Advertisement
trendingNow13113766
Hindi Newsक्रिकेटनेपाल की जीत का नायक युवराज सिंह से भी आगे.. 9 गेंद में फिफ्टी ठोक अमर किया नाम, 520 के स्ट्राइक रेट से बनाया था महारिकॉर्ड

नेपाल की जीत का नायक युवराज सिंह से भी आगे.. 9 गेंद में फिफ्टी ठोक अमर किया नाम, 520 के स्ट्राइक रेट से बनाया था महारिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की टीम ने जीत का सूखा खत्म किया. 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की. स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के नायक नेपाल के विस्फोटक बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी रहे. अगर ये नाम आपने नहीं सुना तो बता दें ये वो बल्लेबाज है जिसने युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dipendra Singh Airee (X)
Dipendra Singh Airee (X)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की टीम ने जीत का सूखा खत्म किया. 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की. स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के नायक नेपाल के विस्फोटक बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी रहे. अगर ये नाम आपने नहीं सुना तो बता दें ये वो बल्लेबाज है जिसने युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. 520 के स्ट्राइक रेट से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से महज 9 गेंद में ही फिफ्टी का आंकड़ा छू लिया था. 

छक्कों का आया सैलाब

साल 2023 में नेपाल की टीम मंगोलिया के खिलाफ खेलने उतरी थी. इस मैच में नेपाल की टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला. टीम के बल्लेबाज कुसल मल्ला पहले मंगोलिया पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने महज 50 गेंद में 137 रन की आतिशी पारी खेली जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. कप्तान रोहित पौडेल ने भी 61 रन की पारी खेली. लेकिन असली तूफान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने मचाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऐरी ने मचाया हाहाकार 

दीपेंद्र सिंह ऐरी बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने बल्ले से हाहाकार मचा डाला. ऐरी ने महज 10 गेंद खेलीं और 52 रन ठोक डाले जिसमें 52 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में एक भी चौका नहीं देखने को मिला जबकि छक्कों में ही डील की. ऐरी ने तूफानी अंदाज में 8 छक्के ठोके और टीम के स्कोर को 314 तक पहुंचा दिया. उन्होंने युवराज सिंह के 12 गेंद में सबसे तेज इंटरनेशनल फिफ्टी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. 

ये भी पढ़ें.. ये खिलाड़ी होता तो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में जीत जाती Team India, कैफ ने बताया नाम

स्कॉटलैंड के खिलाफ चमके ऐरी

स्कॉटलैंड के खिलाफ नेपाल ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दीपेंद्र सिंह ऐरी को ही मिला. उन्होंने 23 गेंद में नाबाद 50 रन की पारी खेली. स्कॉटलैंड ने नेपाल की टीम को 171 रन का लक्ष्य दिया था. नेपाल को शुरुआत भी अच्छी मिली. ओपनर्स ने 76 रन की पार्टनरशिप की जिसमें 43 रन कुसल भुर्तल और आसिफ शेख ने 33  रन क पारी खेली थी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Dipendra singh Aireee

Trending news

'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
IMD
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया