'वनडे' में शहंशाह है ये बल्लेबाज, तोड़ चुका 264 रन की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहित शर्मा से भी बेहद खतरनाक

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई थी और 'वनडे क्रिकेट' में 277 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 18, 2026, 03:40 PM IST
भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और 'वनडे क्रिकेट' में 277 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है.

इस बल्लेबाज ने किया ये असंभव कारनामा

भारत के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने बेंगलुरु में 21 नवंबर 2022 को 'वनडे क्रिकेट' यानी 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली. नारायण जगदीशन की यह पारी 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

रोहित की 264 रन की पारी का महारिकॉर्ड टूटा

नारायण जगदीशन ने इस मैच में 196.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 25 चौके और 15 छक्के लगाए. नारायण जगदीशन ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि अरुणाचल प्रदेश टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. 50 ओवर के फॉर्मेट में नारायण जगदीशन ने एलिस्टेयर ब्राउन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था. एलिस्टेयर ब्राउन ने साल 2002 में ओवल में सरे के लिए एक LIST-A मैच में ग्लैमरगन के खिलाफ 268 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने एक भारतीय बल्लेबाज के सर्वोच्च लिस्ट ए स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया. रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया.

नारायण जगदीशन की टीम ने ठोके 506 रन

नारायण जगदीशन की टीम तमिलनाडु ने इस मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन बोर्ड पर लगा दिए. तमिलनाडु के लिए सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 102 गेंदों में 154 रन बनाए. वहीं, नारायण जगदीशन ने 141 गेंदों में 277 रनों की पारी खेली. तमिलनाडु के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 416 रनों की साझेदारी की.

50 ओवर की क्रिकेट (वनडे) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

1. नारायण जगदीशन - 277 रन विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश (बेंगलुरु 2022)

2. एलिस्टेयर ब्राउन - 268 रन विरुद्ध ग्लैमरगन (लंदन 2002)

3. रोहित शर्मा - 264 रन विरुद्ध श्रीलंका (कोलकाता 2014)

4. डार्शी शॉर्ट - 257 रन विरुद्ध क्वींसलैंड (सिडनी 2018)

5. शिखर धवन - 248 रन विरुद्ध साउथ अफ्रीका-A (प्रिटोरिया 2013)

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

cricket

