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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला ऐसा तूफान, हिल गया आईपीएल का इतिहास, खतरे में क्रिस गेल का महान रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला ऐसा 'तूफान', हिल गया आईपीएल का इतिहास, खतरे में क्रिस गेल का महान रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi 53 Sixes in IPL 2026: आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का तूफान जारी है. लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 93 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने क्रिस गेल के कई ऐतिहासिक छक्कों के रिकॉर्ड्स को चुनौती दी है. इस युवा खिलाड़ी ने जयपुर में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 11:17 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी

Most Sixes in IPL Season: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मंगलवार (19 मई) को वैभव सूर्यवंशी का तूफान आ गया. आईपीएल 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ तबाही मचा दी. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 220/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे 15 वर्षीय वैभव ने महज 38 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली. इसमें 7 चौके और 10 लंबे छक्के शामिल थे.

वैभव राजस्थान की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहसिन खान का शिकार बने. छक्का लगाने के प्रयास में वह अब्दुल समद को कैच दे बैठे. इससे वह अपना शतक चूक गए. वैभव ने इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. अपने 10 छक्कों से उन्होंने आईपीएल में इतिहास रच दिया है. 

खतरे में क्रिस गेल का महान रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में महान क्रिस गेल के बेहद करीब पहुंच गए हैं. साल 2012 में गेल ने 59 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव इस सीजन में अब तक 53 छक्के जड़ चुके हैं. उन्होंने आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) और गेल के अन्य कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. वैभव एक सीजन में 10 या उससे ज्यादा छक्के एक ही पारी में 3 बार लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि गेल ने यह कारनामा 4 बार किया है.

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पावरप्ले में वैभव सूर्यवंशी का प्रचंड रिकॉर्ड

इस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने पावरप्ले (1-6 ओवर) में भी अपनी धाक जमाई है. वैभव ने आईपीएल 2026 के पावरप्ले में अब तक 426 रन बनाए हैं. यह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में डेविड वार्नर (467 रन, 2016) के बाद पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. उन्होंने ट्रैविस हेड और साई सुदर्शन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ के खिलाफ उनकी 23 गेंदों वाली फिफ्टी इस सीजन की उनकी सबसे धीमी फिफ्टी रही, जबकि वह पहले ही 15 गेंदों में सीजन की सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं.

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राजस्थान रॉयल्स बनी पावरप्ले की नई सिक्सर किंग

वैभव की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने भी एक टीम के तौर पर इतिहास रच दिया है. राजस्थान ने आईपीएल 2026 के पहले 6 ओवरों में कुल 60 छक्के लगाए हैं. ये किसी भी टीम द्वारा एक सीजन के पावरप्ले में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उसने सनराइजर्स हैदराबाद के 2024 के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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