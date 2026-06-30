Explained: लॉस एंजिल्स ओलंपिक में नहीं होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, क्यों 2028 में मुमकिन नहीं है महामुकाबला?

India vs Pakistan Olympics: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की ऐतिहासिक वापसी के लिए क्वालिफिकेशन ब्लूप्रिंट का आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. साल 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक मंच पर क्रिकेट की वापसी हो रही है, जहां 15 सदस्यीय टीमें टी20 फॉर्मेट में एक-दूसरे से लोहा लेंगी. पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं के लिए केवल छह देश ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह बना पाएंगे, जिससे पोमोना में विशेष रूप से बनाए गए क्रिकेट मैदान पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.
जहां पाँच स्थानों का फैसला रैंकिंग और प्रमुख टूर्नामेंटों में प्रदर्शन के आधार पर होगा, वहीं अंतिम टिकट के लिए 2027 में पहली बार 'ICC ओलंपिक क्वालीफायर' आयोजित किया जाएगा. यहां से एक हाई-स्टेक वाइल्डकार्ड एंट्री होगी. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओलंपिक में भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने को मिलेगी या नहीं.
पुरुषों के लिए क्वालिफिकेशन का पूरा रास्ता आधिकारिक आईसीसी टी20 रैंकिंग पर बहुत अधिक निर्भर करता है. इससे अगले कुछ महीनों की हर द्विपक्षीय सीरीज और टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए अहम हो गया है. कुल पांच ऑटोमैटिक स्लॉट दांव पर हैं, जिसके लिए रैंकिंग की कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है.
मेजबान देश होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ऑटोमैटिक एंट्री मिली है, लेकिन यह कोई 'फ्री पास' नहीं है. आईसीसी ने इसके साथ एक विशेष शर्त जोड़ी है कि USA की पुरुष टीम को 30 जून 2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी समय आधिकारिक आईसीसी टी20 रैंकिंग के शीर्ष 15 में अपनी जगह बनानी होगी. चूंकि वर्तमान में अमेरिका 13वें स्थान पर है. ऐसे में वह सैद्धांतिक रूप से क्वालिफिकेशन विंडो के पहले दिन ही अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है. एक बार यह शर्त पूरी होने के बाद उसका लॉस एंजिल्स का टिकट पक्का हो जाएगा, भले ही बाद में रैंकिंग गिर जाए.
वैश्विक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए IOC ने अनिवार्य किया है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का कम से कम एक प्रतिनिधि शुरुआती ग्रिड पर होना चाहिए. ये चार स्थान 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा तक प्रत्येक महाद्वीप की सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम को सीधे दिए जाएंगे.
एशिया: भारत (रैंक 1) दुनिया में सबसे आगे है और ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन की राह पर है.
यूरोप: इंग्लैंड (रैंक 2) शीर्ष यूरोपीय स्थान पर है.
ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया (रैंक 3) सुरक्षित रूप से सबसे आगे है.
अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका (रैंक 5) शीर्ष अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में बढ़त बनाए हुए है.
टूर्नामेंट का छठा और अंतिम स्थान एक नए 'विनर्स टेक्स ऑल' इवेंट के विजेता के लिए आरक्षित है. ICC ओलंपिक क्वालीफायर 2027 में आठ टीमों के बीच मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में वे सात टीमें शामिल होंगी जो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च रैंकिंग वाली होंगी लेकिन अपने महाद्वीपीय कोटे से सीधे क्वालीफाई करने में विफल रही होंगी. वर्तमान स्थिति को देखते हुए, पाकिस्तान (रैंक 6) और न्यूजीलैंड (रैंक 4) जैसे दिग्गजों को इस कड़े वाइल्डकार्ड मुकाबले में लड़ना पड़ सकता है, जिससे ओलंपिक में भारत-पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर मैच की गारंटी नहीं रह जाती.