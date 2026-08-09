Explained: श्रीलंका की धरती पर कैसे जीतेगा भारत? टेस्ट सीरीज कब्जाने के लिए करने होंगे ये 3 काम

श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने का सबसे अहम पड़ाव होगा, भारतीय स्पिनरों का विकेट लेना. अगर रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार की तिकड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान खामोश रखते हैं, तो फिर भारत की सीरीज जीत के चांस बढ़ जाएंगे. टीम इंडिया के पास इसके अलावा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन का भी ऑप्शन मौजूद है, जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने के अलावा लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं. भारत के पास फास्ट बॉलिंग यूनिट में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी और गुरनूर बरार जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट करने का दम रखते हैं. श्रीलंका की टीम में ओशादा फर्नांडो, पथुम निशांका, दिनेश चांडीमल, कुशल मेंडिस, लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, धनंजय डी सिल्वा और कामिंदु मेंडिस जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. अगर भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर श्रीलंका के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने से रोक दिया तो फिर भारत 11 साल बाद एक बार फिर श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीत सकता है.