Explained: गुवाहाटी टेस्ट में लंच से पहले क्यों होगा टी-ब्रेक? भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट में टूट जाएगी परंपरा, जान लें कारण

India vs South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का इंतजार क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से कर रहे हैं. 14 नवंबर को उनका यह इंतजार समाप्त होने वाला है. दोनों टीमें कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होंगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला 22 तारीख को गुवाहाटी में शुरू होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:54 PM IST
India vs South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का इंतजार क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से कर रहे हैं. 14 नवंबर को उनका यह इंतजार समाप्त होने वाला है. दोनों टीमें कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में आमे-सामने होंगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला 22 तारीख को गुवाहाटी में शुरू होगा. यह एक रोमांचक सीरीज होने वाली है, क्योंकि घरेलू मैदान पर मजबूत टीम इंडिया का सामना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से होने वाला है. अफ्रीकी टीम ने इसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था.

टॉप फॉर्म में दोनों टीमें

तेम्बा बावुमा अपनी कप्तानी में अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे हैं. ऐसे में शुभमन गिल की सेना के लिए उनकी टीम को हराना आसान नहीं होने वाला है. भारत ने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त कराया था. इसके बाद होमग्राउंड पर उसने वेस्टइंडीज को 2-0 से परास्त किया और अब उसके एक बड़ी चुनौती है. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्ता में पिछड़ने के बाद सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराया.

गुवाहाटी के लिए बीसीसीआई का नया प्लान

सीरीज से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया. दूसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट की परंपरा टूटने वाली है. गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में खिलाड़ी पहले चाय पिएंगे और फिर लंच करेंगे. आम तौर पर दिन-रात के टेस्ट मैचों में डिनर से पहले चाय पीने का रूटीन होता है, लेकिन यह गुवाहाटी में दिन के टेस्ट में ही यह देखने को मिलेगा. दरअसल, इस शहर में पहली बार कोई टेस्ट मैच का आयोजन होगा.

क्यों बदली परंपरा?

गुवाहाटी टेस्ट के दौरान परंपरा को बदलने के पीछे कारण बीसीसीआई की मंशा नहीं, बल्कि मौसम और अन्य कारण है. दरअसल, जल्दी सूरज उगने और डूबने की वजह से यह फैसला लिया गया है. बीसीसीआई ने उत्तर-पूर्वी भारत में जल्दी अंधेरा होने की वजह से गुवाहाटी में होने वाले दिन के टेस्ट के लिए यह निर्णय लिया है. बता दें कि गुवाहाटी में महिला वनडे वर्ल्ड कप के कई मैच हुए थे. 

बीसीसीआई ने किया कंफर्म

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया गुवाहाटी के ही रहने वाले हैं. उन्होंने ईएसपीएनक्रिकइंफो को कंफर्म किया कि यह टेस्ट भारत में रेड-बॉल टेस्ट मैचों के नॉर्मल टाइम से आधे घंटे पहले शुरू होगा. गुवाहाटी में टॉस सुबह 8.30 बजे पर होगा. पहला सेशन सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगा, जिसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होगा. लंच 1.20 से 2 बजे के बीच होगा और आखिरी सेशन शाम 4 बजे तक चलेगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा.

देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

देवजीत सैकिया के अनुसार, पहले सेशन के खत्म होने के बाद 11 बजे लंच करना खिलाड़ियों के लिए बहुत जल्दी होता, इसलिए बीसीसीआई ने सेशन के टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया. वहीं, कोलकाता में होने वाला पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे पर शुरू होगा. सैकिया ने बताया, ''यह एक प्रैक्टिकल फैसला है. सर्दियों में उत्तर-पूर्वी भारत में सूरज बहुत जल्दी निकलता और डूबता है. शाम 4 बजे तक रोशनी कम हो जाती है और आप उसके बाद ज्यादा नहीं खेल सकते. इसी वजह से हमने जल्दी शुरू करने का फैसला किया है. खेल सुबह 9 बजे शुरू होगा.''

Rohit Raj

India vs South Africa

