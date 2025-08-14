नई टीम, नया सीजन और... चौके-छक्के उड़ाने को तैयार टीम इंडिया का ये खूंखार बल्लेबाज, टीम इंडिया से 4 साल से बाहर
Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:51 PM IST
टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ऑल इंडिया बुची बाबू इंविटेशनल टूर्नामेंट 2025 में महाराष्ट्र के साथ घरेलू क्रिकेट में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस स्टार बल्लेबाज को ऋतुराज गायकवाड़ के साथ टीम में रखा गया है. 25 साल का यह युवा मुंबई के साथ पिछले निराशाजनक सीजन के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए बेताब है. कथित तौर पर उन्हें फिटनेस और अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था.

चौके-छक्के उड़ाने को तैयार पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र के लिए पहली बार खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्हें ऑल इंडिया बुची बाबू इंविटेशनल टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. पिछले घरेलू सीजन में ज्यादातर समय तक नजरअंदाज किए जाने के बाद शॉ इस साल की शुरुआत में मुंबई से अलग होकर महाराष्ट्र में शामिल हो गए थे. पृथ्वी शॉ अंकित बवाने की कप्तानी में खेलेंगे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हैं. बुची बाबू इंविटेशनल टूर्नामेंट 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चेन्नई में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ रनों का अंबार लगाने की कोशिश में होंगे.

ये भी पढ़ें: 49 चौके... 4 छक्के और 379 रन, ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ देता भारत का ये खूंखार बल्लेबाज! पहुंच गया था बेहद करीब

4 साल से टीम इंडिया में नहीं मिला मौका

पृथ्वी शॉ ने 18 साल की उम्र में इंटरेनशनल डेब्यू किया था. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के रूप में भारत के लिए डेब्यू किया. वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में उनका डेब्यू हुआ, जिसमें उन्होंने शानदार शतक जड़ा. हालांकि, 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फ्लॉप शो के बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया. इसी साल उनका वनडे डेब्यू भी हुआ. वह भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं. 2021 में वह आखिरी बार भारत की जर्सी में नजर आए, जब श्रीलंका के खिलाफ अपना एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला. लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद उन्हें तब से अब तक किसी भी फॉर्मेट की टीम में जगह नहीं मिली.

गायकवाड़ पर भी नजर

गायकवाड़ ने आखिरी बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज से पहले भारत ए और भारत के बीच हुए अभ्यास मैचों में खेला था. वह भी अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे. हालांकि, गायकवाड़ और विकेटकीपर सौरभ नवले दोनों के एक मैच खेलने के बाद ही लौटने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए बेंगलुरु में वेस्ट जोन की टीम से जुड़ना होगा. वेस्ट जोन को सेमीफाइनल में सीधे एंट्री मिली है. टीम अपना पहला मैच 4 सितंबर को खेलेगा.

महाराष्ट्र टीम: अंकित बवाने (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, सचिन धास, अर्शिन कुलकर्णी, हर्षल काटे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, विक्की ओस्तवाल, हितेश वालुंज, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगरगेकर.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Prithvi ShawMaharashtraBuchi Babu tournament

