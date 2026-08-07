Explained: भारत को जीतना है 2027 वर्ल्ड कप तो भुवनेश्वर कुमार का खेलना बेहद जरूरी, ये रही 3 बड़ी वजह

भारत को अगर ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे भुवनेश्वर कुमार जैसे धारदार स्विंग गेंदबाज की जरूरत होगी. पावरप्ले हो या डेथ ओवर्स भुवनेश्वर कुमार मैच के किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं. 36 साल के दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए अपना पिछला इंटरनेशनल मैच लगभग 4 साल पहले 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इस भारतीय स्विंग गेंदबाज को उसके बाद भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
भुवनेश्वर कुमार ने इस साल IPL 2026 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को लगातार दूसरा खिताब जिताने में बड़ा रोल निभाया. IPL 2026 सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने 16 मैचों में 17.89 की घातक गेंदबाजी औसत के साथ 28 विकेट चटकाए थे. भुवनेश्वर कुमार के इस शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर टीम इंडिया में उनकी वापसी की चर्चाओं को जन्म दे दिया. भुवनेश्वर कुमार ने यह साबित कर दिया कि अब वह भारत के लिए अगले साल ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए तैयार हैं. ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा. वर्ल्ड कप 2027 के लिए भुवनेश्वर कुमार का भारतीय टीम में खेलना क्यों जरूरी है, आइए एक नजर डालते हैं तीन बड़े कारणों पर-
साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की पिचों पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. भुवनेश्वर कुमार नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं. 36 साल की उम्र में भी भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 के दौरान दिखाया था कि उनमें अभी भी टॉप लेवल पर विकेट हासिल करने के अलावा बेहतरीन कंट्रोल और सटीकता है. साउथ अफ्रीका की पिचें आमतौर पर भारतीय हालात की तुलना में ज्यादा तेज होती हैं और उन पर ज्यादा उछाल और सीम मूवमेंट मिलता है. नई गेंद से शुरुआती स्विंग एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है. ऐसे में भुवनेश्वर कुमार का रोल बड़ा हो जाएगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर भुवनेश्वर कुमार को वर्ल्ड कप 2027 में मौका देती है, तो भारत का पेस अटैक और भी ज्यादा घातक और मजबूत हो जाएगा. वर्ल्ड कप 2027 में भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से बॉलिंग करते हुए पावरप्ले में भारत के लिए कई विकेट चटका सकते हैं.
भुवनेश्वर कुमार के पास ICC टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने का अनुभव है. वर्ल्ड कप, बाइलेटरल सीरीज और घरेलू टूर्नामेंट से अलग होते हैं. नॉकआउट मैचों में दबाव होता है और ऐसे मौकों पर अनुभवी खिलाड़ी अक्सर सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं. भुवनेश्वर कुमार पहले ही दो ODI वर्ल्ड कप (2015 और 2019) खेल चुके हैं और 121 ODI मैचों में भारत के लिए खेलते हुए 141 विकेट ले चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार भारत की 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी अहम हिस्सा रहे थे और वह कई ICC टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर 42 रन देकर 5 विकेट है. भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 7 मैच खेले हैं और कुल 11 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 43 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है.
भुवनेश्वर कुमार अगर भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में खेलते हैं, तो जसप्रीत बुमराह को इस बड़े टूर्नामेंट के लिए एक बेहतरीन बॉलिंग पार्टनर भी मिलेगा. जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं. जसप्रीत बुमराह तब और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जब उन्हें दूसरे छोर से गेंदबाजी में मजबूत साथ मिलता है. भुवनेश्वर कुमार ही जसप्रीत बुमराह के बेस्ट साथी साबित हो सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार नई गेंद को स्विंग कराने और शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह पंजातोड़ यॉर्कर और घातक बाउंसर के जरिए विरोधी बल्लेबाजों की नाक में दम कर देंगे. भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह का कॉम्बिनेशन भारत को दो अलग-अलग तरह के बॉलिंग ऑप्शन देता है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर जमना मुश्किल हो जाता है.
भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी का जोरदार समर्थन किया है और उनसे घरेलू क्रिकेट खेलने और वर्ल्ड कप की तैयारी करने को कहा है. पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी भुवनेश्वर कुमार को अपनी संभावित 15-सदस्यीय वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया है, जबकि पूर्व चीफ सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत का मानना है कि भुवनेश्वर कुमार के IPL प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.