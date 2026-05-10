22 छक्के...17 चौके... 140 किलो और 6 फीट के अनफिट बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में ठोका दोहरा शतक, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

140 किलो वजन और 6 फुट की लंबाई वाले एक अनफिट क्रिकेटर ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई थी और टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने का महारिकॉर्ड बना दिया था. इस बल्लेबाज ने 266.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों पर 205 रन ठोक डाले थे. इस बल्लेबाज की पारी में 17 चौके और 22 छक्के शामिल थे. हालांकि अब ये क्रिकेटर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है. 140 किलो वजन और 6 फुट की लंबाई वाले इस अनफिट क्रिकेटर का टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ना किसी अजूबे से कम नहीं था.

140 किलो और 6 फीट का अनफिट खिलाड़ी

वेस्टइंडीज के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक वजन वाले क्रिकेटर हैं. वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है और उनका वजन 140 किलो से ज्यादा है. हालांकि रहकीम कॉर्नवाल एक बेहद टैलेंटेड क्रिकेटर हैं. रहकीम कॉर्नवाल अभी तक वेस्टइंडीज के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 261 रन बनाने के अलावा 35 विकेट भी हासिल किए हैं. फिलहाल वह पिछले 3 साल से वेस्टइंडीज की टीम से बाहर हैं और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं.

टी20 में दोहरा शतक ठोक मचाया था तहलका

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने साल 2022 में अमेरिका में अटलांटा ओपन टी20 लीग 2022 में दोहरा शतक ठोका था. रहकीम कॉर्नवाल ने इस दौरान अटलांटा फायर टीम के लिए 266.23 की स्ट्राइक रेट से 77 गेंदों में 205 रन बनाए. रहकीम कॉर्नवाल की पारी में 17 चौके और 22 छक्के शामिल थे. 140 किलो और 6 फीट के इस अनफिट खिलाड़ी ने पिच पर खड़े-खड़े ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसी आग लगाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए.

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मशहूर हो गया था ये क्रिकेटर

रहकीम कॉर्नवाल ने अटलांटा ओपन टी20 लीग 2022 में अटलांटा फायर की ओर से खेलते हुए स्क्वायर ड्राइव के खिलाफ 77 गेंदों में 205 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जो काफी मशहूर हुई. इस पारी में 22 छक्के और 17 चौके शामिल थे, और यह टी20 क्रिकेट में एक दोहरी शतकीय पारी थी. रहकीम कॉर्नवाल के 205 रनों की बदौलत उनकी टीम अटलांटा फायर ने 20 ओवरों में 1 विकेट पर 326 रन बनाए थे. जवाब में स्क्वायर ड्राइव की टीम 154 रन पर ऑलआउट हो गई. रहकीम कॉर्नवाल की टीम अटलांटा फायर ने यह मैच 172 रनों से जीता.

अब जी रहा गुमनामी की जिंदगी

रहकीम कॉर्नवाल ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. रहकीम कॉर्नवाल ने वेस्टइंडीज के लिए 10 टेस्ट मैच खेले और 18.64 की औसत से 261 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे. टेस्ट क्रिकेट में रहकीम कॉर्नवाल का बेस्ट स्कोर 73 रन रहा है. रहकीम कॉर्नवाल ने इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 35 विकेट भी झटके थे. रहकीम कॉर्नवाल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 12 से 14 जुलाई 2023 को भारत के खिलाफ खेला था. उसके बाद से रहकीम कॉर्नवाल को वेस्टइंडीज की टीम से ड्रॉप कर दिया गया. रहकीम कॉर्नवाल अब गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं.

'क्रिकेट का माउंटेन' भी कहा जाता है

रहीम कॉर्नवाल का जन्म 1 फरवरी 1993 को हुआ था. रहीम कॉर्नवाल एंटीगुआ के रहने वाले हैं. 6'6 की लंबाई और लगभग 140 किलो वजन के कारण उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के सबसे भारी-भरकम और सबसे लंबे क्रिकेटरों में से एक माना जाता है. रहीम कॉर्नवाल दाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर हैं और दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी करते हैं. रहीम कॉर्नवाल को 'क्रिकेट का माउंटेन' भी कहा जाता है.