Explained: पहले पास किया था फिटनेस टेस्ट फिर 24 घंटे में कैसे चोटिल हो गए बुमराह? इंजरी या आराम... आखिर क्या है मामला?

यह स्थिति पुरानी चोट के प्रबंधन और सख्त एहतियाती आराम का एक संयोजन है. बुमराह को यह चोट मूल रूप से पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी थी, जिसके कारण उन्हें लॉर्ड्स में तीसरे मैच से बाहर बैठना पड़ा था. गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह की स्थिति इस साल आईपीएल से पहले भी बनी थी, जब उन्होंने COE में अपनी कंडिशनिंग पर काम किया और मुंबई इंडियंस के पहले मैच से ठीक एक दिन पहले उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट एक तेज गेंदबाज के शरीर पर सफेद गेंद के प्रारूप की तुलना में बिल्कुल अलग शारीरिक बोझ डालता है. 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के साथ प्रबंधन ने उनकी फिटनेस के साथ जुआ न खेलने का फैसला किया है.