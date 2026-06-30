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Explained: लॉस एंजिल्स ओलंपिक में नहीं होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, क्यों 2028 में मुमकिन नहीं है महामुकाबला?

India vs Pakistan Olympics: 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के लिए क्वालिफिकेशन नियमों का खुलासा हो गया है. जानें क्या भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला मुमकिन है और क्या हैं क्वालिफिकेशन के नए नियम.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST
Explained: लॉस एंजिल्स ओलंपिक में नहीं होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, क्यों 2028 में मुमकिन नहीं है महामुकाबला?
Image Credit: ओलंपिक में भारत-पाकिस्तान मैच पर ग्रहण. Picture Credit: AP/AI Generated

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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