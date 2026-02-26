Explained: फॉर्म या कुछ और... चेन्नई में क्यों नहीं खेले रिंकू सिंह? जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया से बाहर

Team India Playing XI vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक हार के बाद करो या मरो के चक्र में फंसी टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कई बड़े बदलाव किए. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुरुवार (26 फरवरी) को जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और उपकप्तान अक्षर पटेल प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं. बल्लेबाज रिंकू सिंह और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बैठना पड़ा है.

सूर्या ने क्या बताया?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिंकू को बाहर रखने का कोई खास कारण नहीं बताया. उन्होंने बस इतना बताया कि संजू सैमसन रिंकू की जगह लेंगे और उप-कप्तान अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर की जगह लेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी किसी चोट की चिंता नहीं बताई. इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बदलाव रणनीतिक रूप से किए गए हैं.

रिंकू का खराब फॉर्म

टूर्नामेंट में रिंकू का फॉर्म खराब रहा. उन्होंने पांच पारियों में 82.76 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 24 रन बनाए. सैमसन ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला है. नामीबिया के खिलाफ टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा की जगह एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने 22 (8) रन बनाए थे. वह कुछ सालों तक भारत के पहले पसंद के ओपनर थे, लेकिन पहले शुभमन गिल को तरजीह मिलने और फिर खराब फॉर्म ने उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया.

रिंकू सिंह ने इंडियन स्क्वॉड क्यों छोड़ा?

ऐसी चिंता थी कि टूर्नामेंट के बीच में ग्रेटर नोएडा भाग जाने के बाद रिंकू मैच पूरी तरह से मिस कर देंगे. वह अपने पिता खानचंद सिंह की देखभाल के लिए मंगलवार (24 फरवरी) को इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए थे. उनके पिता शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं. हालांकि, वह बुधवार रात को स्क्वॉड में वापस आ गए. रिंकू चेपॉक में टीम के साथ हैं, लेकिन प्लेइंग-11 से बाहर रहे.

सैमसन ने की ओपनिंग

रिंकू की जगह सैमसन के आने से बैटिंग ऑर्डर में कुछ दिलचस्प बदलाव हुए. सैमसन ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की. ऐसे में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर को फिनिशिंग की जिम्मेदारी संभालनी होगी. सूर्यकुमार ने यह भी कन्फर्म किया कि सैमसन ही मैच में विकेटकीपिंग करेंगे.

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.