Explained: चेतेश्वर पुजारा के बाद 'म्यूजिकल चेयर' बना नंबर-3 स्पॉट, 5 साल में बदले गए 11 खिलाड़ी

Indian Cricket Team: पिछले पांच वर्षों में भारत के टेस्ट बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है. एक समय चेतेश्वर पुजारा का इस स्थान पर दबदबा था, लेकिन 2023 में उनके हटने के बाद से यह भूमिका 'म्यूजिकल चेयर' की तरह हो गई है. पुजारा के बाहर होने के बाद से एक भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज की भारत की तलाश में 2020 और 2025 के बीच कम से कम 11 खिलाड़ियों ने इस स्थान को संभाला है.
जहां राहुल, कोहली और रहाणे जैसे अनुभवी नामों ने अस्थायी रूप से इस भूमिका को भरा, वहीं पडिक्कल और साई सुदर्शन सहित युवा बल्लेबाजों का भी परीक्षण किया गया. स्वाभाविक रूप से, यह स्थान टीम में सबसे अधिक चर्चा वाले स्थानों में से एक बन गया है, जिसमें संन्यास, बदलाव, चोटों और बदलती टीम संयोजनों के बीच कई बल्लेबाजों को अवसर मिले हैं. आगामी श्रीलंका दौरे पर भी इस क्रम को लेकर चर्चाएं होंगी. हम आपको यहां उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 2020 से इस क्रम पर बल्लेबाजी की है.
चेतेश्वर पुजारा 2023 के मध्य तक भारत की पहली पसंद के नंबर 3 बने रहे, उन्होंने 52 पारियां खेलीं और 31.20 की औसत से 1,529 रन बनाए. हालांकि वह इस चरण के दौरान सिर्फ एक शतक ही लगा सके, लेकिन उन्होंने 11 अर्धशतक दर्ज किए और कई जुझारू पारियां खेलीं जिसने भारत को कठिन चरणों से निकलने में मदद की. नाबाद 102 उनका इस अवधि के दौरान सर्वोच्च स्कोर था. नई गेंद को कुंद करने और क्रीज पर टिके रहने की पुजारा की क्षमता ने उन्हें भारत का भरोसेमंद बल्लेबाजी एंकर बना दिया. वह विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद अपनी जगह खो बैठे.
भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (2023-2025) ने भी नंबर-3 पर बल्लेबाजी की है. 2023 में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद गिल ने ओपनिंग की जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी की इच्छा जताई. यह कदम उत्साहजनक रहा है, जिसमें गिल ने 23 पारियों में 44.09 की औसत से 926 रन बनाए हैं. उन्होंने तीन शतक और तीन अर्द्धशतक लगाए हैं, जिसमें 110 का उच्चतम स्कोर है. हालांकि, अब वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं.
नंबर 3 पर केएल राहुल का कार्यकाल संक्षिप्त लेकिन बेहतरीन था. भारत के मध्य-क्रम के फेरबदल के दौरान पदोन्नत किए गए, राहुल ने 54.00 के प्रभावशाली औसत से दो पारियों में 108 रन बनाए. हहनुमा विहारी को 2022 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज के दौरान नंबर 3 की भूमिका सौंपी गई थी. चार पारियों में उन्होंने दो अर्धशतकों सहित 46.00 की औसत से 184 रन बनाए. उन्होंने शतक नहीं लगाया लेकिन प्रभाव जरूर डाला. देवदत्त पडिक्कल को 2024 में बल्लेबाजी क्रम के साथ भारत के प्रयोग के दौरान अवसर मिला. हालांकि, बाएं हाथ का यह बल्लेबाज दो पारियों में 22.50 की औसत से केवल 45 रन ही बना सका, जिसमें 32 उनका सर्वोच्च स्कोर था.
साई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू 2025 में इंग्लैंड दौरे के दौरान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आया. युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और दो पारियों में 39.00 की औसत से 78 रन बनाए, जिसमें एक पहला टेस्ट अर्धशतक भी शामिल था. उनके शुरुआती प्रदर्शन ने संकेत दिया कि उनके पास महत्वपूर्ण नंबर 3 भूमिका के लिए आवश्यक स्वभाव है. उनके शुरुआती प्रदर्शन ने संकेत दिया कि उनके पास इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आवश्यक स्वभाव है. वह अफगानिस्तान टेस्ट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 104 गेंदों में 81 रनों की संभली हुई पारी खेली. उनके प्रदर्शन टुकड़ों में आए हैं लेकिन भारत के लिए फायदेमंद रहे हैं.
इस अवधि के दौरान नंबर 3 पर विराट कोहली द्वारा बैटिंग पूरी तरह से मजबूरी थी. बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की जरूरतों के कारण उन्हें इस स्थान पर भेजा गया था, जहां उनकी एकमात्र पारी बिना किसी रन के समाप्त हुई. यह कदम केवल अस्थायी था और पूर्व कप्तान इसके बाद अपने नियमित बल्लेबाजी स्थान पर लौट आए.
मुख्य रूप से अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए पहचाने जाने वाले वॉशिंगटन सुंदर को एक रणनीतिक प्रयोग के तहत अचानक नंबर 3 पर पदोन्नत किया गया था. यह जुआ उत्साहजनक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने दो पारियों में 31.50 की औसत से 63 रन बनाए, जिसमें एक नाबाद अर्धशतक भी शामिल था. उनके प्रदर्शन ने भारत की बल्लेबाजी इकाई में गहराई और लचीलेपन को प्रदर्शित किया.
अजिंक्य रहाणे ने इस चरण के दौरान केवल एक बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और मात्र चार रन बनाए. टीम का नेतृत्व करते समय एक असामान्य मैच स्थिति के दौरान उन्हें यह मौका दिया गया था और इसे कभी भी स्थायी बदलाव के रूप में नहीं देखा गया था. टेस्ट सेटअप में वापसी के बाद करुण नायर को नंबर 3 पर मौका दिया गया, लेकिन उनके लिए रन बनाना मुश्किल साबित हुआ. दो पारियों में उन्होंने 14.00 की औसत से केवल 28 रन बनाए, जिसमें 19 उनका सर्वोच्च स्कोर था. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ बाद के मैचों में उन्हें और अवसर मिले लेकिन वह इस स्थान पर बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सके.
2023 में एक टेस्ट के दौरान स्पिन का मुकाबला करने के लिए श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर भेजना एक रणनीतिक कदम था. हालांकि उन्होंने वहां केवल एक बार बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए. इस पदोन्नति ने मैच की स्थितियों के आधार पर बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन अपनाने के भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया. हालांकि, वह लंबे समय के लिए नंबर-3 के दावेदार नहीं बन पाए.