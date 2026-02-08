T20 World Cup में विराट कोहली का वो प्रचंड रिकॉर्ड, जिसका टूटना बेहद कठिन... सूर्या तो काफी पीछे हैं

Most Player of the Match Awards in T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2026 में पहला मैच खेलने उतरी टीम इंडिया ने 29 रनों से जीत हासिल की. अमेरिका के खिलाफ उसे यह जीत रोमांचक मुकाबले में मिली, क्योंकि अमेरिकी टीम ने कमाल की बॉलिंग करके एक वक्त भारत के 6 विकेट सिर्फ 77 रनों पर निकाल दिए थे, फिर सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और टीम को 161 रनों तक पहुंचाया. 162 रनों के टारगेट के जवाब में यूएसए टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 132 ही बना सकी और 29 रनों से मैच हार गई. जीत के हीरो भारतीय कप्तान सूर्या रहे, जिन्होंने 10 चौके और चार छक्कों की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए. इस यादगार पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिसके दम पर सूर्या ने विराट का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया.

सूर्या अब टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 17 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड विराट के नाम था, जिन्होंने 16 बार ऐसा किया था. सूर्या ने भले ही विराट को इस मामले में पछाड़ दिया हो, लेकिन कोहली के नाम टी20 विश्व कप के इतिहास में एक ऐसा प्रचंड रिकॉर्ड है, जिसके आसपास भी सूर्या नहीं हैं. कोहली का ये रिकॉर्ड टूटना बेहद कठिन है. अब सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड है, जो पूरी दुनिया में कोहली को असली मैच विनर साबित करता है और उनके आसपास कोई भी बल्लेबाज नहीं है.

आखिर क्या है विराट का ये प्रचंड रिकॉर्ड?

विराट कोहली के जिस प्रचंड रिकॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, वो है टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड, जिसमें कोहली पूरी दुनिया में आगे हैं. कोहली ने 2010 से लेकर 2014 तक टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने 35 मैच खेले और 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतकर इतिहास रचा. इस लिस्ट में पूरी दुनिया में उनके बाद श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम है, जिन्होंने 31 मैचों में 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया था. इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो विराट के बाद दूसरा नाम सूर्यकुमार यादव का है, जो 4 बार ऐसा कर चुके हैं.

क्यों मुश्किल है विराट का ये रिकॉर्ड टूटना?

विराट कोहली का ये प्रचंड रिकॉर्ड टूटना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि वो 8 बार ये कमाल कर चुके हैं. उनके बाद जो 3 बल्लेबाज हैं, वो संन्यास ले चुके हैं. नंबर 4 पर एडम जंपा का नाम है, जिन्होंने 5 बार ये कमाल किया है. वो इस बार भी ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा हैं. फिर सूर्या का नाम है, जिन्होंने 4 बार ये अवॉर्ड जीता है. अब कोहली का ये रिकॉर्ड तभी टूटेगा, जब या तो जंपा या फिर सूर्या टी20 विश्व कप के अगले 5 मैचों में लगातार ये अवॉर्ड जीत लें. ऐसा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हर बार कोई एक ही खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता.

T20 विश्व कप में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय

8- विराट कोहली (35 मैच)

4- सूर्यकुमार यादव (19 मैच)

*3- युवराज सिंह (31 मैच)

3- रविचंद्रन अश्विन (24 मैच)

3- रोहित शर्मा (47 मैच)

