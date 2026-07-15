Explained: ICC ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप का बदला फॉर्मेट, अब इन नए नियमों के साथ खेला जाएगा विश्व कप

ICC Revamps ODI and T20 World Cup Format: आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं. उसने मेंस क्रिकेट इन दो बड़े टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव करके सबको हैरान कर दिया है. एडिनबर्ग में आयोजित आईसीसी बोर्ड की वार्षिक बैठक में वैश्विक क्रिकेट आयोजनों के स्तर को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी समिति की उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.
इसके साथ ही बोर्ड ने 2028 में होने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन संरचना को भी मंजूरी दी. आईसीसी ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य मैचों को अधिक सार्थक बनाना और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों के अनुभव को बेहतर बनाना है. 2026 मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी थी.
14 टीमों वाले मेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए बोर्ड ने एक नई तीन-चरणीय (three-stage) प्रतियोगिता संरचना को मंजूरी दी है. इसे टूर्नामेंट के पहले मैच से लेकर फाइनल तक रोमांच बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है. इस नए फॉर्मेट में अब 'ग्रुप राउंड' से पहले एक 'सुपर सीरीज' राउंड होगा, जिसमें क्वालीफाई करने वाली निचली तीन टीमें हिस्सा लेंगी. सबसे बड़ा बदलाव 'सुपर 7' स्टेज का परिचय है, जहां सात क्वालीफाइंग टीमें सेमीफाइनल की दौड़ के लिए एक-दूसरे के खिलाफ राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी.
|पिछला प्रारूप
|नया प्रारूप
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|राउंड 1: (टीम्स 12, 13, 14) - राउंड-रॉबिन 'सुपर सीरीज'
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|शीर्ष टीम राउंड 2 में आगे बढ़ती है
|सात टीमों के दो ग्रुप (42 मैच)
|राउंड 2: छह टीमों के दो ग्रुप (30 मैच)
|शीर्ष 3 टीमें सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई करती थीं
|प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 3 टीमें प्लस दोनों ग्रुप से अगली सर्वोच्च रैंक वाली टीम सुपर 7 के लिए क्वालीफाई करती है
|सुपर सिक्स - तीन टीमों के दो ग्रुप (9 मैच)
|राउंड 3: सुपर 7 - राउंड-रॉबिन (21 मैच)
|प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जाती थीं
|सुपर 7 से शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में आगे बढ़ती हैं
|सेमीफाइनल (2 मैच)
|सेमीफाइनल (2 मैच): (1 बनाम 4 और 2 बनाम 3)
|फाइनल
|फाइनल
2026 के टी20 वर्ल्ड कप में उभरती हुई टीमों के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर आईसीसी ने दूसरे चरण की टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया है. अब ग्रुप स्टेज में 5-5 टीमों के चार ग्रुपों के बजाय 4-4 टीमों के पांच ग्रुप होंगे, जिनमें से शीर्ष दो टीमें 'सुपर 10' चरण में पहुंचेंगी. 'सुपर 10' स्टेज में दो ग्रुप होंगे, जिनके विजेता सीधे सेमीफाइनल में जाएंगे, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें 'एलिमिनेटर्स' राउंड के जरिए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की करने के लिए भिड़ेंगी.
|पिछला प्रारूप
|नया प्रारूप
|ग्रुप स्टेज - 40 मैच
|ग्रुप स्टेज - 30 मैच
|5 टीमों के 4 ग्रुप
|4 टीमों के 5 ग्रुप
|प्रत्येक ग्रुप से दो टीमें आगे बढ़ती थीं
|प्रत्येक ग्रुप से दो टीमें आगे बढ़ती हैं
|सुपर ईट्स - चार टीमों के दो ग्रुप (12 मैच)
|सुपर 10 - पांच टीमों के दो ग्रुप (20 मैच)
|प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में
|ग्रुप की शीर्ष टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती है
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|ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें विपरीत ग्रुप की तीसरे स्थान वाली टीम के खिलाफ 'एलिमिनेटर' खेलेंगी
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|एलिमिनेटर्स (2 मैच)
|सेमीफाइनल (2 मैच)
|सेमीफाइनल (2 मैच)
|फाइनल
|फाइनल
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालीफिकेशन मार्ग के तहत स्कॉटलैंड को सीधे 'यूरोप रीजनल फाइनल' (Europe Regional Final) में प्रवेश दिया जाएगा. आईसीसी बोर्ड ने यह निर्णय 2026 के टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की भागीदारी से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए लिया है. वे टीमें जिन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, लेकिन 2028 के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाईं, वे अब सीधे 'ग्लोबल क्वालीफायर' में आगे बढ़ेंगी.
ग्लोबल क्वालीफायर में शेष आठ स्थानों को क्षेत्रीय क्वालीफिकेशन के माध्यम से भरा जाएगा. इसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप से दो-दो टीमें, जबकि अमेरिका और पूर्व एशिया-प्रशांत (East Asia-Pacific) क्षेत्रों से एक-एक टीम क्वालीफाई करेगी. ग्लोबल क्वालीफायर में प्रत्येक क्षेत्र की सर्वोच्च स्थान वाली टीम, साथ ही कुल मिलाकर अगले तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमें, न्यूनतम प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर 2028 वर्ल्ड कप के लिए योग्य होंगी.
एसोसिएट सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धी मानकों को बढ़ाने के लिए ICC ने एक नए 16-टीम ग्लोबल टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा है. यह प्रतियोगिता मेंस T20 वर्ल्ड कप से पहले एक सूत्रधारके रूप में कार्य करेगी ताकि उभरते हुए देशों को नियमित और उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके. हालांकि, ICC बोर्ड ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्तीय और व्यावसायिक पहलुओं की समीक्षा के बाद नवंबर की बैठकों में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी.