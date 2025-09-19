खूंखार बल्लेबाज को अचानक लगी चोट, टी20 सीरीज से हो गया बाहर, धांसू प्लेयर को मिल गया मौका

Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस दाहिनी पिंडली में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एलेक्स कैरी को टीम में लाया गया है. सीरीज माउंट माउंगानुई में एक अक्टूबर को शुरू होगी. कंगारू टीम इसी मैदान पर सीरीज के सभी मैच खेलेगी. 3 और 4 अक्टूबर को बाकी दो मैच खेलेंगे.

पहले भी हो चुकी है ये समस्या

खबरों के मुताबिक, इंग्लिस को इस हफ्ते की शुरुआत में पर्थ में एक रनिंग सत्र के बाद अपनी पिंडली में दर्द महसूस हुआ. स्कैन में चोट की पुष्टि हुई है. 30 वर्षीय इस खिलाड़ी को पिछले साल भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान भी पिंडली में खिंचाव आया था, जिसके कारण वह बिग बैश लीग के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे. इंग्लिस के नहीं रहने पर कैरी के विकेटकीपर के रूप में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने की संभावना है.

चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ती लिस्ट

इस नई चोट के बाद इंग्लिस न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होने वाले चौथे मुख्य ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं. पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण बाहर हैं, कैमरून ग्रीन को एशेज की तैयारी के तहत शेफील्ड शील्ड क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है. तेज गेंदबाज नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण उपलब्ध नहीं हैं. इस झटके के बावजूद उम्मीद है कि इंग्लिस 19 अक्टूबर को पर्थ में शुरू होने वाली भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए समय पर फिट हो जाएंगे.

नंबर-3 पर इंग्लिस के 2 शतक

इंग्लिस टी20 टीम में एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं. उन्होंने नंबर 3 पर दो शतक बनाए हैं. मिचेल मार्श-ट्रेविस हेड की शीर्ष क्रम की जोड़ी और ग्लेन मैक्सवेल-टिम डेविड की मध्य क्रम की ताकत के बीच एक मजबूत कड़ी रहे हैं. पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ उनका 360-डिग्री स्ट्रोकप्ले टीम की आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति में उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैट कुहनेमान, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.