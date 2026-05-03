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Hindi Newsक्रिकेटEXPLAINED: क्या IPL 2026 से मुंबई इंडियंस का खेल खत्म या अभी भी उम्मीद बाकी... 7वीं हार के बाद ये रहा पूरा समीकरण

EXPLAINED: क्या IPL 2026 से मुंबई इंडियंस का खेल खत्म या अभी भी उम्मीद बाकी... 7वीं हार के बाद ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026: हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (MI) टीम के लिए IPL 2026 सीजन बहुत भयानक रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 11 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस को 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या IPL 2026 से मुंबई इंडियंस का खेल खत्म हो चुका है या अभी भी उम्मीद बाकी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 03, 2026, 07:49 AM IST
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EXPLAINED: क्या IPL 2026 से मुंबई इंडियंस का खेल खत्म या अभी भी उम्मीद बाकी... 7वीं हार के बाद ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026: हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (MI) टीम के लिए IPL 2026 सीजन बहुत भयानक रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 11 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस को 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या IPL 2026 से मुंबई इंडियंस का खेल खत्म हो चुका है या अभी भी उम्मीद बाकी है.

क्या मुंबई प्लेऑफ के लिए कर पाएगी क्वालिफाई?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम अभी तक 9 मैचों में 2 जीत और 7 हार के साथ 4 अंक लेकर नौवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.803 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (MI), प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं.

मुंबई इंडियंस का खेल खत्म या अभी भी उम्मीद बाकी

मुंबई इंडियंस (MI) को सबसे पहले तो अपने अगले 5 मैच लगातार जीतने होंगे, ताकि वह 10 अंक और हासिल कर सके. मुंबई इंडियंस (MI) के ऐसे में कुल 14 अंक हो जाएंगे. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सिर्फ 14 अंक हासिल करना ही काफी नहीं होगा. मुंबई इंडियंस (MI) को अपना NRR (नेट रन रेट) बेहतर करने के लिए अपने विरोधियों के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. मुंबई इंडियंस (MI) का नेट रनरेट -0.803 है, जो कि औसत से काफी कम है.

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मुंबई की 7वीं हार के बाद ये रहा पूरा समीकरण

अगले 5 मैच लगातार जीतने से भी मुंबई इंडियंस (MI) की प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं होगी. मुंबई इंडियंस (MI) को दूसरी टीमों के नतीजे पर निर्भर रहना होगा और वे प्लेऑफ में तभी पहुंच पाएंगे, जब ज्यादातर मैचों के नतीजे उनके पक्ष में जाएं. रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2022 में IPL के 10 टीमों वाले टूर्नामेंट बनने के बाद से अभी तक कोई भी ऐसी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है, जिसके 14 अंक हों. मुंबई इंडियंस (MI) ज्यादा से ज्यादा 14 अंक ही हासिल कर सकती है. व्यावहारिक तौर पर, मुंबई इंडियंस (MI) IPL 2026 से बाहर हो चुकी है. हालांकि, कागजों पर वह अभी भी इस सीजन से आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं हुई है.

मुंबई इंडियंस के लिए आगे की राह

मुंबई इंडियंस (MI) को सोमवार 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL मैच खेलना है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए भी यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. 8 मैचों में उनके नाम 2 जीत और 4 पॉइंट्स हैं. अगर वे एक और मैच हार जाते हैं, तो उनका टूर्नामेंट का सफर लगभग खत्म हो जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की मेजबानी करने के बाद, मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना करने के लिए रायपुर जाएगी.

IPL 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा

इसके बाद, 14 मई को मुंबई इंडियंस (MI) धर्मशाला में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी. लीग स्टेज के अपने आखिरी दो मैचों में, MI क्रमशः 20 और 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना करेगी. इस सीजन के लीग स्टेज के आखिरी मैच में, KKR 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स (DC) की मेजबानी करेगी. IPL 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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