Explained: चेतेश्वर पुजारा के बाद 'म्यूजिकल चेयर' बना नंबर-3 स्पॉट, 5 साल में बदले गए 11 खिलाड़ी

साई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू 2025 में इंग्लैंड दौरे के दौरान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आया. युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और दो पारियों में 39.00 की औसत से 78 रन बनाए, जिसमें एक पहला टेस्ट अर्धशतक भी शामिल था. उनके शुरुआती प्रदर्शन ने संकेत दिया कि उनके पास महत्वपूर्ण नंबर 3 भूमिका के लिए आवश्यक स्वभाव है. उनके शुरुआती प्रदर्शन ने संकेत दिया कि उनके पास इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आवश्यक स्वभाव है. वह अफगानिस्तान टेस्ट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 104 गेंदों में 81 रनों की संभली हुई पारी खेली. उनके प्रदर्शन टुकड़ों में आए हैं लेकिन भारत के लिए फायदेमंद रहे हैं.