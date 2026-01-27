Advertisement
trendingNow13088387
Hindi Newsक्रिकेटExplained: ICC के गली की हड्डी बना पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया तो क्या होगा?

Explained: ICC के गली की हड्डी बना पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया तो क्या होगा?

T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए टी20 वर्ल्ड कप से हटने या टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला कर सकता है. इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. नकवी ने बताया कि पीसीबी इस मामले को लेकर आगामी शुक्रवार या सोमवार को अंतिम फैसला लेगा.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explained: ICC के गली की हड्डी बना पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया तो क्या होगा?

T20 World Cup Pakistan Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा बाहर किए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने नौटंकी शुरू कर दी है. वह आईसीसी के गली की हड्डी बन चुका है. उसने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए टी20 वर्ल्ड कप से हटने या टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला कर सकता है. इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. नकवी ने बताया कि पीसीबी इस मामले को लेकर आगामी शुक्रवार या सोमवार को अंतिम फैसला लेगा.

आत्मघाती गोल करने के करीब पीसीबी

राजनीतिक बयानबाजी से परे एक कड़वी सच्चाई है. पाकिस्तान के लिए बॉयकॉट सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि यह एक संभावित आत्मघाती मिशन है. नकवी ने कई बार दोहराया है कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी का अंतिम फैसला सरकार के हाथों में है. यहां तक ​​कि जब चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, तो मैनेजमेंट ने कहा कि सरकार को अभी टीम को जरूरी हरी झंडी देनी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटा तो क्या होगा?

भागीदारी समझौते का उल्लंघन

आईसीसी का हर फुल मेंबर किसी बड़े इवेंट के शुरू होने से काफी पहले एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (टीपीए) पर साइन करता है. आखिरी समय में पीछे हटने से पाकिस्तान इस कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट का सीधा उल्लंघन करेगा. आईसीसी पहले ही संकेत दे चुका है कि इस तरह के उल्लंघन से पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू शेयर को रोक दिया जाएगा, जिसका अनुमान 34.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 316 करोड़ रुपये) है. पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे बोर्ड के लिए आईसीसी के कुल रेवेन्यू पूल का लगभग 6 प्रतिशत खोना पीसीबी को ऐसी वित्तीय बर्बादी की ओर धकेल सकता है जिससे वह उबर नहीं पाएगा.

ये भी पढ़ें: Explained: मयंक अग्रवाल पर देवदत्त पडिक्कल कैसे पड़े भारी? फॉर्म, हार या कुछ और... कप्तानी में बदलाव की गजब कहानी

आईसीसी लगा सकता है प्रतिबंध

किसी भी क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए आईसीसी के प्रतिबंध बहुत बड़े हैं. अगर बॉयकॉट को पूरी तरह से सरकारी सलाह पर किया गया माना जाता है, तो आईसीसी इसे खेल को "हथियार" बनाने की कोशिश के रूप में देख सकता है. इस कारण उसे ग्लोबल क्रिकेट से निलंबित किया जा सकता है. ऐसा जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ हुआ था. उसे एशिया कप से बाहर किया जा सकता है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अक्सर आईसीसी के रुख का पालन करती है. बॉयकॉट से पाकिस्तान भविष्य के एशिया कप में अपनी जगह खो सकता है, भले ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी एसीसी हेड हों. इसके अलावा उसे होस्टिंग राइट्स का नुकसान हो सकता है. पाकिस्तान को अभी 2028 महिला टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स की मेजबानी करनी है. बॉयकॉट से लगभग निश्चित रूप से ये अधिकार छीन लिए जाएंगे.

PSL पर चलेगा ICC का हथौड़ा

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट की प्रमुख टी20 लीग है. हालांकि, इसकी सफलता पूरी तरह से विदेशी सितारों की भागीदारी पर निर्भर करती है. अगर पाकिस्तान किसी वर्ल्ड इवेंट का बॉयकॉट करता है, तो आईसीसी और अन्य सदस्य बोर्ड (जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी) ग्लोबल बॉडी के निर्देश पर अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में भाग लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoCs) देने से इनकार करके जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के बीच गिरफ्तार हुआ ये बल्लेबाज, करियर में ठोके 23 शतक और 9192 रन

द्विपक्षीय संबंध खराब होना

क्रिकेट इकोनॉमी द्विपक्षीय कैलेंडर पर बनी है. वर्ल्ड कप आईसीसी की कमाई का मुख्य स्रोत है. पाकिस्तान उन बोर्ड्स को नाराज करने का जोखिम उठा रहा है जिनकी उसे खुद को बनाए रखने के लिए जरूरत है. प्रमुख देशों के घरेलू दौरों के बिना पीसीबी की स्वतंत्र आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान का रिश्ता अन्य क्रिकेट बोर्ड से खराब हो सकता है और उसे कम ही द्विपक्षीय सीरीज मिल पाएंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World CupT20 World Cup 2026

Trending news

'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स