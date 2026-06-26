Add Zee Business As A Preferred Source
App

Explained: दुनिया में सबसे यूनिक टैलेंट क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? बन गए भारत के यंग बैटिंग सेंसेशन, सचिन तेंदुलकर से हो रही तुलना

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आज भारतीय टी20 टीम के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. श्रेयस अय्यर की भारत की T20I टीम में वापसी हुई है. श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी करेंगे. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए T20I मैच खेला था.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 26, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:30 PM IST
Explained: दुनिया में सबसे यूनिक टैलेंट क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? बन गए भारत के यंग बैटिंग सेंसेशन, सचिन तेंदुलकर से हो रही तुलना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
The India Story Teaser: थाली में परोसा जा रहा धीमा जहर? काजल-श्रेयस की दमदार फिल्म
the india story46 min ago
2
CUET UG49 min ago
3
Gold50 min ago
4
dehradun news53 min ago
5
Harmanpreet Kaur1 hr ago