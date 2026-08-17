Explained: 460+ रन का स्कोर क्यों बनेगा टीम इंडिया की जीत की गारंटी? गॉल के मैदान से आई भारत के लिए खुशखबरी

IND vs SL 1st Test: भारत ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम पर अपना दबदबा बना लिया है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर इस टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके बल्लेबाजों ने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाया. भारत ने अपने बल्लेबाजों के दम पर श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. टीम इंडिया के लिए नंबर-3 बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 230 गेंदों पर 167 रनों की बेहतरीन पारी खेली.
देवदत्त पडिक्कल के अलावा भारतीय टीम के दिग्गज ओपनर केएल राहुल ने भी 175 गेंदों पर 82 रन ठोक दिए. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंद पर 51 रन बनाए. इन बल्लेबाजों के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने पहली पारी में 462 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. आपको बता दें कि पहली पारी में 460+ रन (462 रन) का स्कोर टीम इंडिया की जीत की गारंटी बन सकता है. आइए जानते हैं कैसे-
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जब भी किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 460 या उससे ज्यादा रनों का स्कोर बनाया है, तो 25 टेस्ट मुकाबलों में से 17 मौकों पर उस टीम को जीत मिली है, जबकि 7 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं, एक टीम (आयरलैंड) को इस दौरान एक टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. अप्रैल 2023 में आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 492 रन का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि इसके बावजूद मेजबान श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच में आयरलैंड को पारी और 10 रन से हरा दिया.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन का स्कोर खड़ा कर काफी हद तक टेस्ट मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है. भारत के 462 रन के स्कोर के जवाब में श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में महज 27 रन के कुल स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए हैं. निशान फर्नांडो को शून्य के निजी स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया.
मानव सुथार ने इसके बाद भारत को दूसरी सफलता दिलाई और श्रीलंका के नंबर-3 बल्लेबाज दिनेश चांडीमल को 4 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया. मानव सुथार ने इसके बाद लाहिरू उदारा (27 रन) और कमिंदु मेंडिस (14 रन) को आउट कर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया. अब श्रीलंकाई टीम के लिए सबसे पहले बड़ी चुनौती होगी भारत के 462 रन के स्कोर को पार करना और फिर बढ़त हासिल करना. अब यह श्रीलंकाई टीम के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है. रिकॉर्ड्स इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि गॉल में श्रीलंका के खिलाफ भारत यह टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर सकता है.