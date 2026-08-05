Explained: वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी 2 बार की चैंपियन टीम? क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा नियम?

ODI World Cup 2027 Full Qualification Rules: क्रिकेट के महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री को लेकर लड़ाई तेज हो गई है. 2027 में 14 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. अब तक 8 टीमों की जगह पक्की हो गई है. भारत सहित अधिकांश बड़ी टीमों की जगह तय है, लेकिन दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज एक बार फिर से फंस गई है. वह 2023 में पहली बार वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाई थी. अब लगता है कि टीम उसी राह पर फिर से चल रही है. वेस्टइंडीज एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप के लिए लंबे रास्ते से जाने की संभावना का सामना कर रहा है. 2027 संस्करण के लिए सीधी क्वालिफिकेशन हासिल करने की उनकी उम्मीदें महत्वपूर्ण आईसीसी रैंकिंग कट-ऑफ से पहले अधर में लटकी हुई हैं.