101, 101*, 171*, 101... खतरनाक फॉर्म में ये खूंखार बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट में 29 साल बाद आया ऐसा तूफान

Womens World Cup 2025 New Zealand Women vs South Africa Women: साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज तजमिन ब्रिट्स ने सोमवार (6 अक्टूबर) को एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2025 महिला वर्ल्ड कप मैच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:18 AM IST
तजमिन ने सिर्फ 86 गेंदों पर शतक जड़ा. इस दौरान 15 चौके और एक छक्का लगाया. तजमिन ने 101 रनों की पारी खेली. यह उनका पिछले 5 मैचों में चौथा और साल 2025 में पांचवां शतक है.

एक कैलेंडर ईयर में पांच शतक

यह ब्रिट्स का 2025 में पांचवां वनडे शतक था. उन्होंने महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. तजमिन ने भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया. मंधाना ने 2024 और 2025 में चार-चार शतक बनाकर यह रिकॉर्ड पहले अपने नाम किया था. हालांकि, उनके पास इस वर्ल्ड कप में तजमिन की बराबरी करने और उन्हें पीछे छोड़ने का मौका होगा.

पिछले 5 वनडे मैचों में तजमिन का प्रदर्शन

101 (89 गेंद)- खिलाफ न्यूजीलैंड- इंदौर
5 (7 गेंद)- खिलाफ इंग्लैंड- गुवाहाटी
171* (141 गेंद)- खिलाफ पाकिस्तान- लाहौर
101* (121 गेंद)- खिलाफ पाकिस्तान- लाहौर
101 रन (91 गेंद)- खिलाफ वेस्टइंडीज- केव हिल

तजमिन ने सबसे तेज 7 शतक लगाए

तजमिन महिला क्रिकेट में सबसे तेज सात वनडे शतक बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं. उन्होंने यह उपलब्धि केवल 41 पारियों में हासिल की. साउथ अफ्रीका की इस बल्लेबाज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा. इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट और न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स इस मील के पत्थर तक क्रमश: 62 और 81 पारियों में पहुंची थीं.

29 साल बाद ऐसा कारनामा

तजमिन ने साउथ अफ्रीका के लिए वनडे क्रिकेट में एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली. वह एक कैलेंडर ईयर में 5 शतक लगाने वाले दूसरी अफ्रीकी बल्लेबाज बन गईं. उनसे पहले पुरुषों में महान क्रिकेटर गैरी कर्स्टन ने यह रिकॉर्ड बनाया था. संयोग से कर्स्टन ने 1996 में अपना पांचवां शतक 6 अक्टूबर को ही लगाया था. अब 2025 में तजमिन उसी तारीख को उनकी बराबरी कर ली.

साउथ अफ्रीका की शानदार जीत

तजमिन के शतक की बदौलत साउथ अफ्रीकी टीम ने शानदार जीत हासिल की. इस टूर्नामेंट उसकी पहली जीत है. उसे पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के बाद अब अफ्रीकी टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. न्यूजीलैंड के लिए कप्तान सोफी डिवाइन ने अपने 300वें मैच में 98 गेंदों पर 85 रन बनाए. उनकी टीम 47.5 ओवरों में 231 रनों पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने 40.5 ओवरों में 4 विकेट पर 234 रन बनाकर मैच को जीत लिया. तजमिन ने 101 और सूने लूस ने नाबाद 83 रन बनाए. इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

cricket

