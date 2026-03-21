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Hindi Newsक्रिकेटExplained: इंजरी प्रीमियर लीग बना IPL... 13 खिलाड़ियों पर ग्रहण, 4 हो गए पूरे टूर्नामेंट से बाहर

Explained: 'इंजरी प्रीमियर लीग' बना IPL... 13 खिलाड़ियों पर 'ग्रहण', 4 हो गए पूरे टूर्नामेंट से बाहर

Indian Premier League Injured Players List: अभी तक IPL 2026 से पहले 9 फ्रेंचाइजी के कुल 12 खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं. इनमें से 9 खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में खेलने की संभावना नहीं है. इस बीच चार खिलाड़ी चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. एक खिलाड़ी को टीम से निकाला गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:19 AM IST
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Photo Credit: BCCI
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Indian Premier League Injured Players List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले खिलाड़ियों की चोटें सभी फ्रेंचाइजी के लिए चिंता का विषय बन गई हैं. गुजरात टाइटंस को छोड़कर कोई भी टीम बिना चोटिल खिलाड़ी के नहीं है. चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लगातार बढ़ रही है. सबसे ज़्यादा चिंता सनराइजर्स हैदराबाद की होगी, जिसके तीन खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं. कप्तान पैट कमिंस और ईशान मलिंगा शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, जबकि जैक एडवर्ड्स पैर की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा. बोर्ड ने 28 मार्च से 12 अप्रैल तक के पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया है.

अभी तक IPL 2026 से पहले 9 फ्रेंचाइजी के कुल 12 खिलाड़ी चोटों से जूझ रहे हैं. इनमें से 9 खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में खेलने की संभावना नहीं है. इस बीच चार खिलाड़ी चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. एक खिलाड़ी को टीम से निकाला गया. इनमें सनराइजर्स हैदराबाद के जैक एडवर्ड्स, मुंबई इंडियंस के अथर्व अंकोलेकर, चेन्नई सुपर किंग्स के नाथन एलिस और राजस्थान रॉयल्स के सैम करन शामिल हैं...

IPL 2026 से बाहर हुए या उपलब्ध नहीं खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

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1. नाथन एलिस (चेन्नई सुपर किंग्स)

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से IPL 2026 में नहीं खेल पाएंगे. मथीशा पथिराना के टीम में नहीं होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के इस सीमर को डेथ ओवरों का स्पेशलिस्ट माना जा रहा था. उनके न होने से आखिरी ओवरों में एक बड़ा गैप आ गया है. मैट हेनरी और जेमी ओवर्टन के ऊपर दबाव बढ़ गया है.

2. हर्षित राणा (कोलकाता नाइटराइडर्स)

हर्षित राणा IPL 2026 से पहले एक बड़ी कमी बनकर उभरे हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के इस पेसर को इस साल की शुरुआत में घुटने की सर्जरी के बाद बाहर बैठना पड़ा था. यह चोट डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान लिगामेंट में खिंचाव की वजह से लगी है. वहां वह असहज दिखे, दो बार अपना रन-अप छोड़ा और मैदान छोड़ने से पहले सिर्फ एक ओवर फेंका. इसके बाद फरवरी में मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनके घुटने की सर्जरी हुई. अभी वह बीसीसीआई की देखरेख में हैं. उन्हें हाल ही में 16 मार्च को बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स में बैसाखी के सहारे देखा गया था.

 

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3. सैम करन (राजस्थान रॉयल्स)

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा झटका लगा है,. इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ग्रोइन की समस्या के कारण बाहर हो गए हैं. इस खिलाड़ी ने पिछली बार 5 मार्च को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था. उन्हें अभी ठीक होने में समय लगेगा. करन को चेन्नई सुपर किंग्स से एक ट्रेड में लिया गया था, जिससे संजू सैमसन दूसरी तरफ चले गए. उनकी गैरमौजूदगी में राजस्थान के पास विदेशी ऑलराउंडर की कमी हो गई है. अब टीम के पास रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ऑलराउंडर के रूप में बचे हुए हैं.

4. जैक एडवर्ड्स (सनराइजर्स हैदराबाद)

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, सनराइजर्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स चोट के कारण आईपीएल 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने चोट और उसकी गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. एडवर्ड्स सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपना पहला आईपीएल मैच खेलने वाले थे. उन्हें टीम ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था.

5. अथर्व अंकोलेकर (मुंबई इंडियंस)

जनवरी में हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान घुटने में चोट लगने के बाद अथर्व अंकोलेकर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. मुंबई इंडियंस के इस ऑलराउंडर को फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी. इसके बाद कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई. वह अभी भी रिहैबिलिटेशन में हैं और आने वाले सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. मुंबई इंडियंस ने अभी तक उनके रिप्लेसमेंट को फाइनल नहीं किया है. यह चोट इस युवा खिलाड़ी के लिए एक झटका है. उन्हें दिसंबर 2025 की नीलामी में मुंबई ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. वह आईपीएल में डेब्यू के करीब थे.

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6. मुस्तफिजुर रहमान- उपलब्ध नहीं (कोलकाता नाइटराइडर्स)

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान पूरी तरह से फिट होने के बावजूद आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई ने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच कोलकाता नाइटराइडर्स को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया था. उनकी जगह टीम ने जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को शामिल किया है. मुजरबानी पाकिस्तान प्रीमियर लीग (पीएसएल) की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर आईपीएल में शामिल हुए हैं.

7. पैट कमिंस (सनराइजर्स हैदराबाद)

पैट कमिंस आईपीएल के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह कमर के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान ने पिछली बार एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट में खेला था. उसके बाद से वह उस सीरीज के बाकी मैच और पूरे टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें यात्रा करने की इजाजत दे दी है और उम्मीद है कि वह 23 मार्च को हैदराबाद में टीम से जुड़ेंगे. इसके बावजूद शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी में ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा को उपकप्तान बनाया गया है.

 

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8. जोश हेजलवुड (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) आईपीएल 2026 के शुरुआती हिस्से में जोश हेजलवुड के बिना खेलेगी. यह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज अभी भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव और उसके बाद हुई अकिलीज की परेशानी से उबर रहा है. नवंबर में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने के बाद से हेजलवुड बाहर हैं और पूरी एशेज सीरीज के साथ-साथ टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए.

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9. मथीशा पथिराना (कोलकाता नाइटराइडर्स)

टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद मथीशा पथिराना ठीक हो रहे हैं, लेकिन वह आईपीएल के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स को उम्मीद है कि पथिराना अप्रैल के मध्य तक ठीक हो जाएंगे.  यह चोट 16 फरवरी को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका के मैच के दौरान लगी थी. फ्रेंचाइजी को अपने 18 करोड़ रुपये के प्लेयर का इंतजार है.

10. वानिंदु हसरंगा (लखनऊ सुपर जाएंट्स)

टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट ने वानिंदु हसरंगा के आईपीएल में खेलने पर शक पैदा कर दिया है. लखनऊ सुपर जाएंट्स अभी भी उनकी फिटनेस पर सफाई का इंतजार कर रही है. हसरंगा को अभी तक ऑफिशियल रिकवरी टाइमलाइन नहीं मिली है और फ्रेंचाइजी या श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है. 2 करोड़ रुपये में साइन किए गए इस खिलाड़ी के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेलने की संभावना है.

11. लॉकी फर्ग्यूसन (पंजाब किंग्स)

लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे. इस तेज गेंदबाज ने अपने बच्चे के जन्म के बाद खेल से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है. पंजाब किंग्स के इस सीमर ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद अपने परिवार के कामों को प्राथमिकता दी है और उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट में बाद में टीम के साथ जुड़ेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में बेन ड्वारशुइस शुरुआती मैचों में खेल सकते हैं.

 

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12. ईशान मलिंगा (सनराइजर्स हैदराबाद)

सनराइजर्स हैदराबाद अपने युवा श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा की उपलब्धता को लेकर उलझन में है. उन्हें फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कंधे में चोट लग गई थी. चोट के कारण वह बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए और ठीक होने का कोई पक्का टाइमलाइन न होने के कारण आईपीएल में उनके खेलने पर भी शक है.

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13. मैथ्यू शॉर्ट (चेन्नई सुपरकिंग्स)

मैथ्यू शॉर्ट के अंगूठे में फ्रैक्चर होने के बाद आईपीएल से पहले उनके पास समय कम है. उनके शुरुआती मैचों में खेलने पर शक है.चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर के 22 मार्च के आसपास टीम में रिपोर्ट करने की उम्मीद है. हालांकि, रिकवरी के दौरान उनकी मैच के लिए तैयारी पर सवाल बने हुए हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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