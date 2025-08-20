महीनों बाद टीम इंडिया में लौटा ये धाकड़ बल्लेबाज, एशिया कप में मिला मौका तो गेंद के खोल देगा धागे! 150 की स्ट्राइक रेट से ठोकता है रन
कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को एशिया कप के लिए टीम में शामिल करने का समर्थन किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ आईपीएल के एक दमदार सीजन के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी का हकदार है.

Aug 20, 2025, 04:21 AM IST
एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत यह टूर्नामेंट खेलेगा. भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन को इस टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. एक तरफ श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे बेहतरीन बल्लेबाजों को आईपीएल 2025 में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद एशिया कप टीम में जगह नहीं मिली तो वहीं, दूसरी ओर एक धाकड़ बल्लेबाज ने टी20 टीम में वापसी की है. यह बल्लेबाज 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से इस फॉर्मेट में रन बनाता है.

इस बल्लेबाज की वापसी

दरअसल, विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को एशिया कप के लिए टीम में शामिल किया गया है. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी जितेश को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल करके टी20I टीम में वापसी का मौका मिला है. जितेश को संजू सैमसन के साथ दो विकेटकीपरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है. शुभमन गिल को भी टीम में उप-कप्तान के रूप में शामिल किया गया है. इसलिए संभावना है कि भारत जितेश को फिनिशर के रूप में उतार सकता है.

कप्तान ने जताया भरोसा 

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जितेश की टी20 टीम में वापसी की जमकर तारीफ की. सूर्यकुमार ने टीम ऐलान के लिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद हमने अपने दृष्टिकोण के बारे में काफी बात की थी. हमने कहा था, 'चलो उपलब्धियों के बारे में न सोचें, बस अपने सफर पर फोकस करें.' तब से वह (जितेश) एक बिल्कुल अलग क्रिकेटर बन गए हैं. आईपीएल और घरेलू टूर्नामेंटों में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी जगह फिर से हासिल की है.' चीफ सेलेक्टर अगरकर ने कहा, 'आईपीएल में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया... वह प्रभावशाली था. हमने उपलब्धियों पर ध्यान न देने का सोच-समझकर फैसला किया.'

जनवरी 2024 में खेला था पिछल मैच

जितेश ने आखिरी बार भारत के लिए जनवरी 2024 में टी20 मैच खेला था. टीम इंडिया के साथ अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष किया. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था, जहां सैमसन के बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरेल को प्राथमिकता दी गई थी. हालांकि, जितेश ने आईपीएल 2025 सीजन के दौरान अपने दमदार प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. आरसीबी के खिताब जीतने वाले अभियान में उन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाई और कई मैच विनिंग पारियां खेलीं. उन्होंने इस सीजन में 170 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. 

जितेश की सबसे यादगार पारी आईपीएल 2025 के अंतिम दिनों में आई, जब उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर 85 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली और आरसीबी को लखनऊ सुपर जायंट्सके खिलाफ 228 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में मदद की. जितेश ने अपने इस प्रदर्शन का क्रेडिट मेंटर दिनेश कार्तिक को दिया. घरेलू सर्किट में जितेश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के लिए 6 मैच खेले, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 225 का रहा. उनके टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो 9 मैचों में 100 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 का रहा है.

