लग गई मुहर! T20 वर्ल्ड कप 2026 में ओपनिंग करने उतरेगी ये खतरनाक जोड़ी, थर-थर कांपते हैं गेंदबाज

टी20 वर्ल्ड कप का आगामी संस्करण 2026 में आयोजित होना है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस ICC टूर्नामेंट के लिए टीमें अभी से तैयारियों में जुट चुकी है. इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि कर की है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग जोड़ी के तौर पर उनकी पहली पसंद होंगे. ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मार्श ने एक बयान में इसको लेकर खुलासा किया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस फॉर्मेट में डेविड वॉर्नर के संन्यास के बाद कई ओपनिंग जोड़ियां आजमा चुका है.

कप्तान ने कर दिया कन्फर्म

मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले पत्रकारों से कहा, 'निकट भविष्य में मैं और हेडी [ट्रैविस हेड] ही टॉप पर रहेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'जाहिर है, हमने साथ में काफी क्रिकेट खेला है. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. इसलिए हम वहीं से शुरुआत करेंगे.' बता दें कि ये दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर हैं. इनके क्रीज पर रहते समय गेंदबाजों को बहुत ही समझ-बूझ के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है.

टी20 फॉर्मेट में साथ नहीं की ओपनिंग

हालांकि, इस जोड़ी ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक साथ ओपनिंग नहीं की है, लेकिन वनडे क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में उन्होंने एक जबरदस्त जोड़ी बना ली है. मार्श और हेड एक साथ ओपनिंग करते हुए वनडे में अब तक सिर्फ 5 पारियों में 70.50 की औसत से 282 रन बना चुके हैं. सभी फॉर्मेट में मार्श और हेड ने 14 साझेदारियों में 504 रन जोड़े हैं, जिनमें एक शतकीय और तीन अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं.

कई जोड़ियां आजमा चुका ऑस्ट्रेलिया

पिछले साल कैरिबियन में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद डेविड वार्नर के संन्यास के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने मैट शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल और जेक फ्रेजर-मैकगर्क सहित कई सलामी जोड़ी आजमाई हैं. हालांकि, अब मार्श-हेड की जोड़ी अगले वैश्विक टूर्नामेंट में मैदान में उतरती दिखेगी. क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में ये दोनों ही कंगारू बल्लेबाज बेहद खतरनाक साबित होते हैं. एक बार लय पकड़ने के बाद इन्हें घातक से घातक गेंदबाजी के लिए भी रोकना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बतौर ओपनर यह जोड़ी कितनी सफल होती है.