श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आज भारतीय टी20 टीम के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. श्रेयस अय्यर की भारत की T20I टीम में वापसी हुई है. श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी करेंगे. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए T20I मैच खेला था. आयरलैंड का यह टी20 दौरा भारत की बेंच स्ट्रेंथ की परीक्षा लेगा और कई युवा खिलाड़ियों को मौका देगा. सबसे ज्यादा चर्चा भारत के यंग बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. भारत के 15 साल के धाकड़ ओपनर वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में छाए हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा रही है.
आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के जरिए वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ आज पहले T20I मैच में खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 91 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी. आइए एक नजर डालते हैं, वैभव सूर्यवंशी की 5 खासियत के बारे में-
वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे बेस्ट युवा टैलेंट में से एक के तौर पर बनकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में घरेलू, एज-ग्रुप और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हैरतअंगेज कामयाबी हासिल की है. बिहार के बाएं हाथ के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ही कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साथ ही ऐसा आक्रामक अंदाज दिखाया है, जो टीनएज क्रिकेटरों में कम ही देखने को मिलता है. वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बने. जल्द ही उन्होंने अंडर-19 लेवल पर अपनी पहचान बना ली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ रिकॉर्ड-तोड़ शतक शामिल था, जो यूथ टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था. इन प्रदर्शनों ने उन्हें भारत के सबसे होनहार युवा बैटिंग टैलेंट में से एक के तौर पर पहचान दिलाई.
वैभव सूर्यवंशी को IPL में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर साइन किया था. वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में मेंस T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाकर इस भरोसे को सही साबित किया और IPL टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई. दुनिया के बेस्ट इंटरनेशनल-क्वालिटी वाले गेंदबाजों के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के निडर स्ट्रोक-प्ले, हाई-स्ट्राइक रेट और पावरप्ले में दबदबा बनाने की क्षमता ने सेलेक्टर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. एज-ग्रुप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता रहा, जहां उन्होंने भारत की 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने गए.
हाल ही में, वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया-A क्रिकेट में भी उसी फॉर्म को जारी रखा और धमाकेदार पारियां खेलीं, जिसमें लिस्ट-ए क्रिकेट में रिकॉर्ड-तोड़ सबसे तेज अर्धशतक शामिल है, जिससे सीनियर नेशनल टीम में उनके चयन की दावेदारी और मजबूत हुई. सेलेक्टर्स वैभव सूर्यवंशी को भारत की लंबे समय की T20 योजनाओं का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनका खेलने का अंदाज आक्रामक है और वह शुरुआत से ही तेजी से रन बना सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी कम उम्र के बावजूद कई लेवल पर सफल रहे हैं. आयरलैंड के खिलाफ उनके संभावित इंटरनेशनल डेब्यू से भारत की उस प्लान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसके तहत भविष्य के ICC टूर्नामेंट्स के लिए बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करते हुए आक्रामक बल्लेबाजों की एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है.
वैभव सूर्यवंशी का भारत की सीनियर T20I टीम में शामिल होना, एज-ग्रुप क्रिकेट, घरेलू टूर्नामेंट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है. बिहार के बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर, सूर्यवंशी तब पहली बार नेशनल लेवल पर चर्चा में आए, जब वे रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटरों में से एक बने. इससे कम उम्र में ही उनके टैलेंट पर चयनकर्ताओं का भरोसा दिखा. घरेलू क्रिकेट में उनका अच्छा प्रदर्शन लिस्ट-A क्रिकेट में भी जारी रहा, जहां उन्होंने कई असरदार पारियां खेलीं और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के हिसाब से आक्रामक खेल दिखाया. उनके प्लेयर प्रोफाइल और घरेलू क्रिकेट के आंकड़े ESPNcricinfo पर उपलब्ध हैं.
एज-ग्रुप लेवल पर, सूर्यवंशी ने भारत के बेहतरीन उभरते हुए बल्लेबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वे यूथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक पूरा किया था. इसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया, जहां उन्होंने मैच जिताने वाली कई पारियां खेलकर अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे. सूर्यवंशी ने हाई-प्रेशर मैचों में दबदबा बनाया. ICC के आंकड़े और टूर्नामेंट के रिकॉर्ड उनके टैलेंट को दिखाते हैं.
सूर्यवंशी के करियर में सबसे बड़ा उछाल तब आया जब वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स से जुड़े. IPL की आधिकारिक वेबसाइट उन्हें लीग का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बताती है और उनकी निडर बल्लेबाजी की तारीफ करती है, जिसमें एक रिकॉर्ड-तोड़ शतक भी शामिल है. सूर्यवंशी का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, लगातार बाउंड्री लगाने की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के खिलाफ सफलता ने राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया. इन प्रदर्शनों ने चयनकर्ताओं को यकीन दिलाया कि कम उम्र के बावजूद वे सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हैं.
अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं, तो वे मेंस T20I में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 91 दिन की उम्र में अपना T20I डेब्यू कर वॉशिंगटन सुंदर का लगभग 9 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर भारत के लिए T20I डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने 24 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 18 साल और 80 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था. सूर्यवंशी का आगे बढ़ना अभूतपूर्व रहा है. भारत की टीम में चुने जाने से पहले, वे IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बने. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए रिकॉर्ड-तोड़ शतक लगाया और मेंस T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाई.
एज-ग्रुप लेवल पर, वे यूथ टेस्ट में सबसे तेजी से शतक लगाने वाले भारतीय भी बने और भारत के अंडर-19 कैंपेन में अहम भूमिका निभाई. इन उपलब्धियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दर्ज किया है. पहले के टीनएज भारतीय स्टार्स की तुलना में, सूर्यवंशी बहुत कम उम्र में सीनियर इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचे हैं. सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल, पृथ्वी शॉ और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों ने टीनएजर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उतनी कम उम्र में ऐसा नहीं कर पाया जितनी कम उम्र में सूर्यवंशी के करने की उम्मीद है. उनका सफर (घरेलू क्रिकेट से एज-ग्रुप इंटरनेशनल, IPL और अब सीनियर नेशनल टीम तक) ज्यादातर पिछले भारतीय बेहतरीन युवा बल्लेबाजों की तुलना में काफी तेजी से आगे बढ़ा है. अगर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में चुना जाता है, तो उनका डेब्यू भारत के युवाओं के विकास के रास्ते में एक अहम पड़ाव होगा. साथ ही, यह घरेलू और फ्रैंचाइजी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के आधार पर बेहतरीन टैलेंट को तेजी से आगे बढ़ाने की सेलेक्टर्स की बढ़ती इच्छा को भी दिखाएगा.
BCCI, ICC या सरकार का ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया हो कि वैभव सूर्यवंशी को भारत के लंबे समय के T20 ओपनर के तौर पर तैयार किया जा रहा है. यह एक तरह का अंदाजा या व्याख्या होगी, न कि कोई दस्तावेजी तथ्य. BCCI के सेलेक्शन घोषणाओं में टीमों की लिस्ट तो होती है, लेकिन चयन की लंबी अवधि की रणनीति के बारे में नहीं बताया जाता. ICC और ESPNcricinfo खिलाड़ियों की प्रोफाइल और आंकड़े तो देते हैं, लेकिन चयनकर्ताओं की मंशा नहीं बताते.
भारत के T20I कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का पहला पड़ाव शुरू हो रहा है, जिसमें टीम में कई युवा और कम अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अनुसार, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20I के लिए भारत की टीम बदलाव के दौर को दिखाती है, जिसमें एक नया लीडरशिप ग्रुप है और उभरते हुए खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं. टीम-मैनेजमेंट के नजरिए से, यह सीरीज अय्यर की लीडरशिप को तीन अहम प्वाइंट्स पर परखने का मौका देती है. पहला है मैदान पर रणनीतिक फैसले लेना, जिसमें पावरप्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजों का इस्तेमाल, फील्ड प्लेसमेंट और मैच-अप की रणनीतियां शामिल हैं, जो आज के T20 क्रिकेट में बहुत जरूरी हैं. दूसरा है मैन-मैनेजमेंट, यानी टीम का संतुलन बनाए रखते हुए नए खिलाड़ियों और युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल माहौल में ढालने की उनकी क्षमता. तीसरा है बल्ले से मिसाल पेश करना. इंटरनेशनल और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का काफी अनुभव रखने वाले टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर, अय्यर से उम्मीद की जाती है कि वे टीम इंडिया को स्थिरता दें और साथ ही T20 क्रिकेट के लिए जरूरी आक्रामक स्कोरिंग रफ्तार भी बनाए रखें. इस सीरीज से यह भी पता चलेगा कि अय्यर कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ कितनी अच्छी तरह बातचीत करते हैं, मैच की बदलती स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कप्तान के तौर पर दबाव को कैसे संभालते हैं.