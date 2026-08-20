Explained: भारत जीत गया पहला टेस्ट मैच... लेकिन ये खिलाड़ी बना टीम की कमजोर कड़ी, क्यों दूसरे टेस्ट में गंवानी पड़ सकती है जगह?

टीम इंडिया ने भले ही श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीत लिया, लेकिन एक क्रिकेटर उसके लिए बेहद कमजोर कड़ी साबित हुआ है. चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. इस क्रिकेटर के खराब प्रदर्शन पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं. कुलदीप यादव पहले टेस्ट मैच के दौरान गॉल की स्पिन फ्रेंडली पिच का फायदा नहीं उठा पाए. कुलदीप यादव ने इस मैच की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 25 ओवर फेंके और 103 रन लुटाकर केवल 1 विकेट झटका है.
कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में 14 ओवर डाले और 65 रन देकर महज 1 विकेट अपने नाम किया है. दूसरी पारी में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन और भी खराब रहा और उन्होंने 11 ओवर फेंके और बिना कोई विकेट हासिल किए 38 रन लुटा दिए. एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर कुलदीप यादव का ऐसा प्रदर्शन किसी कोई भी रास नहीं आ रही है. इसी पिच पर भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 10 विकेट चटकाए हैं. वहीं, रवींद्र जडेजा ने मैच में कुल 4 विकेट हासिल किए हैं.
शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजर अब किसी भी सूरत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल में जगह बनाने पर है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल में जगह बनाने के नजरिए से अब भारत के लिए हर एक टेस्ट मैच बहुत अहम है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को मौका दे सकती है. सारांश जैन ने अभी तक 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 2223 रन बनाने के अलावा 188 विकेट भी झटके हैं.
कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 19 टेस्ट मैचों में 23.36 की गेंदबाजी औसत के साथ 80 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 बार फाइव विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में कुलदीप यादव के प्रदर्शन पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी अपनी राय रखी है. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का मानना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक मैच में खराब प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.
वेंकटेश प्रसाद चाहते हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल कुलदीप यादव को सपोर्ट करें और उन्हें कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में एक और मौका दें. वेंकटेश प्रसाद ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'हमें कुलदीप के बारे में सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है. टीम मैनेजमेंट और कप्तान को कुलदीप यादव का सपोर्ट करना जरूरी है. मैं कहूंगा कि कुलदीप को अगले टेस्ट मैच में भी मौका देना चाहिए. टीम में ऑफ स्पिनर के तौर पर सारांश जैन हैं और श्रीलंका की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. अगले टेस्ट मैच के लिए सारांश जैन को चुनना शायद आसान फैसला होगा, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, और मैं कुलदीप को एक और मौका देने के लिए कहूंगा.'
वेंकटेश प्रसाद ने माना कि गॉल में कुलदीप यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें तुरंत बाहर करने से गलत संदेश जाएगा. वेंकटेश प्रसाद का मानना है कि खराब प्रदर्शन के बाद भी कुलदीप यादव का साथ देना उनके आत्मविश्वास के लिए जरूरी है. वेंकटेश प्रसाद ने कहा, 'कुलदीप यादव ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और यह कहना आसान है कि सारांश जैन को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कुलदीप यादव के साथ ही जाऊंगा. मुझे लगता है कि इसी तरह हमें खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए.'