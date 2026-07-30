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Explained: चेतेश्वर पुजारा के बाद 'म्यूजिकल चेयर' बना नंबर-3 स्पॉट, 5 साल में बदले गए 11 खिलाड़ी

Indian Cricket Team: चेतेश्वर पुजारा के बाद टीम इंडिया के नंबर 3 टेस्ट स्लॉट के लिए जद्दोजहद मची हुई है. जानें पुजारा से लेकर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर तक, बीसीसीआई ने अब तक किन विकल्पों को आजमाया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:00 AM IST
Explained: चेतेश्वर पुजारा के बाद 'म्यूजिकल चेयर' बना नंबर-3 स्पॉट, 5 साल में बदले गए 11 खिलाड़ी
Image Credit: चेतेश्वर पुजारा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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