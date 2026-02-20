Explained: सुपर-8 फॉर्मेट पर हो रही आईसीसी की आलोचना, टी20 वर्ल्ड कप में क्या है नया विवाद?

T20 World Cup Controversy: टी20 वर्ल्ड कप के अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करने वाली 8 टीमों के नाम फाइनल हुए, आईसीसी 'प्री-सीडिंग' फॉर्मेट को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान के बीच फंस गई. सभी चार ग्रुप विनर एक ही सुपर 8 ग्रुप में हैं, जबकि 4 रनर-अप को दूसरे ग्रुप में रखा गया है.

