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Hindi Newsक्रिकेटवैभव-अभिषेक पर नजर? ये बल्लेबाज है असली कहर, कहीं तोड़ ना दे युवराज के 12 गेंद में 50 रन का महारिकॉर्ड

वैभव-अभिषेक पर नजर? ये बल्लेबाज है असली कहर, कहीं तोड़ ना दे युवराज के 12 गेंद में 50 रन का महारिकॉर्ड

IPL 2026 में अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. स्कोरबोर्ड पर 200-210 रन तो आम बात हो गई है. आइए नजर डालते हैं ऐसे तूफानी बल्लेबाज पर जो इस सीजन भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के 12 गेंदों पर 50 रन के महारिकॉर्ड को तोड़ सकता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:24 PM IST
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Priyansh Arya (PHOTO- Delhi Premier League/X)
Priyansh Arya (PHOTO- Delhi Premier League/X)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में बल्लेबाजों का राज है. 'बेचारे' गेंदबाज का बुरा हाल है. अभी तक के मैचों पर नजर डालें तो 200-210 रन तो आसानी से चेज हो रहे हैं. बल्लेबाज जिस अंदाज में तबाही मचा रहे हैं, उसको देखते हुए फैंस के मन में ये भी सवाल है कि क्या कोई ऐसा धुरंधर है, जो भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? ये सवाल उठते ही, दिमाग में दो नाम एकदम से क्लिक करता है- अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, लेकिन एक और युवा बल्लेबाज है जो युवराज के महारिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखता है.

हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स के धुरंधर बल्लेबाज प्रियांश आर्य की, जिन्होंने आईपीएल 2026 में पिछले मैच में बल्ले से तहलका मचाया था. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में बाएं हाथ के धाकड़ ओपनर ने 354.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर CSK के गेंदबाजों की बखिया उधेर दी थी. इस पारी के दौरान भी ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज के रिकॉर्ड को तोड़ या कम से कम बराबरी कर सकते हैं.

प्रियांश आर्य तोड़ेंगे युवराज का रिकॉर्ड?

CSK के खिलाफ मैच में प्रियांश आर्य ने 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 11 गेंदों पर 39 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. वो कुछ दी देर क्रीज पर टिके और पंजाब किंग्स की जीत सुनिश्चित कर दी. यही वजह है कि सिर्फ 11 गेंद खेलने के बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. उनकी इस ताबड़तोड़ इनिंग देखने के बाद फैंस को उनसे और उम्मीद बढ़ी है. प्रियांश आर्य में युवराज सिंह के 12 गेंदों पर 50 रन के विशाल रिकॉर्ड को तोड़ने का दम है. इसके लिए उन्हें पिछले मैच की तरह या यूं कहें कि उससे थोड़ी और तेज बल्लेबाजी करनी होगी.

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T20 में जड़ चुके हैं 6 गेंदों पर 6 छक्के

बता दें कि 24 साल के युवा बल्लेबाज पहले ही युवराज सिंह की तरह एक अद्भुत कारनामा कर चुके हैं. प्रियांश ने दिल्ली प्रीमियम लीग 2024 में एक ओवर में 6 छक्के जड़कर सनसनी मचाई थी. हालांकि, पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ये कारनामा इंटरनेशनल मैच में किया था. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को आड़े हाथों लेकर ये महारिकॉर्ड बनाया था.

प्रियांश आर्य का आईपीएल करियर

24 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने अभी तक आईपीएल में 19 मुकाबले खेले हैं. 183.45 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए उन्होंने 521 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल है. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो पंजाब के खिलाड़ी ने 48 मैचों में 170.80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1365 रन बनाए हैं.

(यह भी पढ़ें: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का लाइव स्कोर- यहां देखें)

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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