Explained: पहले पास किया था फिटनेस टेस्ट फिर 24 घंटे में कैसे चोटिल हो गए बुमराह? इंजरी या आराम... आखिर क्या है मामला?

Jasprit Bumrah Sri Lanka Test Series: भारतीय तेज गेंदबाजी के मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. वह श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह अचानक हुआ घटनाक्रम हर किसी को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि महज 24 घंटे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि उन्होंने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है और वह दोनों टेस्ट के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं. अब आखिर रातों-रात ऐसा क्या बदल गया? क्या यह चोट का दोबारा उभरना है या बोर्ड द्वारा लिया गया सिर्फ एक एहतियाती कदम है?
शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जसप्रीत बुमराह पिछले महीने लगी 'इम्पैक्ट इंजरी' से पूरी तरह उबर चुके हैं. इसमें कहा गया था कि उन्होंने COE द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य फिटनेस आकलन पास कर लिए हैं. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां तक कहा था, ''जसप्रीत बुमराह अपनी चोट से उबर चुके हैं. उम्मीद है कि वह दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम की योजनाओं का अभिन्न हिस्सा हैं.'' इस खबर ने प्रशंसकों को राहत दी थी क्योंकि भारत अपने इस प्रीमियम तेज गेंदबाज पर काफी निर्भर रहता है.
हालांकि, अब आई नई रिपोर्टों ने पूरी कहानी बदल दी. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के नए अपडेट के अनुसार, भले ही बुमराह ने शुरुआती आकलन पास कर लिया हो, लेकिन उनके घुटने की सूजन उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर और जिद्दी साबित हुई. लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस टीम और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें खेल के सबसे कठिन प्रारूप में तुरंत वापस लाने के खिलाफ कड़ी सलाह दी है.
चोट को लेकर क्या है मेडिकल प्लान?
रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि बुमराह को लंबी अवधि के इंजरी मैनेजमेंट प्लान के तहत उनके घुटने में इंजेक्शन दिया गया है. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीलंका की पिचें काफी धीमी होती हैं और तेज गेंदबाजों से लंबी और थकाऊ गेंदबाजी की मांग करती हैं. मेडिकल टीम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, खासकर आने वाले व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को देखते हुए.
यह स्थिति पुरानी चोट के प्रबंधन और सख्त एहतियाती आराम का एक संयोजन है. बुमराह को यह चोट मूल रूप से पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी थी, जिसके कारण उन्हें लॉर्ड्स में तीसरे मैच से बाहर बैठना पड़ा था. गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह की स्थिति इस साल आईपीएल से पहले भी बनी थी, जब उन्होंने COE में अपनी कंडिशनिंग पर काम किया और मुंबई इंडियंस के पहले मैच से ठीक एक दिन पहले उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट एक तेज गेंदबाज के शरीर पर सफेद गेंद के प्रारूप की तुलना में बिल्कुल अलग शारीरिक बोझ डालता है. 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के साथ प्रबंधन ने उनकी फिटनेस के साथ जुआ न खेलने का फैसला किया है.
टीम इंडिया की मुश्किलें कैसे बढ़ीं?
बुमराह की अनुपस्थिति भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर इसलिए क्योंकि टीम इस दौरे पर पहले से ही चोटों के संकट से जूझ रही है. हैमस्ट्रिंग की चोटों के कारण नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा पहले ही बाहर हो चुके हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी कम से कम पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. बुमराह के बाहर होने के बाद चयनकर्ता अब उनके विकल्प के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज अकीब नबी और विदर्भ के यश ठाकुर के बीच विचार कर रहे हैं. फिलहाल भारतीय प्रशंसकों को अपने पसंदीदा गेंदबाज को सफेद जर्सी में देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.