 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था. पहले सेशन के आखिर में श्रीलंका का स्कोर 99/5 था और भारत से वह 363 रन पीछे था. टीम इंडिया ने आखिरी दिन की शुरुआत 9/460 के स्कोर से की थी, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा (1 रन) और मोहम्मद सिराज (नाबाद 12 रन) बनाए. इस सेशन में असिथा फर्नांडो ने श्रीलंका के लिए जल्दी-जल्दी विकेट चटकाए और प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ दो रन पर आउट कर दिया, जिससे भारत की पारी 462 रन पर सिमट गई.
गेंदबाजी करते समय भारत को अच्छी शुरुआत मिली. निशान मदुष्का फर्नांडो ने खुद से दूर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई, जिससे वह बिना खाता खोले आउट हो गए. लाहिरू उदारा ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ पॉजिटिव इरादे से खेला और मोहम्मद सिराज के छठे ओवर में दो चौके लगाए. दूसरे छोर पर मजबूती से डटे दिनेश चांडीमल के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे.
आठवें ओवर में, स्पिनर मानव सुथार ने अपनी पहली ही गेंद पर चांडीमल को आउट कर दिया. मानव सुथार ने 16 गेंदों में चार रन बनाने वाले चांडीमल को ऐसी गेंद पर आउट किया जो पहले अंदर की ओर आई, फिर बाहर की ओर घूमी, बल्लेबाज के दस्ताने को छूती हुई विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई. श्रीलंका का स्कोर तब 2/27 था. हालांकि, बिना घबराए लाहिरू उदारा ने तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी पर प्रहार जारी रखा, जबकि कामिंदु मेंडिस ने भी प्रसिद्ध कृष्णा पर हमला बोला. श्रीलंका ने तब 12 ओवर में 50 रन का आंकड़ा छू लिया.
मानव सुथार ने भारत को एक और विकेट दिलाया. लाहिरू उदारा का टॉप-एज सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में गया, जिससे वह 44 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए. श्रीलंका का स्कोर तब 3/53 था. स्पिन का दबदबा साफ दिखने लगा, जब कामिंदु मेंडिस कुलदीप यादव के खिलाफ खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा.
कामिंदु मेंडिस 25 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने पारी को संभालने की कोशिश जारी रखी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सका, क्योंकि रवींद्र जडेजा ने भी विकेट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया. उन्होंने केएल राहुल की मदद से धनंजय डी सिल्वा को 41 गेंदों में 21 रन पर आउट कर दिया. श्रीलंका का स्कोर 90/5 हो गया.