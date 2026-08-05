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Explained: वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी 2 बार की चैंपियन टीम? क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा नियम?

ODI World Cup 2027 Full Qualification Rules: वेस्टइंडीज की 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधी क्वालिफिकेशन की राह मुश्किल नजर आ रही है. जानिए आईसीसी रैंकिंग का क्या है गणित और कैसे भारत बनाम वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड सीरीज दो टीमों के भाग्य का फैसला करेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:04 PM IST
Explained: वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी 2 बार की चैंपियन टीम? क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा नियम?
Image Credit: वनडे वर्ल्ड कप 2027. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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