Explained: एक हाथ से ऑफ स्पिन... दूसरे से लेफ्ट आर्म स्पिन, बल्लेबाजी में भी उस्ताद, श्रीलंका का वो ऑलराउंडर जो भारत के लिए बन सकता है खतरा

Ambidextrous Spinner Bowling Specialty: एक हाथ से ऑफ स्पिन और दूसरे से लेफ्ट आर्म स्पिन... दुनिया में ऐसा अनोखा बॉलिंग टैलेंट वाला गेंदबाज मिलना बहुत दुर्लभ होता है. हालांकि श्रीलंका का एक स्पिन गेंदबाज ऐसा है, जो दो हाथों से गेंदबाजी करता है. सबसे खास बात है कि यह गेंदबाज दाएं और बाएं हाथ से दो अलग-अलग प्रकार की गेंदबाजी करता है. साथ ही वह बल्लेबाजी में भी बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रखता है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का यह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है.
दो हाथों से गेंदबाजी करने वाला श्रीलंका का यह अनोखा स्पिन गेंदबाज और कोई नहीं, बल्कि कामिंदु मेंडिस है. कामिंदु मेंडिस एक ही मैच और एक ही ओवर में लीगल तौर पर व नियमों के दायरे में रहकर बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म स्पिन और दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं. कामिंदु मेंडिस की इस काबिलियत को एंबीडेक्सट्रस (दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल कर गेंदबाजी करने का टैलेंट) टेक्निक कहते हैं. कामिंदु मेंडिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अतीत के कई मैचों में अपने दोनों हाथों से स्पिन गेंदबाजी की है.
कामिंदु मेंडिस भारत के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका की उपकप्तानी करते नजर आएंगे. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा होंगे. स्पिन ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका के लिए 16 टेस्ट मैचों में 58.12 की औसत से 1453 रन भी बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं. कामिंदु मेंडिस का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर नाबाद 182 रन है. कामिंदु मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में 3 विकेट झटके हैं. कामिंदु मेंडिस ने ODI में 539 रन और T20I में 766 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस ने ODI में 6 विकेट और T20I में 5 विकेट झटके हैं.
दोनों हाथों से गेंदबाजी करना सुनने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन कामिंदु मेंडिस असल में उन दुर्लभ गेंदबाजों में से एक हैं, जो इस स्किल के साथ बॉलिंग करते हैं. क्या दोनों हाथों से गेंदबाजी करना लीगल है, आइए जानते हैं कि ICC के नियम क्या कहते हैं? ICC के नियमों के मुताबिक अंपायर पहले यह पता लगाएगा कि गेंदबाज दाएं हाथ से गेंदबाजी करना चाहता है या बाएं हाथ से. ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहता है या राउंड द विकेट. और फिर इसकी जानकारी स्ट्राइकर को दी जाएगी. अगर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के तरीके में बदलाव के बारे में अंपायर को नहीं बताता है, तो यह गलत माना जाएगा. ऐसे मामले में अंपायर 'नो बॉल' का इशारा करेगा.
पहले भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जब गेंदबाजों ने दोनों हाथ से बॉलिंग की है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद 1950 के दशक में टेस्ट मैच में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज थे. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच भी ऐसा करते थे. श्रीलंका के हशन तिलकरत्ने ने 1996 वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ बड़ी जीत के आखिरी पलों में यह ट्रिक आजमाई थी. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जॉन बुकानन ने एक बार इस मामले में अपनी राय रखी थी. जॉन बुकानन ने कहा था कि दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
दोनों हाथों से गेंदबाजी करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हालात के हिसाब से बॉलर अपने अटैक का एंगल बदल सकता है. बैट्समैन से दूर स्पिन होती हुई गेंद फेंकना एक बेस्ट तरीका है, जबकि बॉलिंग स्टाइल बदलकर पिच की खुरदरी जगह (रफ पैच) का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरे हाथ से गेंद फेंककर चौंकाने वाला एलिमेंट ही फायदा दिलाने के लिए काफी हो सकता है.
खेल के नियम कहते हैं कि बॉलर को पहले अंपायर को यह बताना होगा कि वह किस हाथ से गेंदबाजी करने जा रहा है. बॉलर को गेंद फेंकने से पहले बैट्समैन को भी इसकी जानकारी देनी होगी कि वह किस हाथ से गेंद फेंकने जा रहा है. गेंदबाज एक ओवर के दौरान जितनी बार चाहें हाथ बदल-बदलकर गेंद डाल सकता है, बस हर बार अंपायर और बल्लेबाज को बताना होगा. मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने एक बार इस बात पर विचार किया था कि क्या इस नियम को हटा दिया जाए, लेकिन फैसला किया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि बैट्समैन को पता हो कि गेंद कहां से (और किस हाथ से) आ रही है.