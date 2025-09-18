8 चौके... 3 छक्के और सिर्फ इतनी बॉल में 50! बाल-बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, चकनाचूर कर देता ये विस्फोटक बल्लेबाज
Advertisement
trendingNow12927705
Hindi Newsक्रिकेट

8 चौके... 3 छक्के और सिर्फ इतनी बॉल में 50! बाल-बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, चकनाचूर कर देता ये विस्फोटक बल्लेबाज

भारत के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया था. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ते हुए युवराज ने यह कारनामा किया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 चौके... 3 छक्के और सिर्फ इतनी बॉल में 50! बाल-बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, चकनाचूर कर देता ये विस्फोटक बल्लेबाज

भारत के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया था. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ते हुए युवराज ने यह कारनामा किया था. लंबे समय तक उनका यह रिकॉर्ड कायम रहा. हालांकि, 2023 में नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 9 गेंदों में अर्धशतक ठोक युवराज का यह रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को चौंका दिया. अब एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बल्लेबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग दिखाई कि युवराज सिंह का यह रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

इस बल्लेबाज ने दिखाई तूफानी बैटिंग

दरअसल, जिम्बाब्वे के बुलावायो में नामीबिया के ऑलराउंडर जान फ्रायलिंक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे शानदार पारियों में से एक खेली. जिम्बाब्वे के खिलाफ एक रोमांचक मैच में फ्रायलिंक ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो पुरुषों के T20I इतिहास में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. पावरप्ले के दौरान लॉरेन स्टीनकैंप और सलामी बल्लेबाज फ्रायलिंक ने शानदार शुरुआत की. उन्होंने तिनोटेंडा मापोसा के पहले ब्रेकथ्रू से पहले सिर्फ 5 ओवरों में 74 रन की साझेदारी की. अपना सलामी जोड़ीदार स्टीनकेंप के आउट होने के बाद भी, जान फ्रायलिंक ने रन बनाना जारी रखा. उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस पारी के साथ फ्रायलिंक T20I फॉर्मेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

9 गेंदों में फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम T20I में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है. उन्होंने हांगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. उनके बाद भारत के युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2007 टी20 विश्व कप के दौरान डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाकर 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. जान फ्रायलिंक अब मुहम्मद फहद (तुर्की, 2025), टाडिवानशे मरुमानी (जिम्बाब्वे, 2024), और मिर्जा अहसन (ऑस्ट्रिया, 2019) के साथ 13 गेंदों में फिफ्टी जड़कर तीसरे स्थान पर हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Jan Frylinckyuvraj singhDipendra Singh Airee

Trending news

Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
;