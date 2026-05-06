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Hindi Newsक्रिकेटExplained: पंजाब-RCB मजबूत तो लखनऊ-मुंबई फिसड्डी, 48 मैचों के बाद 10 टीमों का कैसा है प्लेऑफ समीकरण?

Explained: पंजाब-RCB मजबूत तो लखनऊ-मुंबई फिसड्डी, 48 मैचों के बाद 10 टीमों का कैसा है प्लेऑफ समीकरण?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में जो भी TOP-4 टीमें बनकर लीग स्टेज का अंत करेंगी, वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास भी प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका है. मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) IPL 2026 की दो सबसे फिसड्डी टीमें हैं. मुंबई इंडियंस (MI) IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आखिरी और दसवें पायदान पर काबिज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 06, 2026, 01:11 PM IST
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Explained: पंजाब-RCB मजबूत तो लखनऊ-मुंबई फिसड्डी, 48 मैचों के बाद 10 टीमों का कैसा है प्लेऑफ समीकरण?

IPL 2026 में अभी तक 48 मैच खेले जा चुके हैं और प्लेऑफ की दौड़ पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और कड़ी हो गई है. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही है. पंजाब किंग्स (PBKS) के 9 मैचों में 6 जीत और 2 हार के साथ 13 अंक हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) का नेट रनरेट +0.855 हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.420 हैं. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल तो पंजाब किंग्स (PBKS), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें TOP-4 में शामिल हैं.

48 मैचों के बाद 10 टीमों का कैसा है प्लेऑफ समीकरण?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में जो भी TOP-4 टीमें बनकर लीग स्टेज का अंत करेंगी, वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास भी प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका है. मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) IPL 2026 की दो सबसे फिसड्डी टीमें हैं. मुंबई इंडियंस (MI) IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आखिरी और दसवें पायदान पर काबिज है.

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत लगातार सात मैच जीतकर की थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यह टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और उसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की पूरी संभावना है. 16 प्वाइंट तक पहुंचने के लिए, पंजाब किंग्स (PBKS) को बचे हुए पांच मैचों में से सिर्फ दो मैच जीतने की जरूरत है, जो लगभग तय है. IPL 2026 सीजन के आखिरी दौर में अगर पंजाब किंग्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तभी उन्हें मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है.

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूदा चैंपियन की तरह खेल रही है. पहले ही 6 मैच जीत चुकी इस टीम को 16 प्वाइंट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बचे हुए पांच मैचों में से सिर्फ दो और जीत की जरूरत है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मजबूत नेट रनरेट (+1.420) उन्हें एक अतिरिक्त बढ़त देता है. अगर वे 14 प्वाइंट पर भी रुकते हैं, तो भी वे दौड़ में बने रहेंगे, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, उनके टॉप-2 में जगह बनाने की संभावना सबसे ज्यादा है.

सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ठीक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ-साथ चल रही है और उनका अभियान बहुत तेजी से पटरी पर आ गया है. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले चार मैचों में से तीन मैच हारे थे. उसके बाद, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने लगातार पांच मैच जीते, लेकिन फिर KKR के हाथों उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा. जब से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को अपनी जीत का फॉर्मूला मिला है, तब से उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. दो और जीत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का क्वालिफिकेशन पक्का करवा सकती हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम एक अच्छे नेट रनरेट (+0.644) के साथ, टॉप-2 में जगह बनाने की दौड़ में भी बनी हुई है, खासकर तब जब उनके गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहम मैच आने वाले हैं.

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मुकाबले एक मैच ज्यादा खेला है, जिससे उनकी स्थिति थोड़ी पेचीदा हो गई है. 4 मैच बचे होने के कारण, राजस्थान रॉयल्स (RR) को 18 प्वाइंट तक पहुंचने और क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए कम से कम तीन जीत की जरूरत होगी. दो जीत राजस्थान रॉयल्स (RR) को 16 प्वाइंट तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इससे कम जीत उन्हें नेट रनरेट की लड़ाई में फंसा सकती है. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स (RR) के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उसके बचे हुए सभी मैच ऐसी टीमों के खिलाफ हैं, जो प्वाइंट्स टेबल में उनसे नीचे हैं.

गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस (GT) ने लगातार दो जीत के साथ अपने अभियान में नई जान फूंक दी है, लेकिन वे अभी भी टॉप-4 से बाहर हैं. चार मैच बचे होने के कारण, गुजरात टाइटंस (GT) को 16 प्वाइंट तक पहुंचने के लिए कम से कम दो जीत की जरूरत है. बदकिस्मती से, उनके कुछ मुश्किल मैच आने वाले हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अभी 10 मैचों में 10 प्वाइंट हैं. पिछले कुछ सीजनों में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 प्वाइंट रहा है. इसका मतलब है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम से कम 3 मैच और जीतने होंगे. अगर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीत लेती है, तो उसके 18 प्वाइंट्स हो जाएंगे. ऐसी सूरत में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम बिना किसी दिक्कत के शान से प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से हारने के बाद IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखने के लिए अपने लीग स्टेज के बचे हुए सभी 4 मैच जीतने होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से मिली हार ने उन्हें निगेटिव नेट रनरेट (-0.949) में धकेल दिया है, जिससे अक्षर पटेल और उनकी टीम के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो गई है.

कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का अभियान पटरी से उतर गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 17 प्वाइंट्स तक पहुंचने के लिए अपने बचे हुए पांचों मैच जीतने होंगे. यह लगभग नामुमकिन है, यह देखते हुए कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम बाकी सभी फ्रैचाइजियों से कमजोर है. यहां तक कि एक और हार भी लगभग निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी. इस मोड़ पर, क्वालिफिकेशन की संभावना बहुत कम दिख रही है.

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस के 10 मैचों में सिर्फ 6 अंक हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ज्यादा से ज्यादा 14 अंक तक ही पहुंच सकती है. मैदान पर हार्दिक पांड्या की टीम में आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों की कमी दिखी है और वे लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. अगर वे अपने बचे हुए चारों मैच जीत भी लेते हैं, तो भी दूसरी टीमें उन्हें पीछे छोड़ देंगी. इसका मतलब है कि अगर वे अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीत भी लेते हैं, तो भी उनके क्वालिफाई करने की कोई गारंटी नहीं है. यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस का अभियान लगभग खत्म हो चुका है.

लखनऊ सुपर जायंट्स

लखनऊ सुपर जायंट्स भी मुंबई इंडियंस जैसी ही स्थिति में है, लेकिन उनके पास एक मैच ज्यादा है. वह मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही है. 14 प्वाइंट्स तक पहुंचने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने बचे हुए पांचों मैच जीतने होंगे. यह मुमकिन तो है, लेकिन असलियत बहुत अलग है. लखनऊ सुपर जायंट्स की मौजूदा फॉर्म और लगातार 6 हार को देखते हुए, वह पहली ऐसी टीम बन सकती है, जो आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है. असल में, लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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