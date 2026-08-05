Explained: वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी 2 बार की चैंपियन टीम? क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा नियम?

ODI World Cup 2027 Full Qualification Rules: क्रिकेट के महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री को लेकर लड़ाई तेज हो गई है. 2027 में 14 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. अब तक 8 टीमों की जगह पक्की हो गई है. भारत सहित अधिकांश बड़ी टीमों की जगह तय है, लेकिन दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज एक बार फिर से फंस गई है. वह 2023 में पहली बार वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाई थी. अब लगता है कि टीम उसी राह पर फिर से चल रही है. वेस्टइंडीज एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप के लिए लंबे रास्ते से जाने की संभावना का सामना कर रहा है. 2027 संस्करण के लिए सीधी क्वालिफिकेशन हासिल करने की उनकी उम्मीदें महत्वपूर्ण आईसीसी रैंकिंग कट-ऑफ से पहले अधर में लटकी हुई हैं.
आईसीसी ने वनडे रैंकिंग के माध्यम से सीधी क्वालिफिकेशन के लिए 30 सितंबर, 2026 की समय सीमा तय की है. रैंकिंग में शीर्ष आठ पूर्ण सदस्य टीमें सीधे टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगी. मेजबान देशों को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है. शेष टीमों को वर्ल्ड कप क्वालीफायर में प्रतिस्पर्धा करनी होगी. यह 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक आयोजित होने वाला है.
वेस्टइंडीज वर्तमान में वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और समय सीमा से पहले उनके पास केवल दो मैच बचे हैं. दोनों सितंबर में भारत के खिलाफ खेले जाएंगे. हालांकि, भारत के खिलाफ दो जीत भी उन्हें शीर्ष आठ में लाने के लिए शायद पर्याप्त न हों. वेस्टइंडीज का भाग्य अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज पर निर्भर कर सकता है. अफगानिस्तान आठवें और आयरलैंड 12वें स्थान पर है. यदि आयरलैंड 4-1 या 5-0 से सीरीज जीतता है, तो वेस्टइंडीज भारत को दोनों मैचों में हराकर शीर्ष आठ में जगह बना सकता है.
यदि अफगानिस्तान यह सीरीज जीत जाता है, तो समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा. ऐसा परिणाम रैंकिंग में अफगानिस्तान की स्थिति को और मजबूत करेगा, जिससे वेस्टइंडीज के पास आगे बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश बचेगी और उनके लिए सीधी क्वालिफिकेशन लगभग असंभव हो जाएगी. एक और क्वालीफिकेशन अभियान की संभावना कैरेबियाई क्रिकेट के लिए दर्दनाक यादें ताजा कर देगी. वेस्टइंडीज 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहा था, जब उसे हरारे में क्वालीफायर के दौरान नीदरलैंड से सुपर ओवर में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था.यह पहली बार था जब दो बार का यह चैंपियन टूर्नामेंट से बाहर रहा था.
यह पहली बार नहीं है जब उन्हें क्वालीफाइंग मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. वेस्टइंडीज 2019 वर्ल्ड कप के लिए भी स्वचालित क्वालिफिकेशन से चूक गया था क्योंकि वह 30 सितंबर, 2017 की कट-ऑफ तारीख तक आईसीसी के शीर्ष आठ से बाहर था. तब वे 2018 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए जिम्बाब्वे गए थे, जहां उन्होंने सुपर सिक्स चरण में वापसी की और अंततः टूर्नामेंट जीतकर इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की थी.