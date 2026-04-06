वैभव-अभिषेक पर नजर? ये बल्लेबाज है असली कहर, कहीं तोड़ ना दे युवराज के 12 गेंद में 50 रन का महारिकॉर्ड

IPL 2026 में अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. स्कोरबोर्ड पर 200-210 रन तो आम बात हो गई है. आइए नजर डालते हैं ऐसे तूफानी बल्लेबाज पर जो इस सीजन भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के 12 गेंदों पर 50 रन के महारिकॉर्ड को तोड़ सकता है.
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IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में बल्लेबाजों का राज है. 'बेचारे' गेंदबाज का बुरा हाल है. अभी तक के मैचों पर नजर डालें तो 200-210 रन तो आसानी से चेज हो रहे हैं. बल्लेबाज जिस अंदाज में तबाही मचा रहे हैं, उसको देखते हुए फैंस के मन में ये भी सवाल है कि क्या कोई ऐसा धुरंधर है, जो भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? ये सवाल उठते ही, दिमाग में दो नाम एकदम से क्लिक करता है- अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, लेकिन एक और युवा बल्लेबाज है जो युवराज के महारिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखता है.
हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स के धुरंधर बल्लेबाज प्रियांश आर्य की, जिन्होंने आईपीएल 2026 में पिछले मैच में बल्ले से तहलका मचाया था. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में बाएं हाथ के धाकड़ ओपनर ने 354.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर CSK के गेंदबाजों की बखिया उधेर दी थी. इस पारी के दौरान भी ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज के रिकॉर्ड को तोड़ या कम से कम बराबरी कर सकते हैं.
CSK के खिलाफ मैच में प्रियांश आर्य ने 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 11 गेंदों पर 39 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. वो कुछ दी देर क्रीज पर टिके और पंजाब किंग्स की जीत सुनिश्चित कर दी. यही वजह है कि सिर्फ 11 गेंद खेलने के बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. उनकी इस ताबड़तोड़ इनिंग देखने के बाद फैंस को उनसे और उम्मीद बढ़ी है. प्रियांश आर्य में युवराज सिंह के 12 गेंदों पर 50 रन के विशाल रिकॉर्ड को तोड़ने का दम है. इसके लिए उन्हें पिछले मैच की तरह या यूं कहें कि उससे थोड़ी और तेज बल्लेबाजी करनी होगी.
बता दें कि 24 साल के युवा बल्लेबाज पहले ही युवराज सिंह की तरह एक अद्भुत कारनामा कर चुके हैं. प्रियांश ने दिल्ली प्रीमियम लीग 2024 में एक ओवर में 6 छक्के जड़कर सनसनी मचाई थी. हालांकि, पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ये कारनामा इंटरनेशनल मैच में किया था. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को आड़े हाथों लेकर ये महारिकॉर्ड बनाया था.
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 5, 2026
24 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने अभी तक आईपीएल में 19 मुकाबले खेले हैं. 183.45 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए उन्होंने 521 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल है. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो पंजाब के खिलाड़ी ने 48 मैचों में 170.80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1365 रन बनाए हैं.
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