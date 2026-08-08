Explained: ODI में 5000 मैचों का आंकड़ा पार, श्रीलंका के इन 3 बल्लेबाजों ने मिलकर खेले 1297 मैच, इस भारतीय तिकड़ी ने ठोके 137 शतक

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) 5000 मैचों के आंकडे़ को छूने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट बन गया है. स्कॉटलैंड और कनाडा के बीच शुक्रवार को खेला गया ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 का मैच इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है. स्कॉटलैंड और कनाडा के बीच यह मुकाबला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) इतिहास का 5000वां मैच बन गया. स्कॉटलैंड ने इस ऐतिहासिक 5000वें वनडे इंटरनेशनल मैच में कनाडा को 9 रन से मात दे दी.
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट साल 1877 में आया. 1877 में 15-19 मार्च तक इतिहास का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रन से हराया था. टेस्ट क्रिकेट शुरू होने के 94 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और नया फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट आया. 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतिहास का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था. यह मैच भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 42 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से हरा दिया था.
टेस्ट क्रिकेट में भी अभी तक 3000 मैच भी नहीं खेले गए हैं. 1877 से लेकर अभी तक 149 साल में कुल 2629 टेस्ट मैच खेले गए हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ने इतिहास रचते हुए 5000 मैचों का आंकड़ा छू लिया है. 1971 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत के बाद अभी तक 55 सालों में कुल मिलाकर 29 देशों ने इस फॉर्मेट में मैच खेले हैं. 1973 में पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट आया और सबसे पहले विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई.
1973 में इंग्लैंड ने सबसे पहला विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. 1975 में इसके बाद मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई. 1975 में क्लाइव लॉयड की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम ने पहला मेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप में मेंस ODI वर्ल्ड कप के खिताब जीते थे. 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने अपना पहला और इकलौता विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके अलावा टी20 क्रिकेट का फॉर्मेट 2005 में आया. 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इतिहास का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था. यह मैच ऑकलैंड के मैदान पर खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया था.
भारत एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. भारत ने दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा 1081 मैच खेले हैं. भारत ने 1081 ODI मैचों में से 575 मुकाबले जीते हैं और 452 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 10 मैच टाई और 44 मैच बेनतीजा रहे हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने के मामले में भारत के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 1025 ODI मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान ने 1002 ODI मुकाबले खेले हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ही ऐसे 3 देश हैं, जिन्होंने या 1000 या उससे ज्यादा ODI मैच खेले हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा 619 मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 1025 ODI मैचों में से 619 मुकाबले जीते हैं और 362 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 9 मैच टाई और 35 मैच बेनतीजा रहे हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है. भारत ने 575 ODI मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 529 ODI मुकाबले जीते हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ही ऐसे 3 देश हैं, जिन्होंने या 500 या उससे ज्यादा ODI मैच जीते हैं.
अपने घर में सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे ऊपर आता है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही देश में अभी तक कुल 298 मैच जीते हैं. भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज है. भारत ने अपने घर में अभी तक 235 ODI मैचों में जीत हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद अपने घर में सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने के मामले में न्यूजीलैंड (204 जीत), इंग्लैंड (200 जीत), साउथ अफ्रीका (198 जीत), श्रीलंका (185 जीत), वेस्टइंडीज (153 जीत), पाकिस्तान (134 जीत), बांग्लादेश (98 जीत) और जिम्बाब्वे (80 जीत) का नंबर आता है.
पाकिस्तान के नाम पर विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. पाकिस्तान ने विदेशी धरती पर अभी तक कुल 395 मैच जीते हैं. दूसरे नंबर पर भारत काबिज है. भारत ने विदेशी धरती पर अभी तक 340 ODI मैचों में जीत हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया का नाम तीसरे नंबर पर आता है. ऑस्ट्रेलिया ने विदेशों में अभी तक कुल 321 ODI मैच जीते हैं. इसके बाद वेस्टइंडीज (278 जीत), श्रीलंका (251 जीत), साउथ अफ्रीका (223 जीत), इंग्लैंड (211 जीत), न्यूजीलैंड (198 जीत), अफगानिस्तान (90 जीत) और जिम्बाब्वे (76 जीत) का नाम आता है.
मेंस वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक 13 एडिशन बीत चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज्यादा 6 बार मेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में मेंस वनडे वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं. इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार मेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हैं. वहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने 1-1 बार वनडे वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं. वेस्टइंडीज (1975 और 1979), भारत (1983 और 2011), पाकिस्तान (1992), श्रीलंका (1996) और इंग्लैंड (2019) जैसे देश वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं.
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने नाम दुनिया में सबसे ज्यादा 463 ODI मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर के बाद महेला जयवर्धने (448 मैच), सनथ जयसूर्या (445 मैच), कुमार संगकारा (404 मैच), शाहिद अफरीदी (398 मैच), इंजमाम उल हक (378 मैच), रिकी पोंटिंग (375 मैच), वसीम अकरम (356 मैच), महेंद्र सिंह धोनी (350 मैच) और मुथैया मुरलीधरन (350 मैच) के नाम आते हैं.
ODI में सबसे ज्यादा रन भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा 18426 ODI रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली (14941 रन), कुमार संगकारा (14234 रन), रिकी पोंटिंग (13704 रन), सनथ जयसूर्या (13430 रन), महेला जयवर्धने (12650 रन), रोहित शर्मा (11895 रन) के नाम आते हैं.
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ODI में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. विराट कोहली के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा 54 ODI शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद सचिन तेंदुलकर (49 शतक), रोहित शर्मा (34 शतक), रिकी पोंटिंग (30 शतक), सनथ जयसूर्या (28 शतक), हाशिम अमला (27 शतक), एबी डिविलियर्स (25 शतक), क्रिस गेल (25 शतक) और कुमार संगकारा (25 शतक) आते हैं.
श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 534 विकेट चटकाए हैं. इसके बाद वसीम अकरम (502 विकेट), वकार यूनिस (416 विकेट), चामिंडा वास (400 विकेट), शाहिद अफरीदी (395 विकेट), शॉन पोलाक (393 विकेट), ग्लेन मैक्ग्रा (381 विकेट), ब्रैट ली (380 विकेट) और लसिथ मलिंगा (338 विकेट) आते हैं.
वनडे इंटनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज हैं. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ ODI मैच में 173 गेंदों पर 264 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. रोहित शर्मा ODI में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने ODI सबसे ज्यादा 369 छक्के भी ठोके हैं. वनडे इंटनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा के बाद मार्टिन गप्टिल (नाबाद 237 रन), वीरेंद्र सहवाग (219 रन), क्रिस गेल (215 रन), फखर जमान (नाबाद 210 रन), पथुम निसांका (नाबाद 210 रन) और ईशान किशन (210 रन) का नंबर आता है.