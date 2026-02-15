Advertisement
trendingNow13110579
Hindi Newsक्रिकेट1.5 मिलियन भारतीय और वो सैनिक.. पाकिस्तान पर जीत होगी पुलवामा सैनिकों को समर्पित, किसने कही ये बात?

'1.5 मिलियन भारतीय और वो सैनिक..' पाकिस्तान पर जीत होगी पुलवामा सैनिकों को समर्पित, किसने कही ये बात?

IND vs PAK T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला उस तारीख को है जब पूरा भारत शोक में था. 14 फरवरी फरवरी 2019 को एक आतंकी हमला हुआ और कई सैनिक शहीद हो गए थे. ये हफ्ता भारत के लिए ब्लैक डे साबित हुआ था. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पहले ईशान किशन के कोच ने इस घटना को याद किया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan Kishan
Ishan Kishan

IND vs PAK T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला उस तारीख को है जब पूरा भारत शोक में था. 14 फरवरी फरवरी 2019 को एक आतंकी हमला हुआ और कई सैनिक शहीद हो गए थे. ये हफ्ता भारत के लिए ब्लैक डे साबित हुआ था. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पहले ईशान किशन के कोच ने इस घटना को याद किया है. उत्तम मजूमदार ने कहा कि इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच सिर्फ इंडियन टीम के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है.

क्या बोले मजूमदार?

ANI से बात करते हुए, उत्तम मजूमदार ने कहा, 'यह बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह सिर्फ़ हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए नहीं है. पूरे 1.5 अरब भारतीय, वे सैनिक जिन्होंने 14 फरवरी को पुलवामा त्रासदी के लिए काला दिन मनाया, हम अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करेंगे क्योंकि कोई भी उस घटना को कभी नहीं भूलेगा. यह महज एक मैच से कहीं अधिक है.'

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया को दिया मैसेज

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पास पूरी भारतीय टीम के लिए एक मैसेज है, सिर्फ ईशान के लिए नहीं. पूरी टीम और सूर्यकुमार के लिए. मैं कहना चाहता हूं कि हम आज का मैच बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, क्योंकि यह मैच हमारे लिए बहुत गर्व की बात है आज का मैच बाकी सभी मैचों से अलग है.' इसके अलावा उन्होंने ईशान किशन पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वह पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

ये भी पढे़ं.. इस खूंखार बल्लेबाज ने 1 ओवर में ठोके 70 रन, पिटाई से त्राहि-त्राहि करता रहा गेंदबाज

ईशान को लेकर कही ये बात

उन्होंने ईशान को लेकर कहा, 'देखिए, ईशान ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह किस तरह का खिलाड़ी है. मुझे उम्मीद है कि ईशान और अभिषेक आज ओपनिंग जोड़ी होंगे. मुझे कल रात ईशान का वीडियो कॉल आया था, और हमने कम से कम 40 मिनट तक बात की. मैंने उससे कहा कि उसे शतक बनाना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश और उसके सैनिकों के लिए. मेरा मानना ​​है कि आज ईशान का मैच न सिर्फ़ उनके पर्सनल करियर के लिए, बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल