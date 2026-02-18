Advertisement
Explained: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से क्यों OUT हुए अक्षर पटेल-कुलदीप यादव, सुपर-8 से पहले ये क्या हुआ?

Explained: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से क्यों OUT हुए अक्षर पटेल-कुलदीप यादव, सुपर-8 से पहले ये क्या हुआ?

T20 World Cup India vs Netherlands: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने दो बदलाव कर दिए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार (18 नवंबर) को भारत ग्रुप ए में अपने चौथे मैच में उतरा. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:45 PM IST
Explained: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से क्यों OUT हुए अक्षर पटेल-कुलदीप यादव, सुपर-8 से पहले ये क्या हुआ?

T20 World Cup India vs Netherlands: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने दो बदलाव कर दिए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार (18 नवंबर) को भारत ग्रुप ए में अपने चौथे मैच में उतरा. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया. इसके बाद जो उन्होंने बताया उससे सभी हैरान हो गए. विनिंग कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक ऑलराउंडर और एक गेंदबाज को बाहर कर दिया.

अर्शदीप-सुंदर की वापसी

भारत ने अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया. कोलंबो के हालात की वजह से अर्शदीप को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. कोलंबो की पिच स्पिनरों को ज्यादा मदद करती है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अर्शदीप की जगह कुलदीप को शामिल किया था. नीदरलैंड्स के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में सुंदर ने अक्षर की जगह ली.

सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?

टॉस के समय रवि शास्त्री से बात करते हुए सूर्यकुमार ने वाइस-कैप्टन के न होने का कारण बताया और कहा कि उन्हें मैच के लिए आराम दिया गया है. सूर्यकुमार ने कहा, ''हम पहले बैटिंग करने जा रहे हैं. यह अच्छी पिच लग रही है. हमने कल रात यहां प्रैक्टिस की थी. थोड़ी ओस थी तो उम्मीद है कि हम बोर्ड पर रन बनाएंगे. इसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम 2 या 3 दिन बाद इसी तरह की पिच पर गेम खेलने जा रहे हैं, तो क्यों न बॉलर्स पर थोड़ा प्रेशर डाला जाए. हमारे पास दो बदलाव हैं - कुलदीप की जगह अर्शदीप आए हैं, अक्षर आराम कर रहे हैं और वाशिंगटन आए हैं.''

सुपर-8 में भारत और पाकिस्तान

भारतीय टीम ग्रुप ए में सभी 3 मैचों में जीती है. वह अंक तालिका में टॉप पर है. उसने अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान को हराकर सुपर-8 में अपना स्थान पक्का किया था. पाकिस्तान भी ग्रुप ए से सुपर-8 में पहुंच चुका है. अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड की टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. सुपर 8 में भारत का सामना वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, ज़ैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.

