Explained: ICC के गली की हड्डी बना पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया तो क्या होगा?

T20 World Cup Pakistan Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा बाहर किए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने नौटंकी शुरू कर दी है. वह आईसीसी के गली की हड्डी बन चुका है. उसने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए टी20 वर्ल्ड कप से हटने या टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला कर सकता है. इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. नकवी ने बताया कि पीसीबी इस मामले को लेकर आगामी शुक्रवार या सोमवार को अंतिम फैसला लेगा.

आत्मघाती गोल करने के करीब पीसीबी

राजनीतिक बयानबाजी से परे एक कड़वी सच्चाई है. पाकिस्तान के लिए बॉयकॉट सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि यह एक संभावित आत्मघाती मिशन है. नकवी ने कई बार दोहराया है कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी का अंतिम फैसला सरकार के हाथों में है. यहां तक ​​कि जब चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, तो मैनेजमेंट ने कहा कि सरकार को अभी टीम को जरूरी हरी झंडी देनी बाकी है.

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटा तो क्या होगा?

भागीदारी समझौते का उल्लंघन

आईसीसी का हर फुल मेंबर किसी बड़े इवेंट के शुरू होने से काफी पहले एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (टीपीए) पर साइन करता है. आखिरी समय में पीछे हटने से पाकिस्तान इस कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट का सीधा उल्लंघन करेगा. आईसीसी पहले ही संकेत दे चुका है कि इस तरह के उल्लंघन से पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू शेयर को रोक दिया जाएगा, जिसका अनुमान 34.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 316 करोड़ रुपये) है. पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे बोर्ड के लिए आईसीसी के कुल रेवेन्यू पूल का लगभग 6 प्रतिशत खोना पीसीबी को ऐसी वित्तीय बर्बादी की ओर धकेल सकता है जिससे वह उबर नहीं पाएगा.

आईसीसी लगा सकता है प्रतिबंध

किसी भी क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए आईसीसी के प्रतिबंध बहुत बड़े हैं. अगर बॉयकॉट को पूरी तरह से सरकारी सलाह पर किया गया माना जाता है, तो आईसीसी इसे खेल को "हथियार" बनाने की कोशिश के रूप में देख सकता है. इस कारण उसे ग्लोबल क्रिकेट से निलंबित किया जा सकता है. ऐसा जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ हुआ था. उसे एशिया कप से बाहर किया जा सकता है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अक्सर आईसीसी के रुख का पालन करती है. बॉयकॉट से पाकिस्तान भविष्य के एशिया कप में अपनी जगह खो सकता है, भले ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी एसीसी हेड हों. इसके अलावा उसे होस्टिंग राइट्स का नुकसान हो सकता है. पाकिस्तान को अभी 2028 महिला टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स की मेजबानी करनी है. बॉयकॉट से लगभग निश्चित रूप से ये अधिकार छीन लिए जाएंगे.

PSL पर चलेगा ICC का हथौड़ा

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट की प्रमुख टी20 लीग है. हालांकि, इसकी सफलता पूरी तरह से विदेशी सितारों की भागीदारी पर निर्भर करती है. अगर पाकिस्तान किसी वर्ल्ड इवेंट का बॉयकॉट करता है, तो आईसीसी और अन्य सदस्य बोर्ड (जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी) ग्लोबल बॉडी के निर्देश पर अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में भाग लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoCs) देने से इनकार करके जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं.

द्विपक्षीय संबंध खराब होना

क्रिकेट इकोनॉमी द्विपक्षीय कैलेंडर पर बनी है. वर्ल्ड कप आईसीसी की कमाई का मुख्य स्रोत है. पाकिस्तान उन बोर्ड्स को नाराज करने का जोखिम उठा रहा है जिनकी उसे खुद को बनाए रखने के लिए जरूरत है. प्रमुख देशों के घरेलू दौरों के बिना पीसीबी की स्वतंत्र आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान का रिश्ता अन्य क्रिकेट बोर्ड से खराब हो सकता है और उसे कम ही द्विपक्षीय सीरीज मिल पाएंगे.