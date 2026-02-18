नेपाल की जीत का नायक युवराज सिंह से भी आगे.. 9 गेंद में फिफ्टी ठोक अमर किया नाम, 520 के स्ट्राइक रेट से बनाया था महारिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की टीम ने जीत का सूखा खत्म किया. 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की. स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के नायक नेपाल के विस्फोटक बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी रहे. अगर ये नाम आपने नहीं सुना तो बता दें ये वो बल्लेबाज है जिसने युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. 520 के स्ट्राइक रेट से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से महज 9 गेंद में ही फिफ्टी का आंकड़ा छू लिया था.

छक्कों का आया सैलाब

साल 2023 में नेपाल की टीम मंगोलिया के खिलाफ खेलने उतरी थी. इस मैच में नेपाल की टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला. टीम के बल्लेबाज कुसल मल्ला पहले मंगोलिया पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने महज 50 गेंद में 137 रन की आतिशी पारी खेली जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. कप्तान रोहित पौडेल ने भी 61 रन की पारी खेली. लेकिन असली तूफान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने मचाया.

ऐरी ने मचाया हाहाकार

दीपेंद्र सिंह ऐरी बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने बल्ले से हाहाकार मचा डाला. ऐरी ने महज 10 गेंद खेलीं और 52 रन ठोक डाले जिसमें 52 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में एक भी चौका नहीं देखने को मिला जबकि छक्कों में ही डील की. ऐरी ने तूफानी अंदाज में 8 छक्के ठोके और टीम के स्कोर को 314 तक पहुंचा दिया. उन्होंने युवराज सिंह के 12 गेंद में सबसे तेज इंटरनेशनल फिफ्टी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था.

स्कॉटलैंड के खिलाफ चमके ऐरी

स्कॉटलैंड के खिलाफ नेपाल ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दीपेंद्र सिंह ऐरी को ही मिला. उन्होंने 23 गेंद में नाबाद 50 रन की पारी खेली. स्कॉटलैंड ने नेपाल की टीम को 171 रन का लक्ष्य दिया था. नेपाल को शुरुआत भी अच्छी मिली. ओपनर्स ने 76 रन की पार्टनरशिप की जिसमें 43 रन कुसल भुर्तल और आसिफ शेख ने 33 रन क पारी खेली थी.