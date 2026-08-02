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Explained: पहले पास किया था फिटनेस टेस्ट फिर 24 घंटे में कैसे चोटिल हो गए बुमराह? इंजरी या आराम... आखिर क्या है मामला?

Jasprit Bumrah Sri Lanka Test Series: जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. जानें फिट घोषित होने के महज 24 घंटे बाद बीसीसीआई ने उन्हें आराम देने का फैसला क्यों किया और क्या अकीब नबी लेंगे उनकी जगह?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:56 PM IST
Explained: पहले पास किया था फिटनेस टेस्ट फिर 24 घंटे में कैसे चोटिल हो गए बुमराह? इंजरी या आराम... आखिर क्या है मामला?
Image Credit: जसप्रीत बुमराह. Photo Credit: IANS

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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