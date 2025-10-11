6,6,6,6,4,4,4,4... टेस्ट में इस खूंखार बल्लेबाज ने बवंडर बनकर मचाई टी20 जैसी तबाही, 21 गेंद पर सबसे तेज फिफ्टी ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest 50 World Record In Test: टेस्ट क्रिकेट में एक खूंखार बल्लेबाज ने बवंडर बनकर टी20 जैसी भीषण तबाही मचाई और विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी बेरहम ताबड़तोड़ बैटिंग से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस दौरान इस बल्लेबाज ने 6,6,6,6,4,4,4,4 ठोक दिए. इस विध्वंसक बल्लेबाज ने अपने अर्धशतक में से 40 रन तो चौके और छक्कों से ही बटोर लिए. टेस्ट क्रिकेट में 21 गेंद पर दुनिया में सबसे तेज फिफ्टी जड़कर इस बल्लेबाज ने सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है.

टेस्ट में इस खूंखार बल्लेबाज ने बवंडर बनकर मचाई टी20 जैसी तबाही

दरअसल, इस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 21 गेंद पर सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे फिफ्टी है. बता दें कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाला यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 नवंबर 2014 को अबू धाबी के मैदान पर मिस्बाह उल हक ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 21 गेंद पर सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. मिस्बाह उल हक ने कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी फिफ्टी पूरी करने के दौरान 4 गगनचुंबी छक्के और इतने ही चौके लगाए.

21 गेंद पर सबसे तेज फिफ्टी ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट फैंस को याद दिला दें कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मिस्बाह उल हक वही बल्लेबाज हैं, जिनका कैच पकडे़ जाने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2007 की ट्रॉफी जीती थी. मिस्बाह उल हक ने 21 गेंद पर फिफ्टी जड़कर साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर जैक कैलिस को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. जैक कैलिस ने इससे पहले साल 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 गेंद पर सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. मिस्बाह उल हक ने 9 साल बाद उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मिस्बाह उल हक 21 गेंद पर फिफ्टी जड़कर इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम आता है, जिन्होंने साल 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में 23 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था. तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर जैक कैलिस काबिज हैं. जैक कैलिस ने साल 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 गेंद पर टेस्ट अर्धशतक ठोका था. इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने भी साल 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में 24 गेंद पर फिफ्टी जड़ी थी.

57 गेंद पर नाबाद 101 रन बनाए

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 नवंबर 2014 को अबू धाबी के मैदान पर मिस्बाह उल हक ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 57 गेंद पर नाबाद 101 रन ठोक दिए. मिस्बाह उल हक ने इस दौरान 177.19 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 5 छक्के उड़ाए. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक भी है. इससे पहले वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने साल 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 57 गेंद पर शतक ठोक दिया था. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम पर दर्ज है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 गेंद पर शतक ठोक दिया था.

वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मिस्बाह उल हक के नाम वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. मिस्बाह उल हक ने अपने वनडे करियर में बिना कोई अर्धशतक लगाए 162 मैचों में 43.41 की औसत से 5122 रन बनाए हैं. मिस्बाह उल हक के इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.