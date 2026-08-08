Explained: वार्म-अप मैच में बैटिंग करने नहीं उतरे कप्तान शुभमन गिल, क्या है चौथे नंबर पर जडेजा को उतारने का लॉजिक?

भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर 3 दिन का वार्म-अप मैच जारी है. इस वार्म-अप मैच के दूसरे दिन यानी शनिवार को टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे और उनकी जगह बैटिंग ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा मैदान पर आए. बता दें कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल को श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ इस वार्म-अप मैच से पहले ही प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ की अनामिका उंगली में चोट लग गई थी. चोट के कारण शुभमन गिल न तो इस मैच में फील्डिंग करने आए और न ही बैटिंग करने उतरे.
श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ इस वार्म-अप मैच में जब केएल राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए तो फैंस को उम्मीद थी कि चौथे नंबर पर भारत के कप्तान शुभमन गिल बैटिंग के लिए उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शुभमन गिल की जगह रवींद्र जडेजा को भारतीय टीम मैनेजमेंट ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और उन्होंने इस फैसले को सही साबित कर दिया. रवींद्र जडेजा ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ दिया और भारतीय पारी को मजबूती दी. खबर लिखे जाने तक रवींद्र जडेजा 94 गेंद पर 59 रन बनाकर खेल रहे हैं. वार्म-अप मैच में रवींद्र जडेजा का चौथे नंबर पर बैटिंग करना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें शुभमन गिल के कवर के तौर पर तैयार कर रहा है.
शुभमन गिल अगर उंगली की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जगह चौथे नंबर पर रवींद्र जडेजा को चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है. हालांकि अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. रवींद्र जडेजा को हालांकि टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का ज्यादा अनुभव नहीं है. यह स्टार बैटिंग ऑलराउंडर अभी तक सिर्फ एक बार ही टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरा है. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए साल 2019 में 40 रनों की पारी खेली थी. रवींद्र जडेजा ने अपनी इस पारी के दौरान 3 छक्के लगाए थे.
टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी औसत नंबर-6 पोजिशन पर है. रवींद्र जडेजा ने नंबर-6 पोजिशन पर बैटिंग करते हुए 24 टेस्ट मैचों की 29 पारियों में 51.14 की औसत से 1074 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने नंबर-6 पोजिशन पर 2 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं. नंबर-6 पोजिशन पर रवींद्र जडेजा का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर नाबाद 107 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर-4 से लेकर नंबर-9 तक की बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. रवींद्र जडेजा ने नंबर-4 पर 40 रन, नंबर-5 पर 196 रन, नंबर-6 पर 1074 रन, नंबर-7 पर 1578 रन, नंबर-8 पर 924 रन और नंबर-9 पर 283 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल की जहां तक बात है, उन्हें लेकर अब यह नया अपडेट सामने आ रहा है कि उनकी उंगली की चोट 'मामूली' है और वह श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट के लिए समयपर फिट हो जाएंगे. एहतियात के तौर पर उंगली की चोट के कारण शुभमन गिल मौजूदा वॉर्म-अप मैच नहीं खेल पाए. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, 'शुभमन गिल की चोट गंभीर नहीं है. यह वैसी ही चोट है, जैसे दरवाजे में उंगली फंसने पर लगती है. वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे.'