8 चौके... 3 छक्के और सिर्फ इतनी बॉल में 50! बाल-बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, चकनाचूर कर देता ये विस्फोटक बल्लेबाज

भारत के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया था. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ते हुए युवराज ने यह कारनामा किया था.
Trending Photos
भारत के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया था. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ते हुए युवराज ने यह कारनामा किया था. लंबे समय तक उनका यह रिकॉर्ड कायम रहा. हालांकि, 2023 में नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 9 गेंदों में अर्धशतक ठोक युवराज का यह रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को चौंका दिया. अब एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बल्लेबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग दिखाई कि युवराज सिंह का यह रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.
इस बल्लेबाज ने दिखाई तूफानी बैटिंग
दरअसल, जिम्बाब्वे के बुलावायो में नामीबिया के ऑलराउंडर जान फ्रायलिंक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे शानदार पारियों में से एक खेली. जिम्बाब्वे के खिलाफ एक रोमांचक मैच में फ्रायलिंक ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो पुरुषों के T20I इतिहास में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. पावरप्ले के दौरान लॉरेन स्टीनकैंप और सलामी बल्लेबाज फ्रायलिंक ने शानदार शुरुआत की. उन्होंने तिनोटेंडा मापोसा के पहले ब्रेकथ्रू से पहले सिर्फ 5 ओवरों में 74 रन की साझेदारी की. अपना सलामी जोड़ीदार स्टीनकेंप के आउट होने के बाद भी, जान फ्रायलिंक ने रन बनाना जारी रखा. उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को परेशान करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस पारी के साथ फ्रायलिंक T20I फॉर्मेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए.
9 गेंदों में फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड
नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम T20I में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है. उन्होंने हांगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. उनके बाद भारत के युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2007 टी20 विश्व कप के दौरान डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाकर 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. जान फ्रायलिंक अब मुहम्मद फहद (तुर्की, 2025), टाडिवानशे मरुमानी (जिम्बाब्वे, 2024), और मिर्जा अहसन (ऑस्ट्रिया, 2019) के साथ 13 गेंदों में फिफ्टी जड़कर तीसरे स्थान पर हैं.