Explained: क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी? जिसके बाद अनाया बांगर का सपना हुआ पूरा, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगी WBBL

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. अनाया बांगर, जिन्होंने अपनी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई थी. अब वह ऑस्ट्रेलिया की विमेंस बिग बैश लीग में खेलने के लिए तैयार हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि अनाया बांगर मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने के लिए योग्य होंगी. अनाया बांगर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एलीट क्रिकेट में ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स खिलाड़ियों को शामिल करने की पॉलिसी के तहत हरी झंडी मिली है. इस फैसले से अनाया बांगर के लिए विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में खेलने का रास्ता खुल गया है.
अनाया बांगर को डर था कि ट्रांजिशन के बाद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया है. उन्होंने कहा, 'मैं अब मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में खेलने के लिए योग्य हूं. मेरे लिए यह बहुत भावुक पल है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मुझे सच में लगा था कि मैंने क्रिकेट हमेशा के लिए खो दिया है. बचपन से ही क्रिकेट मेरी पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है और ट्रांजिशन के बाद इस खेल से दूर होना मेरे लिए सबसे मुश्किल अनुभवों में से एक था. इसलिए, यह सिर्फ किसी महिला लीग में शामिल होने की बात नहीं है. यह उस खेल में वापसी की संभावना को दर्शाता है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं.' आइए एक नजर डालते हैं, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी से जुड़े कुछ सवालों पर-
जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी कहा जाता है. कई ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी लोगों के लिए यह सर्जरी सेक्स ट्रांजिशन का एक अहम प्रोसेस है. जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी का मकसद जेंडर डिस्फोरिया को कम करना है. यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को जन्म के समय तय लिंग और अपनी जेंडर पहचान के बीच मेल न होने के कारण काफी बेचैनी या परेशानी महसूस होती है. इस प्रक्रिया में कई तरह की सर्जिकल तकनीकें शामिल होती हैं, जिनसे यौन लक्षणों में बदलाव किया जा सकता है. ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए, इसमें ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन (स्तन का आकार बढ़ाना), वैजिनोप्लास्टी और फेशियल फेमिनिजेशन सर्जरी शामिल हैं. ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए इसमें चेस्ट मैस्कुलिनाइजेशन (टॉप सर्जरी), फैलोप्लास्टी और मेटोइडियोप्लास्टी शामिल हैं. इन सभी सर्जरी का मकसद ऐसा शरीर बनाना है, जो व्यक्ति की जेंडर पहचान को दर्शाता हो.
हार्मोन थेरेपी से बॉडी-फैट रीडिस्ट्रिब्यूशन, मसल्स में बदलाव, स्किन में बदलाव, बॉडी/चेहरे के बालों में बदलाव, ब्रेस्ट का विकास या आवाज में बदलाव जैसे बदलाव हो सकते हैं. जबकि जेंडर अफर्मिंग सर्जरी सीधे फिजिकल एनाटॉमी को बदल देती है. इसमें चेस्ट/ब्रेस्ट सर्जरी, फेशियल प्रोसीजर, या जेनिटल/रिप्रोडक्टिव सर्जरी शामिल हो सकती हैं.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के अनुसार पुरुष से महिला बनीं वे खिलाड़ी जिन्होंने पुरुष प्यूबर्टी (यौवन) का दौर देखा है, वे इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में खेलने के लिए योग्य नहीं होंगी. ये नियम खिलाड़ियों द्वारा कराए गए किसी भी सर्जिकल या जेंडर बदलने वाले इलाज के बावजूद लागू होंगे. ICC का यह नियम महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में निष्पक्षता और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है. वहीं, घरेलू क्रिकेट के लिए नियम तय करने की जिम्मेदारी ICC ने संबंधित देशों के क्रिकेट बोर्डों को दी है. ऐसे में अलग-अलग देशों में नीतियां अलग हैं. कुछ क्रिकेट बोर्ड तय समय तक रक्त में टेस्टोस्टेरोन की एक निश्चित सीमा (जैसे 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम) बनाए रखने की शर्त पर घरेलू या स्थानीय क्रिकेट में खेलने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ बोर्ड अपनी नीतियों के तहत ऐसे खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाते हैं.
विमेंस बिग बैश लीग, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 'एलीट क्रिकेट में ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स प्लेयर्स' पॉलिसी के तहत आती है, जिसमें एक खास मेडिकल लिमिट तय की गई है. खिलाड़ी का सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल लगातार कम से कम 12 महीनों तक 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम रहना चाहिए. इस समय-सीमा के हिसाब से अनाया बांगर के ऑस्ट्रेलिया की एलीट क्रिकेट में खेलने की संभावना मार्च 2027 से बनती है, और वह भी शर्तों के साथ. उस तारीख से खेलने की योग्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वह ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएं, जिससे यह पुष्टि हो सके कि उनका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल तय सीमा से कम है और वह पॉलिसी की जरूरतों को पूरा करती हैं.
इस नियम को लेकर BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि बोर्ड के पास महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं की भागीदारी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है. अधिकारी ने कहा, 'ICC ने तो इसके लिए मना कर दिया है. BCCI को अभी यह तय करना है कि ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है. चूंकि बोर्ड के सामने ट्रांसजेंडर महिला का यह पहला मामला आया है, इसलिए बोर्ड ने अभी तक इस पर औपचारिक रूप से कोई स्टैंड नहीं लिया है. खासकर उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलने की इजाजत देने के मामले में.' अनाया बांगर ने कहा कि उन्होंने पिछले साल BCCI को पत्र लिखकर पात्रता के नियमों के बारे में स्पष्टता मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.
अनाया बांगर ने जून 2025 में सार्वजनिक रूप से पोस्ट करके BCCI और ICC के प्रतिनिधियों से मिलने का अनुरोध भी किया था, ताकि ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए डेटा-आधारित पॉलिसी पर चर्चा की जा सके. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड महिलाओं और लड़कियों के कॉम्पिटिटिव मैचों में सिर्फ उन्हीं लोगों को खेलने की इजाजत देता है जिनका बायोलॉजिकल सेक्स महिला है. हालांकि, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी अभी भी ओपन और मिक्स्ड रिक्रिएशनल फॉर्मेट में हिस्सा ले सकती हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी के सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगातार कम से कम 12 महीनों तक 10 nmol/L से कम रहना जरूरी है.