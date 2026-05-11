Explained: IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में कैसे बना सकती है जगह? ये रहा समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के फिलहाल 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट भी +1.103 है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लीग स्टेज में अभी 3 मैच और खेलने हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करेगी या नहीं.
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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 2 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत के लिए 167 रनों का टारगेट दिया. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाते हुए 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम इस जीत के साथ ही प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के फिलहाल 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट भी +1.103 है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लीग स्टेज में अभी 3 मैच और खेलने हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करेगी या नहीं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 11 मैचों में 14 अंकों के साथ अब गुजरात टाइटन्स (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बराबर आ गई है. जब से टूर्नामेंट 10 टीमों के फॉर्मेट में बदला है, तब से 16 अंक हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से नहीं चूकी है. इसलिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम अपने बचे हुए तीन मैचों में से सिर्फ एक और मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी. हालांकि, जहां तक टॉप-2 में जगह बनाने की बात है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है. हालांकि मौजूदा नेट रनरेट (+1.103) को देखते हुए RCB सबसे आगे चल रही टीम होने के नाते इस दौड़ में सबसे आगे हैं. भले ही दो अन्य टीमें भी उतने ही मैच खेलकर उनके बराबर अंकों पर हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अगर IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करना है, तो उसे अपने बचे हुए तीनों ही मैच जीतने पड़ेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऐसे में 20 प्वाइंट्स हो जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अपने अगले तीन मैच 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), 17 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) और 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेलने हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने आखिरी दो मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेलेगी, जो अभी टॉप चार टीमों में शामिल हैं. ये मैच टॉप दो में जगह बनाने के लिए एक तरह से 'वर्चुअल नॉकआउट' साबित हो सकते हैं.