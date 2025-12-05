Explained: लाल, सफेद या पिंक बॉल... सबसे खतरनाक कौन? 250 साल में ऐसे बदली बॉल की कहानी

Red White Pink Ball: एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से हो रहा है. टेस्ट की मशहूर प्रतिद्वंद्विता पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर होती है. पर्थ में पहला टेस्ट जीतने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब कारवां ब्रिसबेन पहुंच चुका है. यहां मैच में पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है और यह मैच डे-नाइट है. पिंक बॉल का इस्तेमाल क्रिकेट में कुछ सालों से हो रहा है और कम ही देशों में इसके मैच हो रहे हैं. यह क्रिकेट में क्यों आया? इसकी क्या आवश्यकता हुई और यह किस तरह का रोमांच लेकर आ रहा है?

बॉल की कहानी

बैट क्रिकेट का दिल हो सकता है, लेकिन बॉल उसकी जान है. क्रिकेट की शुरुआत बोर हो चुके चरवाहों के खेल के तौर पर हुई थी और इसलिए बॉल कम से कम खेल जितनी ही पुरानी है. लेकिन मॉडर्न बॉल का सफर 1775 में शुरू हुआ जब ड्यूक एंड संस को किंग जॉर्ज VI से रॉयल पेटेंट मिला और इसे पहली बार 1780 में एक सीरीज में इस्तेमाल किया गया. ये गेंदें दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के केंट में बहुत कुशल कारीगरों ने बनाई थीं. कोर कॉर्क का बना होता था जिसे वजन और बाउंस देने के लिए धागे से कसकर लपेटा जाता था. फिर इसे लेदर में लपेटा जाता था और सिलाई की हुई होती थी ताकि गेंदबाजों को पकड़ मिल सके. इससे स्विंग, स्पिन, फ्लाइट और स्पीड का मजा मिल सके और हां, विकेट भी मिल सकें.

1992 में सफेद बॉल का इस्तेमाल

ब्रिटिश कॉलोनियों में क्रिकेट पॉपुलर हो गया और 1890 के दशक में कूकाबुरा नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने क्रिकेट बॉल बनाना शुरू किया. भारत में केदारनाथ और द्वारकानाथ भाइयों ने 1931 में सियालकोट (आज पाकिस्तान में) में क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सैंसपैरिल्स ग्रीनलैंड्स (SG) शुरू की. बंटवारे के बाद कंपनी मेरठ चली आई. आज भी ड्यूक्स और SG बॉल हाथ से ही बनती हैं. अब तक ट्रेडिशनल क्रिकेट बॉल लाल थी. 1977 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन केरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लॉन्च किया, जिसमें खेल फ्लडलाइट्स में खेले जाते थे. रात में खेल होने की वजह लाल बॉल को देखना लगभग नामुमकिन था. इसलिए सफेद बॉल आई और डे-नाइट लिमिटेड ओवर्स के खेल का एक हिस्सा बन गई. 1992 वर्ल्ड कप से सफेद बॉल का इस्तेमाल वनडे मैचों में होने लगा. 80 ओवर झेलने की कैपेसिटी वाली लाल बॉल टेस्ट मैच के लिए बनी रही.

बॉल पर भारतीय उपमहाद्वीप का वर्चस्व

क्रिकेट बॉल का अपना ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5993 है. पुरुषों, महिलाओं और जूनियर (U-13) मैचों के लिए वजन और घेरे के खास माप होते हैं. क्रिकेट बॉल अब भारतीय उपमहाद्वीप का खास प्रोडक्ट है. ड्यूक्स को 1987 में भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन दिलीप जाजोदिया ने खरीद लिया था. लेबर कॉस्ट बढ़ने और डिमांड बढ़ने की वजह से केंट की फैक्ट्रियों को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ देखना पड़ा. कूकाबुरा की भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक फैक्ट्री है. सियालकोट, जालंधर और मेरठ आज क्लब क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली लगभग 98% बॉल बनाते हैं.

पिंक बॉल क्रिकेट में क्यों आया?

रंग में अंतर विजिबिलिटी की वजह से होता है. पारंपरिक लाल गेंद का इस्तेमाल टेस्ट मैचों के लिए किया जाता है क्योंकि वे दिन की रोशनी में अलग दिखती हैं और खिलाड़ियों की सफेद गेंद से टकराती नहीं हैं. पिंक बॉल को उन फॉर्मेट में बैलेंस्ड विजिबिलिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है जो खेल के दौरान दिन की रोशनी से फ्लडलाइट में बदलते हैं. इनका पहला ट्रायल 2000 के दशक के आखिर में हुआ था और ये इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बन गईं, क्योंकि इन्हें पीली और नारंगी जैसे दूसरे ट्रायल ऑप्शन से बेहतर माना गया.

कौन सी बॉल ज्यादा स्विंग करती है?

अलग-अलग बॉल सिर्फ दिखने के लिए अलग-अलग रंगों में डिजाइन की जाती हैं और बनाने वाले अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि रंग के अलावा कोई फर्क नहीं होता. हालांकि, कई खिलाड़ी, कोच और फैन मानते हैं कि वे हर बॉल अलग तरह से काम करती हैं. आम धारणा है कि सफेद बॉल लाल बॉल से ज्यादा स्विंग करती है और बॉलर कभी-कभी यह भी कहते हैं कि दोनों के हाथ में महसूस होने में फर्क होता है, जिससे ग्रिप में थोड़ा अंतर पड़ता है. स्पिन पैदा करने में ज्यादा मुश्किल होती है. यहां तक कि पिंक बॉल के बारे में भी कहा जाता है कि वह ज्यादा देर तक स्विंग होती है और गेंदबाजों के लिए मददगार होती है. बनाने वाले और खिलाड़ी जो कहते हैं, उसमें फर्क को देखते हुए इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिलता कि कौन सी बॉल ज्यादा स्विंग होती है.

कैसे बनाए जाते हैं बॉल?

लाल बॉल को आमतौर पर लैकरिंग प्रोसेस से पहले वैक्स से गहरा किया जाता है, जिससे उन्हें लेदर जैसा एहसास होता है. सफेद बॉल पर फ्लडलाइट में उनकी चमक बढ़ाने के लिए पॉलिश की एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई जा सकती है. इससे एक स्मूद, ग्लास जैसी फिनिश बनती है जिससे सफेद गेंद हवा में थोड़ी तेजी से चल सकती है और उसे कम रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिससे वह रेड बॉल की तुलना में ज्यादा दूर तक स्विंग कर सकती है. सफेद बॉल पर सीम भी रेड बॉल की तुलना में कम उभरी हुई हो सकती है, जिससे हवा की रुकावट और कम हो जाती है. पिंक बॉल लाल/सफेद बॉल (कॉर्क कोर, ऊन, लेदर) की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन इसका मुख्य फर्क एक खास पिंक पिगमेंट कोटिंग और रात में दिखने के लिए एक्स्ट्रा लैकर लेयर है. साथ ही एक साफ काली सीम है, जिससे यह ज्यादा समय तक चलती है और शुरू में ज्यादा स्विंग करती है.