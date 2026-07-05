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Explained: रवि बिश्नोई का ओवर या मिडिल ऑर्डर का सरेंडर? टीम इंडिया की हार के ये हैं 4 बड़े कारण

India vs England ODI: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जैकब बेथेल की तूफानी पारी और रवि बिश्नोई के एक बेहद महंगे ओवर ने दूसरे टी20 में भारत के हाथ से जीत छीन ली. इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:12 AM IST
Explained: रवि बिश्नोई का ओवर या मिडिल ऑर्डर का सरेंडर? टीम इंडिया की हार के ये हैं 4 बड़े कारण
Image Credit: इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में भारत को हराया. Photo Credit: BCCI/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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