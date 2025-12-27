Advertisement
trendingNow13055239
Hindi Newsक्रिकेटएक ODI पारी में 1 रन देकर झटके 5 विकेट, 55 रन पर टीम को कर दिया ढेर, इस गेंदबाज ने किया था सबसे बड़ा अजूबा

एक ODI पारी में 1 रन देकर झटके 5 विकेट, 55 रन पर टीम को कर दिया ढेर, इस गेंदबाज ने किया था सबसे बड़ा अजूबा

क्रिकेट के मैदान पर एक बार एक दिग्गज तेज गेंदबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए. हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श की, जिन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक असंभव जैसे कारनामे को भी अंजाम दे दिया. कर्टनी वॉल्श ने 3 दिसंबर 1986 को श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी (1986-87) के एक मैच में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तूफान मचाकर रख दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ODI पारी में 1 रन देकर झटके 5 विकेट, 55 रन पर टीम को कर दिया ढेर, इस गेंदबाज ने किया था सबसे बड़ा अजूबा

क्रिकेट के मैदान पर एक बार एक दिग्गज तेज गेंदबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए. हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श की, जिन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक असंभव जैसे कारनामे को भी अंजाम दे दिया. कर्टनी वॉल्श ने 3 दिसंबर 1986 को श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी (1986-87) के एक मैच में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तूफान मचाकर रख दिया.

एक ODI पारी में 1 रन देकर झटके 5 विकेट

कर्टनी वॉल्श ने श्रीलंका के खिलाफ इस वनडे इंटरनेशनल मैच में 4.3 ओवर में महज 1 रन देकर 5 विकेट झटके. कर्टनी वॉल्श ने उस दौरान श्रीलंका के तत्कालीन कप्तान दिलीप मेंडिस (2), अशांत डी मेल (0), रवि रत्नायके (0), रुमेश रत्नायके (0) और ग्रीम लैब्रॉय (1) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. कर्टनी वॉल्श का इकोनॉमी रेट इस दौरान 0.22 का रहा है. कर्टनी वॉल्श ने 4.3 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 3 मेडन ओवर डाले. कर्टनी वॉल्श का बॉलिंग फिगर 4.3-3-1-5 रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

55 रन पर श्रीलंका को कर दिया ढेर

श्रीलंका की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी सौंपी. वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवर में 5 विकेट पर 248 रन बनाए और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 249 रनों का टारगेट रखा. जवाब में श्रीलंका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 28.3 ओवर में 55 रन पर ऑलआउट हो गई. श्रीलंका की टीम को 55 रन के स्कोर पर ढेर करने में कर्टनी वॉल्श का बहुत बड़ा रोल था. वेस्टइंडीज ने यह मैच 193 रन से जीत लिया था.

कर्टनी वॉल्श के रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 746 विकेट झटके हैं. कर्टनी वॉल्श ने 132 टेस्ट मैचों में 519 विकेट लेने के अलावा 936 रन भी बनाए हैं. कर्टनी वॉल्श ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 205 मैच खेलते हुए 227 विकेट चटकाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कर्टनी वॉल्श के बल्ले से 321 रन भी निकले हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Courtney Walsh

Trending news

MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?