Explained: रवि बिश्नोई का ओवर या मिडिल ऑर्डर का सरेंडर? टीम इंडिया की हार के ये हैं 4 बड़े कारण

India vs England ODI: इंग्लैंड ने भारत को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे टी20 मैच में चार विकेट से हरा दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम खेल के बड़े हिस्से में पूर्ण नियंत्रण में थी, लेकिन अंत में इंग्लैंड के जबरदस्त आक्रमण ने मैच का रुख बदल दिया. इससे मेजबान टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत पक्की कर ली. सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरे मुकाबले में इंग्लिश टीम ने जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए. इसके बाद उसने पावरप्ले में तीन विकेट लेकर शानदार शुरुआत की, जिसमें फिल साल्ट और जोस बटलर खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने 15 गेंदों में 39 रनों की पारी खेलकर संक्षिप्त पलटवार किया, जिसे पावरप्ले खत्म होने से ठीक पहले अक्षर पटेल ने रोक दिया. भारत ने मध्य ओवरों में अपना नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन जैसे-जैसे इंग्लैंड ने अपनी पारी को फिर से संवारा और 19 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
England win by 4 wickets in Manchester#TeamIndia will look to turn things around in the 3rd T20I in Trent Bridge
Scorecard https://t.co/WYfL8tAm58 #ENGvIND pic.twitter.com/2KZN6H39DR
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
1. आखिरी ओवर में नहीं चला बल्ला
भारत ने बेहतरीन शुरुआत की थी. पावरप्ले में 65/2 और 13 ओवर के बाद 130/3 का स्कोर था. लेकिन टीम इसे 220-230 के स्कोर में तब्दील करने में विफल रही और आखिरी 7 ओवरों में केवल 60 रन ही बना सकी. बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर 190 का कुल स्कोर कभी भी पर्याप्त नहीं होने वाला था, जहां 220-230 रनों की उम्मीद थी.
2. मिडिल ऑर्डर की धीमी बल्लेबाजी
भारत के मध्यक्रम ने काफी संघर्ष किया. ईशान किशन की 40 गेंदों में 49 रनों की पारी ने भारत की गति को काफी नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा पारी के अहम समय में शिवम दुबे की नाकामी भी हार का कारण बनी. उन्होंने केवल 7 गेंदों में 5 रन बनाए.
3. महंगे ओवरों ने मैच का पासा पलटा
अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाई लेकिन अपने दूसरे ओवर में 27 रन लुटा दिए. वहीं, रवि बिश्नोई का ओवर गेम-चेंजर रहा, जिसमें उन्होंने तीन नो-बॉल सहित 29 रन दिए. मैच का सबसे बड़ा मोड़ 17वें ओवर में आया, जब जैकब बेथेल ने रवि बिश्नोई को निशाना बनाया और दो नो-बॉल का फायदा उठाते हुए तीन छक्के जड़े. इसने न केवल रनों के समीकरण को इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया, बल्कि यह भारतीय टीम के लिए मैच का सबसे खराब दौर भी साबित हुआ.
4. तीन स्पिनरों के खेलने पर सवाल
इसके अलावा मैनचेस्टर में तीन स्पिनरों को खिलाने का फैसला सही नहीं रहा. टीम प्रबंधन ने प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया. इससे तेज गेंदबाजी विकल्प में कमी देखने को मिली. इंग्लिश बल्लेबाजों ने स्पिनरों को निशाना बनाया और लक्ष्य को हासिल कर लिया.