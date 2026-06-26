भारत के T20I कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का पहला पड़ाव शुरू हो रहा है, जिसमें टीम में कई युवा और कम अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अनुसार, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20I के लिए भारत की टीम बदलाव के दौर को दिखाती है, जिसमें एक नया लीडरशिप ग्रुप है और उभरते हुए खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं. टीम-मैनेजमेंट के नजरिए से, यह सीरीज अय्यर की लीडरशिप को तीन अहम प्वाइंट्स पर परखने का मौका देती है. पहला है मैदान पर रणनीतिक फैसले लेना, जिसमें पावरप्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजों का इस्तेमाल, फील्ड प्लेसमेंट और मैच-अप की रणनीतियां शामिल हैं, जो आज के T20 क्रिकेट में बहुत जरूरी हैं. दूसरा है मैन-मैनेजमेंट, यानी टीम का संतुलन बनाए रखते हुए नए खिलाड़ियों और युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल माहौल में ढालने की उनकी क्षमता. तीसरा है बल्ले से मिसाल पेश करना. इंटरनेशनल और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का काफी अनुभव रखने वाले टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर, अय्यर से उम्मीद की जाती है कि वे टीम इंडिया को स्थिरता दें और साथ ही T20 क्रिकेट के लिए जरूरी आक्रामक स्कोरिंग रफ्तार भी बनाए रखें. इस सीरीज से यह भी पता चलेगा कि अय्यर कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ कितनी अच्छी तरह बातचीत करते हैं, मैच की बदलती स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कप्तान के तौर पर दबाव को कैसे संभालते हैं.