Hindi Newsक्रिकेटWorld Record: गेल-पूरन नहीं.. पलक झपकते टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सिक्सर किंग बने हेटमायर, अमर हुआ नाम

World Record: गेल-पूरन नहीं.. पलक झपकते टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े 'सिक्सर किंग' बने हेटमायर, अमर हुआ नाम

क्रिस गेल, वो नाम जिसके सामने आते ही बल्लेबाजों की रूह कांप उठती थी. गेल की पॉवर हिटिंग के लोग कायल थे लेकिन गेंदबाजों के लिए वो काल थे. छक्कों के रिकॉर्ड मामले में अक्सर गेल का नाम ऊपर देखने को मिलता था.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:41 AM IST
Shimron Hetmayer (AI Graphics)
WI vs ZIM: क्रिस गेल, वो नाम जिसके सामने आते ही बल्लेबाजों की रूह कांप उठती थी. गेल की पॉवर हिटिंग के लोग कायल थे लेकिन गेंदबाजों के लिए वो काल थे. छक्कों के रिकॉर्ड मामले में अक्सर गेल का नाम ऊपर देखने को मिलता था. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में सिक्सर किंग के नाम पर हेटमायर का नाम अमर हो गया है. 

  1. WI vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है. वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबले के बाद रिकॉर्डबुक हिल चुकी है. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे हाईएस्ट टोटल से लेकर छक्कों के आंकड़े तक रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई. इस मुकाबले के हीरो शिमरोन हेटमायर रहे जिन्होंने आतिशी अंदाज से अपना डंका पीटा और पलक झपकते ऐसे रिकॉर्ड पर कब्जा जमा लिया है जिसपर उनका नाम सालों तक चल सकता है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 छक्के जमाए और टी20 वर्ल्ड कप में अपने छक्कों का आंकड़ा 17 तक पहुंचा दिया. 
  2. हेटमायर ने गेल का 2007 टी20 वर्ल्ड कप वाला छक्कों का रिकॉर्ड पहले ही ध्वस्त कर दिया था. अब उन्होंने निकोलस पूरन की बराबरी की है जो साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इस रिकॉर्ड को लीड कर रहे थे, लेकिन अब हेटमायर ने उनके रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. हेटमायर ने 17 छक्के महज 5 मैच में लगाए हैं. अब वह पूरन का रिकॉर्ड ध्वस्त करने से महज एक हिट दूर हैं. 
    3. खिलाड़ी देश मैच रन छक्के एडिशन
    शिमरोन हेटमायर वेस्टइंडीज 5 219 17 2026
    निकोलस पूरन वेस्टइंडीज 7 228 17 2024
    क्रिस गेल वेस्टइंडीज 7 222 16 2007
    रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान 8 281 16 2024
    मार्लन सैमुअल्स वेस्टइंडीज 7 230 15 2012
    शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया 6 249 15 2012
    ट्रैविस हेड ऑस्ट्रेलिया 7 255 15 2024
    रोहित शर्मा भारत 8 257 15 2024
    तमीम इकबाल बांग्लादेश 6 295 14 2016
    आरोन जोन्स USA 6 162 14 2024
  3. टी20 वर्ल्ड कप में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
  4. टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जिसने महज 5 मैच में 17 छक्के जमाए हों. निकोलस पूरन ने इस आंकड़े को छूने के लिए साल 2024 में 7 मैच लिए थे. हेटमायर ने अभी तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 2 फिफ्टी के दम पर 219 रन ठोक दिए हैं. नेपाल के खिलाफ उन्होंने 46 रन की धुआंधार पारी खेलकर विरोधी टीमों को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का अलर्ट दे दिया था. 
  6. ये भी पढ़ें.. हेटमायर छोड़ो.. इस बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया 180 नॉटआउट का नया महारिकॉर्ड
  7. विंडीज के 254 रन
  8. जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली. पहले बैटिंग करने उतरी विंडीज के बल्लेबाजों ने 19 छक्के जमाए. हेटमायर ने महज 19 गेंद में फिफ्टी ठोकी और 34 गेंद में 85 रन की पारी खेली. रोवमैन पॉवेल ने भी आतिशी अंदाज में फिफ्टी ठोकी और टीम के स्कोर को 254 तक पहुंचा दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टोटल साबित हुआ. 

 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

T20 World Cup 2026

