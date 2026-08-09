Explained: भारत के लिए क्यों ट्रंप कार्ड साबित होंगे देवदत्त पडिक्कल? टेस्ट टीम में नंबर-3 पर जगह पक्की करने का आया मौका

Devdutt Padikkal: टीम इंडिया को चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन नंबर-3 बल्लेबाज की तलाश है और मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल के पास अब सुनहरा मौका चलकर आया है कि वह नंबर-3 बैटिंग पोजिशन पर अपनी जगह पक्की कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में देवदत्त पडीक्कल को श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है.
श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर जारी 3 दिवसीय वार्म-अप मैच के दूसरे दिन (शनिवार को) देवदत्त पडीक्कल टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे और शानदार शतक जड़ दिया. देवदत्त पडीक्कल अभी भी 164 गेंद पर 142 रन बनाकर नाबाद हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 18 चौके जमाए थे. इस पारी के दौरान देवदत्त पडीक्कल का फुटवर्क, डिफेंस और शॉट्स सेलेक्शन कमाल का था. बल्लेबाजी के दौरान देवदत्त पडीक्कल क्रीज का भी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे थे.
वार्म-अप मैच के दूसरे दिन पिच पर गेंद बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी और न ही विरोधी टीम के स्पिनर बहुत मुश्किल गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन रन बनाने से देवदत्त पडीक्कल का आत्मविश्वास बढ़ा है. दूसरे दिन के खेल के पहले ओवर में बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडीक्कल ने तेजी से रन बनाए, जबकि दूसरे छोर पर केएल राहुल समय बिताने में व्यस्त थे. देवदत्त पडीक्कल ने गेंद पर अच्छा कंट्रोल दिखाया और स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ बराबर आत्मविश्वास के साथ खेले. रमेश मेंडिस और केशरा नुवान्था की स्पिन जोड़ी के सामने भी वह बिल्कुल नहीं घबराए.
देवदत्त पडीक्कल ने ज्यादातर गेंदों को अपनी आंखों के ठीक नीचे खेला, और उनके बड़े कदमों और शानदार बैलेंस के साथ खेलने का नजारा देखने लायक था. 26 साल के देवदत्त पडीक्कल ने नवंबर 2024 के बाद से भारत के लिए कोई मल्टी-डे मैच नहीं खेला है, लेकिन घरेलू सर्किट में इंडिया ए और कर्नाटक के लिए वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने खास तौर पर स्पिन के खिलाफ अपने खेल पर काम किया और इस कला को बेहतर बनाने में काफी समय बिताया. यहां तक कि जब टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर साई सुदर्शन को ही खिलाना जारी रखा, तब भी देवदत्त पडीक्कल अपने खेल को बेहतर बनाने में लगे रहे.
देवदत्त पडीक्कल ने जब पिछले महीने गॉल में दो मल्टी-डे मैच खेले, तो इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो अर्धशतक लगाए और एक बार फिर साबित किया कि वह तैयार हैं. NCC में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कुछ ही दर्शकों के सामने, उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई. उम्मीद थी कि साई सुदर्शन या तो कोलंबो में या फिर गॉल में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देवदत्त पडीक्कल को शायद ही पता था कि जब वह शानदार शतक के करीब पहुंच रहे थे, तब साई सुदर्शन की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने की उम्मीदें खत्म हो रही थीं.
श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया को नंबर 3 की पोजिशन के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देवदत्त पडीक्कल तैयार हैं और खेलने के लिए बेताब हैं. इसके पीछे बहुत मेहनत थी, और यह मेहनत उनके अंदाज में साफ दिख रही थी. साल 2024 में, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का पडिक्कल को शामिल करना एक चौंकाने वाला फैसला था. भारतीय टीम चोट की समस्याओं से जूझ रही थी और केएल राहुल की गैरमौजूदगी ने देवदत्त पडीक्कल के लिए दरवाजा खोल दिया, जिन्होंने फिर धर्मशाला में अपना डेब्यू किया. रणजी ट्रॉफी में खेली गई एक पारी ही काफी थी कि जिसकी वजह से इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम में शामिल कर लिया गया.
देवदत्त पडीक्कल ने नंबर 3 पर खेलते हुए 218 गेंदों पर 151 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और छह छक्के शामिल थे. विरोधी टीम के पास संदीप वारियर, साई किशोर और अजित राम जैसे अच्छे गेंदबाज थे. यह 'एक बार में ही कमाल कर दिखाने' का बेहतरीन उदाहरण था, और अगले दो सालों में देवदत्त पडीक्कल ने हर मिले मौकों का फायदा उठाना जारी रखा है. अब उन्हें श्रीलंका में एक बड़ा मौका मिला है. गॉल और कोलंबो में होने वाले दो टेस्ट मैच उन्हें भारत के बैटिंग ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका देते हैं.