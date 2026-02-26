Explained: फॉर्म या कुछ और... चेन्नई में क्यों नहीं खेले रिंकू सिंह? जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया से बाहर

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटExplained: फॉर्म या कुछ और... चेन्नई में क्यों नहीं खेले रिंकू सिंह? जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया से बाहर

Team India Playing XI vs Zimbabwe: भारतीय टीम सुपर-8 के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई थी. उसे अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला. इस कारण उनके फैंस हैरान हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:58 PM IST
Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

Team India Playing XI vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक हार के बाद करो या मरो के चक्र में फंसी टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कई बड़े बदलाव किए. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुरुवार (26 फरवरी) को जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और उपकप्तान अक्षर पटेल प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं. बल्लेबाज रिंकू सिंह और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बैठना पड़ा है.

सूर्या ने क्या बताया?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिंकू को बाहर रखने का कोई खास कारण नहीं बताया. उन्होंने बस इतना बताया कि संजू सैमसन रिंकू की जगह लेंगे और उप-कप्तान अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर की जगह लेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी किसी चोट की चिंता नहीं बताई. इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बदलाव रणनीतिक रूप से किए गए हैं.

रिंकू का खराब फॉर्म

टूर्नामेंट में रिंकू का फॉर्म खराब रहा. उन्होंने पांच पारियों में 82.76 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 24 रन बनाए.  सैमसन ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला है. नामीबिया के खिलाफ टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा की जगह एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने 22 (8) रन बनाए थे. वह कुछ सालों तक भारत के पहले पसंद के ओपनर थे, लेकिन पहले शुभमन गिल को तरजीह मिलने और फिर खराब फॉर्म ने उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया.

ये भी पढ़ें: ​India Playing XI vs Zimbabwe: संजू सैमसन-अक्षर पटेल की टीम इंडिया में वापसी, 2 खिलाड़ी बाहर, देखें प्लेइंग-11

रिंकू सिंह ने इंडियन स्क्वॉड क्यों छोड़ा?

ऐसी चिंता थी कि टूर्नामेंट के बीच में ग्रेटर नोएडा भाग जाने के बाद रिंकू मैच पूरी तरह से मिस कर देंगे. वह अपने पिता खानचंद सिंह की देखभाल के लिए मंगलवार (24 फरवरी) को इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए थे. उनके पिता शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं. हालांकि, वह बुधवार रात को स्क्वॉड में वापस आ गए. रिंकू चेपॉक में टीम के साथ हैं, लेकिन प्लेइंग-11 से बाहर रहे.

सैमसन ने की ओपनिंग

रिंकू की जगह सैमसन के आने से बैटिंग ऑर्डर में कुछ दिलचस्प बदलाव हुए. सैमसन ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की. ऐसे में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर को फिनिशिंग की जिम्मेदारी संभालनी होगी. सूर्यकुमार ने यह भी कन्फर्म किया कि सैमसन ही मैच में विकेटकीपिंग करेंगे.

ये भी पढ़ें: केएल राहुल-देवदत्त पडिक्कल फेल, करुण नायर का नहीं खुला खाता, खू्ंखार बॉलर ने अगरकर-गंभीर पर बढ़ाया दबाव

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

T20 World Cup 2026Rinku SinghTeam India

