Explained: रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल से क्यों अलग हैं मानव सुथार? सालों बाद भारत में आया ऐसा स्पिनर, ब्राइट है फ्यूचर

टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. मानव सुथार ने भारत के लिए अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11.35 की कातिलाना गेंदबाजी औसत के साथ 17 विकेट झटके हैं. मानव सुथार ने सिर्फ दो टेस्ट मैचों में ही एक बार फाइव विकेट हॉल और एक बार मैच में 10 विकेट लेने का तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. मानव सुथार ने अपने इस करिश्माई रिकॉर्ड के दम पर यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के लिए लंबी रेस के घोड़े बनेंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के पास रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन मानव सुथार इन दोनों से भी घातक हैं.
मानव सुथार का गेंदबाजी एक्शन उन्हें एक अलग तरह का लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाता है. लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार अपनी बॉलिंग के दौरान गेंद को हवा में ज्यादा उछाल देते हैं और टर्न भी हासिल करते हैं. प्रज्ञान ओझा और सुनील जोशी जैसे पूर्व भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी गेंदबाजी के दौरान बॉल को हवा देने में माहिर थे. मानव सुथार अपने हाई-आर्म रिलीज की काबिलियत के कारण टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं. मानव सुथार गेंदबाजी के दौरान बॉल को अलग तरह से रिलीज करते हैं. वह गेंद को फेंकने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी जिस तरीके से करते हैं, वह उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है.
मानव सुथार का हाथ गेंद फेंकते समय कान के ऊपर से आता है, जिससे वह बॉल को ‘ओवर स्पिन’ कराने में कामयाब रहते हैं. ‘ओवर स्पिन’ के दौरान बॉल तेजी से नीचे की तरफ डिप होती है. मानव सुथार की बॉल को पिच पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलता है और जब गेंद तेजी से हवा में घूमती है तो उन्हें बाकी स्पिन गेंदबाजों की तुलना में शार्प टर्न मिलता है. इस तरह बल्लेबाजों के लिए मानव सुथार बेहद घातक साबित होते हैं.
24 साल के मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की 165 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. मानव सुथार ने इस मैच में 10 विकेट निकाले थे. मानव सुथार इसके साथ ही विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में 10 विकेट लेने वाले सातवें भारतीय स्पिनर बन गए. मानव सुथार से पहले रविचंद्रन अश्विन, बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ऐसा कर चुके हैं. भारत के स्टार ओपनर केएल राहुल का मानना है कि मानव सुथार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपने बॉलिंग एक्शन को बदले बिना अपनी गति में बदलाव कर सकते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है. राहुल ने कहा, 'एक ही एक्शन और एक ही एंगल से वे बारीक बदलाव करते हैं. वे अपने हाथ की गति बदले बिना ही गेंद को धीमा या तेज फेंक सकते हैं.'
मानव सुथार ने गॉल की परिस्थितियों का समझदारी से इस्तेमाल किया. राहुल ने बताया कि वे हवा का फायदा उठाकर गेंद को ड्रिफ्ट कराते हैं और फिर उसे सीधा या अंदर की ओर लाते हैं. राहुल ने कहा, 'गॉल में जब एक तरफ से हवा चल रही थी, तो उन्होंने उस ड्रिफ्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और वहां से गेंद सीधी हुई या अंदर आई. वे भारत में भी ऐसा ही करते रहे हैं.' लगातार अच्छा प्रदर्शन करना ही मानव सुथार को खास बनाता है. मानव सुथार गति में छोटे-छोटे बदलाव करते हुए एक ही जगह पर गेंद डालते रहते हैं, जिससे बल्लेबाजों को यह अंदाजा नहीं लग पाता कि अगली गेंद कैसी होगी. राहुल ने कहा, 'वे एक ही जगह से लगातार गेंदबाजी करते हैं और पूरे दिन बस छोटे-छोटे बदलाव करके ऐसा कर पाते हैं.'