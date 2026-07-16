Add Zee Business As A Preferred Source
App

Explained: ICC वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदलने से फायदा होगा या नुकसान? 5 प्वाइंट्स में समझिए पूरा गणित

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मेंस इवेंट्स में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिसमें नए बदलाव के तहत 14 टीमों के वनडे वर्ल्ड कप के लिए तीन स्टेज का फॉर्मेट लाना शामिल है. ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें शामिल होती रहेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पुराने फॉर्मेट से अलग होगा.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 16, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:13 PM IST
Explained: ICC वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदलने से फायदा होगा या नुकसान? 5 प्वाइंट्स में समझिए पूरा गणित
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गंगा कॉरिडोर के लिए बदलेगा ऋषिकेश का नक्शा, CM धामी-रेल मंत्री की बैठक के बाद संकेत
Uttarakhand news1 hr ago
2
Rath Yatra 20261 hr ago
3
US Navy1 hr ago
4
Salman Khan1 hr ago
5
CM Bhagwant Mann1 hr ago