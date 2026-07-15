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Explained: ICC ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप का बदला फॉर्मेट, अब इन नए नियमों के साथ खेला जाएगा विश्व कप

ICC Revamps ODI and T20 World Cup Format: आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं. अब 14 टीमों वाले वनडे वर्ल्ड कप में 'सुपर सीरीज' और 'सुपर 7' राउंड होंगे, जबकि T20 वर्ल्ड कप में 'सुपर 10' और नए 'एलिमिनेटर्स' राउंड से रोमांच दोगुना हो जाएगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:21 PM IST
Explained: ICC ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप का बदला फॉर्मेट, अब इन नए नियमों के साथ खेला जाएगा विश्व कप
Image Credit: आईसीसी ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव किए हैं.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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