Advertisement
trendingNow13212592
Hindi Newsक्रिकेटExplained: IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में कैसे बना सकती है जगह? ये रहा समीकरण

Explained: IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में कैसे बना सकती है जगह? ये रहा समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के फिलहाल 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट भी +1.103 है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लीग स्टेज में अभी 3 मैच और खेलने हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करेगी या नहीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 11, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explained: IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में कैसे बना सकती है जगह? ये रहा समीकरण

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 2 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत के लिए 167 रनों का टारगेट दिया. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाते हुए 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम इस जीत के साथ ही प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.

IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम के फिलहाल 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट भी +1.103 है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लीग स्टेज में अभी 3 मैच और खेलने हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करेगी या नहीं.

क्या टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करेगी RCB?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 11 मैचों में 14 अंकों के साथ अब गुजरात टाइटन्स (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बराबर आ गई है. जब से टूर्नामेंट 10 टीमों के फॉर्मेट में बदला है, तब से 16 अंक हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से नहीं चूकी है. इसलिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम अपने बचे हुए तीन मैचों में से सिर्फ एक और मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी. हालांकि, जहां तक ​​टॉप-2 में जगह बनाने की बात है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है. हालांकि मौजूदा नेट रनरेट (+1.103) को देखते हुए RCB सबसे आगे चल रही टीम होने के नाते इस दौड़ में सबसे आगे हैं. भले ही दो अन्य टीमें भी उतने ही मैच खेलकर उनके बराबर अंकों पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये रहा समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अगर IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहकर लीग स्टेज का अंत करना है, तो उसे अपने बचे हुए तीनों ही मैच जीतने पड़ेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऐसे में 20 प्वाइंट्स हो जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अपने अगले तीन मैच 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), 17 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) और 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेलने हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने आखिरी दो मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेलेगी, जो अभी टॉप चार टीमों में शामिल हैं. ये मैच टॉप दो में जगह बनाने के लिए एक तरह से 'वर्चुअल नॉकआउट' साबित हो सकते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
suvendu adhikari
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Somnath temple
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
wfh
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली
Narendra Modi news
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली
बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... शशि थरूर ने SIR पर खुलकर बोल दिया
shashi tharoor news
बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... शशि थरूर ने SIR पर खुलकर बोल दिया
बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार
Chandranath Rath
बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार
मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
weather update
मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?
Tamil Nadu News In Hindi
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?
'अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती हैं SG तुषार मेहता की किताबें', बोले अमित शाह
Supreme Court
'अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती हैं SG तुषार मेहता की किताबें', बोले अमित शाह
'AIMIM आतंकी संगठन, लगाया जाए बैन', निदा खान को शरण देने पर भड़क उठे नीतेश राणे
Maharashtra Politics in Hindi
'AIMIM आतंकी संगठन, लगाया जाए बैन', निदा खान को शरण देने पर भड़क उठे नीतेश राणे