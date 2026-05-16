Advertisement
trendingNow13219633
Hindi Newsक्रिकेटIND vs AFG: ODI टीम में आएगा ये खूंखार युवा पेसर! सेलेक्टर्स ने बना लिया पूरा मन...IPL 2026 में उड़ा रखा है गर्दा

IND vs AFG: ODI टीम में आएगा ये 'खूंखार' युवा पेसर! सेलेक्टर्स ने बना लिया पूरा मन...IPL 2026 में उड़ा रखा है गर्दा

India vs Afghanistan ODI Series 2026: कहते हैं कि टीम इंडिया का रास्ता आईपीएल से होकर जाता है. यह कहावत एक बार फिर सच साबित होती दिख रही है. आईपीएल 2026 में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से गर्दा उड़ाने वाला खूंखार पेसर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आ सकता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 16, 2026, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AFG Explosive Bowler Prince Yadav
IND vs AFG Explosive Bowler Prince Yadav

India vs Afghanistan ODI Series 2026: एक खूंखार बॉलर को आईपीएल 2026 में तूफानी प्रदर्शन का इनाम मिलने जा रहा है. उसकी टीम इंडिया में एंट्री लगभग तय है. सेलेक्टर्स ने उसे अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका देने का पूरा मन बना लिया है. ये वही तेज गेंदबाज है, जिसने आईपीएल 2026 में विकेटों की झड़ी लगाई है और विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर चुका है. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा पेसर प्रिंस यादव हैं.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम को जून के महीने में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. 19 मई को होने वाली चयन समिति की बैठक से पहले टीम इंडिया के स्क्वॉड को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने के कारण सेलेक्टर्स वनडे टीम में दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के एक ऐसे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस को मौका दे सकते हैं.

कोहली को आउट कर चुके हैं प्रिंस

घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले प्रिंस यादव इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने गर्दा उड़ा रखा है. प्रिंस नई गेंद और डेथ ओवर्स में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. 19वें सीजन के 12 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं. आरसीबी के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने जिस इन-स्विंग सीम गेंद पर विराट कोहली का डंडा उखाड़ा, उसकी चर्चा अब सीधे बीसीसीआई (BCCI) के गलियारों तक पहुंच चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में जलवा

ये वही प्रिंस हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल की बॉलिंग की थी. उन्होंने महज 8 मैचों में 17 विकेट झटके थे. उनके नाम अब तक 14 लिस्ट-ए मैचों में 5.15 की शानदार इकॉनमी से 29 विकेट दर्ज हैं. ये आंकड़े उन्हें वनडे टीम के लिए मजबूत दावेदार बना रहे हैं.

बुमराह कोई एक ही सीरीज खेलेंगे!

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उन्हें इस पूरी सीरीज के दोनों फॉर्मेट में नहीं उतारेंगे. इसलिए प्रिंस की वनडे टीम में लॉटरी लग सकती है. सूत्रों का कहना है, 'अगर बुमराह 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उन्हें वनडे सीरीज से पूरी तरह आराम दिया जाएगा, वहीं अगर वे वनडे खेलते हैं, तो टेस्ट से बाहर रहेंगे.'

आकिब नबी और पडिक्कल की रेस

एकमात्र टेस्ट के लिए 2 नाम रेस में हैं. पहला नाम है आकिब नबी का. रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आकिब नबी को टेस्ट टीम में रिजर्व पेसर के रूप में मौका मिल सकता है. उनकी धारदार गेंदबाजी की बदौलत ही जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी खिताब जीता था. हालांकि उनकी सीधी टक्कर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी से होगी. वहीं दूसरा नाम देवदत्त पडिक्कल है, जिन्हें नंबर 3 पर दोबारा मौका मिल सकता है. टेस्ट टीम में नंबर 3 की रेस में वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल की जगह पक्की मानी जा रही है.

अफगानिस्तान का भारत दौरे पर पूरा कार्यक्रम

टेस्ट मैच - 6 जून से, न्यू चंडीगढ़, सुबह 9:30 बजे
पहला वनडे - 14 जून, धर्मशाला, दोपहर 1:30 बजे
दूसरा वनडे - 17 जून, लखनऊ, दोपहर 1:30 बजे
तीसरा वनडे - 20 जून, चेन्नई, दोपहर 1:30 बजे

ये भी पढ़ें: 35 बॉल पर 10 छक्के, 4 चौके...फिर गरजा वर्ल्ड कप के हीरो का बल्ला, आसमान ताकते रहे GT के फील्डर

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Prince YadavIPL 2026

Trending news

अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
Bhagwant Singh Mann
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
India popular dish
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
andhra pradesh population
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
Lounglata
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
Chief Justice of India
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना