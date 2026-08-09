Explained: श्रीलंका की धरती पर कैसे जीतेगा भारत? टेस्ट सीरीज कब्जाने के लिए करने होंगे ये 3 काम

India vs Sri Lanka: भारत की टेस्ट टीम अब पहले जैसी नहीं रही, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन जैसे महारथी हुआ करते थे. ICC की टेस्ट रैंकिंग में एक वक्त पर भारत का दबदबा हुआ करता था. भारतीय टीम 2016 से लेकर 2020 के बीच लगातार 42 महीने तक दुनिया की नंबर-1 टेस्ट टीम बनी रही थी. हालांकि अब टीम इंडिया के हालात, कप्तान, क्रिकेटर्स और कोच सभी बदल चुके हैं. वक्त ने भी बहुत बड़ी करवट ले ली है.
टीम इंडिया 11 साल बाद श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने के मकसद से पहुंची है. शुभमन गिल के हाथों में भारतीय टीम की कमान हैं और गौतम गंभीर हेड कोच हैं, जो उसी कारनामे को दोहराना चाहते हैं, जो साल 2017 में विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने किया था. भारतीय टीम ने श्रीलंका का पिछला टेस्ट दौरा साल 2017 में किया था और उस दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबानों का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था. विराट कोहली तब टीम इंडिया के कप्तान और रवि शास्त्री हेड कोच थे.
भारतीय टेस्ट टीम में उस समय पर कप्तान विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और उमेश यादव जैसे स्टार क्रिकेटर्स मौजूद थे. टीम इंडिया अब 11 साल बाद 2026 में श्रीलंका के दौरे पर कोई टेस्ट सीरीज खेलेगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार आकिब नबी और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं.
12 से 13 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, जो श्रीलंका का पहली बार कोई टेस्ट दौरा कर रहे हैं. कप्तान शुभमन गिल भी पहली बार श्रीलंका की धरती पर कोई टेस्ट सीरीज खेलेंगे. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम इंडिया के लिए श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतना एक मुश्किल चुनौती होगी. हालांकि इस टीम में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो भारत को श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जिता सकते हैं. भारत को अगर श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो उसे 3 काम करने होंगे. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया को कौन से तीन बड़े काम करने होंगे.
भारत को अगर श्रीलंका के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो उसे श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ अटैक और डिफेंस के कॉम्बो प्लान के अनुसार खेलना होगा. भारतीय बल्लेबाजों को खुद पर श्रीलंकाई स्पिनरों को हावी नहीं होने देना है और क्रीज पर टिककर लंबी पारी खेलनी होगी. टीम इंडिया के बल्लेबाज अगर एक बार क्रीज पर टिक जाएं तो फिर उन्हें चांस लेते हुए चौके और छक्के उड़ाकर स्कोरिंग रेट को बढ़ाने की जरूरत होगी. श्रीलंका के पास प्रभात जयसूर्या, निशन पीरिस, धनंजय डी सिल्वा, रमेश मेंडिस और कामिंदु मेंडिस जैसे घातक स्पिनर्स हैं, जिनका भारतीय बल्लेबाजों को सामना करना पड़ेगा. श्रीलंका के खिलाफ इसके अलावा असिथा फर्नांडो, विश्व फर्नांडो, लाहिरू कुमारा और कासुन रजिथा जैसे तेज गेंदबाज भी मौजूद हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों के सामने परेशानी खड़ी कर सकते हैं. अगर भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपने विकेट नहीं गंवाते हैं, तो फिर भारत को टेस्ट मैच और सीरीज जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है.
श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने का सबसे अहम पड़ाव होगा, भारतीय स्पिनरों का विकेट लेना. अगर रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार की तिकड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान खामोश रखते हैं, तो फिर भारत की सीरीज जीत के चांस बढ़ जाएंगे. टीम इंडिया के पास इसके अलावा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन का भी ऑप्शन मौजूद है, जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने के अलावा लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं. भारत के पास फास्ट बॉलिंग यूनिट में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी और गुरनूर बरार जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट करने का दम रखते हैं. श्रीलंका की टीम में ओशादा फर्नांडो, पथुम निशांका, दिनेश चांडीमल, कुशल मेंडिस, लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, धनंजय डी सिल्वा और कामिंदु मेंडिस जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. अगर भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर श्रीलंका के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने से रोक दिया तो फिर भारत 11 साल बाद एक बार फिर श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीत सकता है.
क्रिकेट में एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कहावत 'कैच पकड़ो और मैच जीतो' है. बेहतरीन फील्डिंग और अहम मौकों पर पकड़े गए कैच इस पूरी टेस्ट सीरीज में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. टीम इंडिया के स्लिप फील्डर्स का रोल बड़ा होगा और उन्हें श्रीलंकाई बल्लेबाजों के कैच पकड़ने होंगे. भारत को अगर श्रीलंका के खिलाफ यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो उसके फील्डर्स को मैच के नाजुक, मुश्किल और निर्णायक हालात में भी मौके भुनाने होंगे. भारतीय खिलाड़ियों को मैदान में रनों पर लगाम लगानी होगी, चौके-छक्के रोकने होंगे और एक-एक रन के लिए लड़ाई लड़नी होगा. भारत के फील्डर्स को कैच लपक कर अपने गेंदबाजों का पूरा साथ देना होगा, जिससे उनका हौसला बढे़ और वह ज्यादा से ज्यादा विकेट चटका कर श्रीलंकाई बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर दें.